Investigan a un grupo vinculado con México que usó Claude y Grok para atacar bancos de América Latina

Straiker descubrió CARLIY0S, un sistema utilizado por CyberCartel para coordinar ataques contra bancos y proveedores de pago en toda Latinoamérica. (Imagen ilustrativa)

Guardar

Una investigación de la firma Straiker identificó a CyberCartel, un grupo que habría utilizado modelos de IA como Claude y Grok para coordinar ataques contra más de 400 objetivos financieros en Latinoamérica, con indicios de operaciones vinculadas a México.

El reporte, publicado el 21 de octubre de 2026, describe un sistema denominado CARLIY0S, que habría integrado distintos modelos de inteligencia artificial como parte de una infraestructura de ciberdelincuencia.

PUBLICIDAD

La investigación también identifica a Kimi, desarrollado por la empresa china Moonshot AI, entre los modelos que presuntamente formaron parte de esta estructura. Straiker también sostiene que la operación estaba relacionada con un grupo conocido como Tr4nsHack Team y una presunta fachada denominada Hexagon Security Labs Mexico.

Straiker señaló que un grupo, presuntamente ubicado en México, usó la IA para atacas a bancos en Latinoamérica. (Imagen ilustrativa)

CyberCartel y los presuntos ataques contra bancos latinoamericanos

Según Straiker, el grupo CyberCartel habría dirigido sus actividades contra organizaciones financieras de distintos países de América Latina. Entre los objetivos mencionados figuran bancos, proveedores de servicios de pago y otras empresas del sector.

La investigación sostiene que la operación buscaba acceder a información financiera y credenciales sensibles.

Una base de datos contenía miles de registros financieros

Uno de los principales hallazgos descritos por Straiker fue una base de datos denominada FinancialSoft, que los investigadores habrían localizado el 24 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Según el informe, el repositorio contenía 4.493 registros con información que incluía credenciales, contraseñas, claves de acceso y otros datos sensibles. Entre los elementos contabilizados figuraban 2.911 direcciones de correo electrónico y 903 números de cuenta.

Bancos de América Latina habrían sido vulnerados por grupo de hacker mexicanos. (Imagen ilustrativa)

El reporte también menciona información relacionada con SPEI, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios de México, utilizado para realizar transferencias entre instituciones financieras. La posible exposición de estos datos representa un riesgo, ya que las credenciales comprometidas pueden facilitar accesos no autorizados y fraudes.

Straiker no publicó los nombres de los bancos involucrados, por lo que no es posible determinar qué instituciones mexicanas o de otros países de la región habrían resultado afectadas.

PUBLICIDAD

Qué modelos de inteligencia artificial aparecen en el informe

El reporte identifica tres modelos de IA que habrían formado parte de la infraestructura atribuida al grupo: Claude, desarrollado por Anthropic; Grok, de xAI; y Kimi, de Moonshot AI.

La investigación describe CARLIY0S como un sistema que integraba distintos modelos en una estructura coordinada. El caso plantea interrogantes sobre los riesgos de que herramientas de inteligencia artificial comercial sean utilizadas en actividades delictivas.

Straiker afirma que notificó a los proveedores involucrados. Según la compañía, Anthropic revocó una credencial comprometida relacionada con el acceso a Claude, mientras que xAI fue informada y examinaba la actividad reportada.

Hackers mexicanos son investigados por ataques a entidades funancieras de Latinoamérica. (Imagen ilustrativa)

Una alerta para la seguridad financiera de la región

El caso pone de relieve los desafíos que afrontan los bancos latinoamericanos frente a amenazas que incorporan herramientas de inteligencia artificial. La posible exposición de credenciales y datos financieros puede comprometer tanto a las instituciones como a sus clientes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las acusaciones contra los responsables y la magnitud de los daños requieren corroboración independiente. El informe de Straiker aporta indicios sobre una presunta operación, pero no permite confirmar públicamente la responsabilidad de cada involucrado ni el impacto concreto en las entidades señaladas.

La investigación refuerza la importancia de proteger las credenciales, supervisar accesos sospechosos y responder rápidamente ante incidentes de ciberseguridad.