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El ingreso estelar de Franco Colapinto a bordo de una moto al Gran Premio de Estados Unidos: “Exhibición histórica en COTA”

El argentino se subió a la Yamaha de Prima Pramac, equipo de MotoGP que tiene una alianza con Alpine

Colapinto recorrió el paddock de la F1 con una moto de Prima Pramac de MotoGP

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Franco Colapinto protagonizó un ingreso estelar al paddock del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Durante el media day, el argentino recorrió los primeros metros del trazado en Austin con una moto Yamaha de MotoGP, que llevó los colores del equipo Prima Pramac, que tiene una alianza con Alpine.

El joven de 23 años recorrió la zona que congrega todos los hospitality de las escuderías de la Máxima y es uno de los lugares que más gente acumula a lo largo del fin de semana. Pese a que la organización reveló que la moto estaba “en punto muerto”, habilitó al argentino a que pudiera acelerar el motor y trasladar el ruido del MotoGP –máxima competencia de motocicletas– a la F1.

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“¡Dos mundos de carreras, una pasión compartida! ¡Este fin de semana en Austin, MotoGP se reúne con la F1 para una exhibición histórica en COTA! ¡Orgulloso de ser parte de este momento especial, llevando nuestros colores Pramac Racing y la emoción de MotoGP a un público completamente nuevo!”, anunció el equipo de MotoGP horas antes de la irrupción del argentino en el paddock.

“¡¿Perdón, queee?!”, escribió Alpine en sus redes sociales, con el primer video que publicó de Colapinto a bordo de la moto mientras era asistido por un auxiliar. Medios especializados que se encontraban en el lugar mostraron que la exhibición del argentino atrajo a una multitud en el paddock.

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Franco Colapinto con la moto de Prima Pramac (REUTERS/Mike Segar)
Franco Colapinto con la moto de Prima Pramac (REUTERS/Mike Segar)

La alianza de Alpine con Prima Pramac Yamaha MotoGP

Alpine, que pertenece en un 76% a Grupo Renault —el 24% restante es de Otro Capital—, es socio principal de Prima Pramac Yamaha MotoGP desde la temporada 2025. El acuerdo vincula a la firma francesa con la escudería italiana del Mundial de motociclismo, que conserva a Prima como patrocinador principal y utiliza motos Yamaha.

La colaboración se concentra en acciones de imagen, hospitalidad y promoción bajo la marca Alpine. El vínculo también se sostiene en la relación entre Paolo Campinoti, responsable de Pramac, y Luca de Meo, exdirector ejecutivo de Renault. La alianza no implica una operación técnica compartida ni una estructura común entre ambos equipos.

En este contexto, los equipos realizaron diferentes iniciativas en los últimos meses. En agosto de 2026, la formación de MotoGP (compuesta por Jack Miller y Toprak Razgatlioglu) visitó la fábrica de Alpine F1 en Enstone, antes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. El encuentro apuntó a reforzar el acuerdo y a intercambiar experiencias entre las dos organizaciones, en un escenario en el que Fórmula 1 y MotoGP pertenecen a Liberty Media.

Los mecánicos de Prima Pramac que acompañaron a Franco y la multitud que se acercó a la exhibición en el paddock (REUTERS/Mike Segar)
Los mecánicos de Prima Pramac que acompañaron a Franco y la multitud que se acercó a la exhibición en el paddock (REUTERS/Mike Segar)

El argentino volverá a tener actividad en la F1 después de abandonar la Sprint y la carrera principal de Singapur por fallas técnicas en su A526. Tras una serie de malos resultados con Alpine, el pilarense buscará recuperar su mejor nivel en un circuito en el que logró sumar puntos con Williams (10°) en 2024.

Tengo muchas ganas de correr en Austin una vez más y dar inicio a una de las series de tres carreras consecutivas más divertidas del año. Correr en Texas, la Ciudad de México y San Pablo es increíble para mí, y puedo disfrutar de mucho apoyo de los aficionados que están más cerca de casa”, expresó en la previa de la carrera, en un comunicado oficial de Alpine.

El casco de Franco Colapinto con la Yamaha de Prima Pramac de MotoGP estaban presentes en el paddock desde antes de la llegada del argentino (@AlpineF1Team)
El casco de Franco Colapinto con la Yamaha de Prima Pramac de MotoGP estaban presentes en el paddock desde antes de la llegada del argentino (@AlpineF1Team)

El argentino destacó las condiciones del trazado y se mostró optimista para cortar la mala racha. “El circuito es increíble para correr y, con los autos de este año, creo que habrá carreras emocionantes para que los aficionados disfruten. Hemos tenido una racha de carreras difíciles en las últimas semanas, pero he vuelto a Enstone con mis ingenieros y todos hemos estado trabajando duro para asegurarnos de que las próximas sean mucho mejores. Tenemos mucho trabajo por hacer en la pista y estoy motivado para hacerlo y para tener otro fin de semana sólido en Austin”, sostuvo.

La competencia en Texas abrirá una serie de tres fines de semana consecutivos para la Fórmula 1. Después de Estados Unidos, el calendario continuará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México y en Interlagos, Brasil.

Durante las vacaciones de la F1 en agosto, el equipo Prima Pramac disfrutó de las instalaciones de Enstone de Alpine (Prensa Alpine)
Durante las vacaciones de la F1 en agosto, el equipo Prima Pramac disfrutó de las instalaciones de Enstone de Alpine (Prensa Alpine)

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