Los Tennessee Titans despidieron a Jordan Elliott por llevar un arma a las instalaciones del equipo: la NFL ya investiga de manera formal

Un incidente con un arma en el vestuario de los Titans sacudió a la franquicia a mitad de temporada (REUTERS)

Guardar

Jordan Elliott, liniero defensivo de 28 años, violó la política de armas de fuego de la NFL el jueves 15 de octubre de 2026 cuando se presentó armado en el centro de entrenamiento de los Tennessee Titans en Nashville, según informó NBC News.

La franquicia actuó de inmediato. Elliott, que había disputado los primeros cinco partidos de la temporada, fue declarado inactivo el domingo siguiente por razones personales no vinculadas a lesiones. Para el martes, su nombre ya no figuraba en el plantel.

PUBLICIDAD

La liga cuenta con una de las políticas más estrictas del deporte profesional estadounidense en materia de portación de armas (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Qué dijeron el equipo, la policía y la liga sobre el incidente

“Tras nuestra revisión del incidente, tomamos la decisión de liberar a Elliott de nuestro roster”, expresaron los Titans en el texto difundido. La organización no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del episodio ni explicó qué motivó al jugador a cometer la infracción.

La policía de Nashville indicó que no fue contactada ni acudió al lugar de los hechos. El sindicato de jugadores y el agente de Elliott tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por NBC News.

La liga, por su parte, recordó las reglas que rigen este tipo de situaciones. “La política de armas de fuego de la liga prohíbe a cualquier miembro del personal llevar un arma a las instalaciones del club, estadios, hoteles del equipo, aviones o autobuses”, precisó la NFL en un pronunciamiento oficial.

PUBLICIDAD

La organización agregó que el club notificó de inmediato la situación y que el caso se encuentra bajo revisión.

La franquicia de Tennessee emitió un breve comunicado sin detallar las circunstancias exactas de lo ocurrido el 15 de octubre (AP)

Sin embargo, otros informes ofrecieron una versión más detallada de lo ocurrido. Según informó The Tennessean, citando fuentes no identificadas del periodista Aaron Wilson de KPRC-TV, Elliott habría protagonizado un altercado durante la práctica con el offensive tackle JC Latham el 15 de octubre.

Tras el cruce, el defensivo habría abandonado el campo, se habría quitado las protecciones y se habría dirigido al estacionamiento de jugadores para buscar el arma en su vehículo.

El liniero defensivo John Franklin-Myers intervino para calmar la situación antes de que pasara a mayores, de acuerdo con los mismos informes. Latham aseguró al mismo medio que no hubo “mala sangre” entre ambos y que nunca habían tenido una discusión previa. “Es una de esas situaciones en las que uno reza por alguien así”, afirmó el tackle ofensivo.

PUBLICIDAD

El offensive tackle de los Titans habló públicamente tras el episodio y descartó cualquier tipo de conflicto previo con su excompañero (Steve Roberts-Imagn Images)

La postura del entrenador en jefe tras la salida del jugador

El entrenador en jefe de los Titans, Robert Saleh, adoptó una postura llamativa al respaldar públicamente al jugador cortado.

“Es un buen hombre que tuvo un terrible error de juicio, y lo reconozco más como un pedido de ayuda que como un acto criminal”, afirmó ante los periodistas el miércoles.

Saleh no minimizó la falta, pero sí dejó en claro que la sanción respondió al reglamento y no a una cuestión de carácter. “Lamentablemente, las reglas son las reglas en lo que respecta a armas en la propiedad del equipo”, sostuvo el entrenador.

Lejos de cerrar la puerta al futuro profesional de Elliott, el coach lanzó una recomendación abierta al resto de la liga. “Mi mensaje para los otros 31 equipos sería: si necesitan un gran defensive tackle capaz de frenar el juego terrestre y que los ayude en una carrera de playoffs, llámenme. Les diré todo lo que necesitan saber sobre él”, aseguró Saleh, tal como recogió NBC News.

PUBLICIDAD

El entrenador en jefe de los Titans llegó a la franquicia esta temporada tras su paso como coordinador defensivo en San Francisco (Vincent Carchietta-Imagn Images)

La relación entre ambos viene de lejos. Elliott pasó las dos temporadas anteriores con los San Francisco 49ers, donde Saleh se desempeñó como coordinador defensivo antes de asumir la dirección técnica de Tennessee en esta campaña.

Esa conexión previa fue, precisamente, lo que facilitó la incorporación del liniero durante la pretemporada.

Elliott disputó 31 partidos como titular con San Francisco entre 2024 y 2025, y superó las 900 jugadas defensivas con la franquicia (REUTERS)

Quién es Jordan Elliott y cómo llegó a los Titans

Nacido en Houston, Elliott jugó a nivel universitario con los Texas Longhorns y los Missouri Tigers antes de ser seleccionado por los Cleveland Browns en la tercera ronda del draft de 2020.

Antes de pasar a los 49ers, permaneció cuatro temporadas en Cleveland, donde acumuló cinco sacks y 98 tackles combinados en 66 partidos —35 como titular—.

PUBLICIDAD

Los Browns lo seleccionaron con la pick 88 del draft de 2020 y lo convirtieron en titular a partir de su tercera temporada (AP)

Con los Titans, había mostrado rendimiento sólido como especialista en detener la carrera rival, un rol que Saleh conoce bien y que valoró de forma pública incluso tras el corte.

El quarterback Cam Ward también salió en defensa de su excompañero. “Al final del día, todos somos humanos. Estamos con él. Es una gran persona”, declaró Ward.

El quarterback de los Titans fue uno de los pocos compañeros que habló públicamente tras la salida del liniero defensivo (Trevor Ruszkowski-Imagn Images)

Hasta el momento, la NFL no comunicó si impondrá sanciones adicionales más allá de la decisión tomada por la franquicia.

Tampoco se conocen los motivos detrás del incidente del 15 de octubre, un interrogante que la investigación de la liga deberá resolver en las próximas semanas.

PUBLICIDAD