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La emoción de Tini Stoessel durante su show en Caracas tras la suspensión en Miami: “Me hace feliz estar acá”

La cantante se presentó en Venezuela después de más de una década. La bienvenida artesanal de sus fanáticos y las palabras que conmovieron a todos

La cantante hizo mención a la problemática familiar que esta atravesando con sus padres y hermano (Video: X/Tinidata)
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La cancelación de último momento del show de Tini Stoessel el domingo pasado en el Kaseya Center de Miami, apenas media hora antes de su inicio, marcó el comienzo de una semana cargada de tensión para la cantante. El episodio, vinculado a problemas de montaje y a una disputa con la productora ligada al entorno familiar de la artista, no frenó la continuidad de su gira FUTTTURA: días después viajó a Venezuela para cerrar el tramo latinoamericano del tour y, en pleno escenario de Caracas, se quebró entre lágrimas con un discurso que reavivó la atención sobre el conflicto con su familia.

El recinto de Miami debió suspender la función del domingo 18 de octubre cuando faltaban apenas minutos para que comenzara. La decisión se produjo en medio de una serie de inconvenientes técnicos y organizativos a cargo de una productora con vínculo comercial con el círculo familiar de Stoessel. Pese al conflicto posterior, Tini continuó con el resto de las fechas programadas y partió hacia el país caribeño, donde no se presentaba desde hacía 13 años.

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Una caja abierta contiene cartas impresas con mensajes de bienvenida para Martina, golosinas empaquetadas, cintas y calcomanías en la tapa
El recibimiento por parte de los fans que tuvo Tini al llegar a Venezuela
Una mujer sonriente con visera amarilla viste una camiseta azul con la palabra Venezuela en el pecho y una bandera en la manga
Tini posó con la camiseta de Navegantes, el equipo de béisbol
Una superficie gris con letras recortadas pegadas en fila, calcomanías alusivas a Venezuela y una etiqueta inferior con texto y emoticonos
Este concierto se dio luego de la cancelación del show de Miami (Instagram)

El reencuentro con el público venezolano estuvo rodeado de gestos que la propia artista compartió en sus redes sociales. En una de sus historias de Instagram, publicó un saludo breve y directo al aterrizar: “¡HOLA VENEZUELA!”, acompañado de una bandera y un corazón rojo. El tono de ese mensaje resumió la carga emotiva de un regreso largamente esperado por sus seguidores locales, quienes prepararon obsequios y cartas para la ocasión.

Los propios fans se encargaron de documentar cada momento del recibimiento. Entre los objetos que le entregaron figuró una cartulina armada con recortes de letras de colores, al estilo de una nota anónima: “Para que recuerdes lo mucho que te amamos”, decorada con stickers con las palabras “Chévere” y “Venezuela”. También le acercaron un mensaje más extenso con el encabezado “¡Bienvenida a Venezuela, Martina!”, donde señalaban que habían pasado 13 años desde la última visita de la artista y describían el reencuentro como “la sensación de estar cumpliendo un sueño”.

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Ese mismo texto explicaba que, dentro de la caja, habían incluido una camiseta de béisbol venezolana, con el pedido de que la usara durante el concierto. La prenda representaba “parte de nuestra cultura, amor por el deporte y un profundo sentido de pertenencia a nuestras tierras”, según detallaba el escrito firmado por la cuenta organizadora del club de fans. Entre las imágenes compartidas también apareció la cantante posando con la casaca de los Navegantes, de color azul con la bandera nacional en la manga, sonriente frente a cámara.

La cantante hizo algo fuera de lo común al elegir a una fanática del público para cantar (Video: X/tinitamyfantasi)

El show en Caracas tuvo su punto más emotivo durante el bloque musical dedicado a Violetta, la tira juvenil que marcó el inicio de la carrera artística de Stoessel. En ese tramo del recital, Jorge Blanco, su compañero en aquella producción, volvió a subirse al escenario para interpretar junto a ella algunos de los temas más recordados de la novela. La emoción del reencuentro llevó a Tini a frenar la presentación para abrazar a su compañero y contener las lágrimas, aunque el espectáculo continuó su curso.

Minutos después, al recibir la ovación del público presente, el llanto finalmente la venció. Fue en ese contexto que decidió dirigirse a sus seguidores con unas palabras que hicieron referencia directa a la situación con su entorno más cercano. “Pero bueno, mi equipo es mi familia. Ustedes son mi familia. Rodrigo, que para mí es mi familia”, expresó mientras la audiencia la ovacionaba.

Stoessel continuó su mensaje entre la emoción y los gritos del público: “Soy la mía, no sé cómo darles las gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo. Gracias a todos”. Acto seguido, agregó: “Últimamente me hace feliz estar acá y me hace todavía más con todas las cosas alrededor de todo lo que fue FUTTTURA”.

La cantante y su compañero de elenco estuvieron juntos en el escenario en Venezuela y protagonizaron un emotivo momento (Video: X/hereformycast)

Esas palabras se dieron en medio del distanciamiento que la artista mantiene desde hace meses con su padre, Alejandro Stoessel, quien condujo su carrera desde los inicios de Violetta y de quien Tini decidió separarse en lo profesional tras pedir una auditoría sobre el manejo de su patrimonio. El relevamiento habría detectado que las ganancias eran percibidas por sociedades sobre las que ella no tenía participación ni control.

El conflicto también alcanza a su madre, Mariana Muzlera, y a su hermano, Francisco Stoessel, con quienes mantiene distancia en medio del escándalo económico. En ese marco, trascendió además que ninguno de los tres habría sido invitado a su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul, previsto para el 19 de diciembre. La mención explícita a De Paul como parte de su familia, en el mismo discurso donde dejó fuera a sus padres y a su hermano, fue el aspecto que más repercusión generó entre quienes siguieron el recital desde la capital venezolana.

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