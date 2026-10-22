Crece el conflicto en Manchester Unted tras el cortocircuito de Licha Martínez con el entrenador: el cruce del DT con el capitán y los candidatos que suenan

Continúan las críticas dentro del plantel tras la derrota por Champions (Reuters)

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La crisis deportiva del Manchester United sumó un frente interno después de las declaraciones de Lisandro Martínez cuestionando la política de incorporaciones del club, y Bruno Fernandes apuntando al planteo táctico de Michael Carrick. Ahora, Youri Tielemans habló de una falta de esfuerzo dentro del plantel, dentro de un equipo que acumula siete partidos sin victorias en todas las competencias, siendo la última una goleada por 4-1 ante Como que dejó al entrenador bajo presión.

El revés en Italia expuso problemas que los propios futbolistas llevaron a las entrevistas posteriores. Manchester United recibió goles a los dos minutos del primer tiempo y a los 49 del complemento. El resultado llegó una semana después de la caída por 2-0 frente al Atlético de Madrid, un partido en el que el conjunto inglés ya perdía desde los 53 segundos.

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Las recientes palabras de Tielemans, según declaraciones a TNT Sports, vincularon el mal momento con fallas en varios aspectos. “Es una combinación de todo: táctica, técnica, esfuerzo. Tenemos que intentar mejorar en todo”, sostuvo tras el encuentro ante Como.

El mediocampista belga también reconoció que el rival fue superior durante buena parte de la noche. “En el descanso se habló mucho de intentar remontar, pero no lo conseguimos”, expresó. Luego agregó: “Recibimos un gol nada más empezar la segunda parte, intentamos reaccionar y nos superaron. Nos superaron durante casi todo el partido, así que fue una noche muy decepcionante”.

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Manchester United sufrió una goleada ante el Como en Champions League (Reuters)

La postura más fuerte contra la dirigencia había surgido tras la derrota ante Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano. Lisandro Martínez puso el foco en la escasa respuesta del club durante el mercado de pases y reclamó incorporaciones para elevar la competencia interna.

“Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento”, afirmó el defensor argentino. Martínez consideró que el equipo necesitaba una reacción de los responsables de la planificación deportiva: “Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores”.

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El campeón del mundo con Argentina no se limitó a una observación general sobre la plantilla. “Espero más, sinceramente. Espero más de todos”, dijo. Consultado sobre el trabajo del director deportivo, Jason Wilcox, fue todavía más directo: “Sí, al cien por ciento. Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero”.

La derrota ante Como también derivó en una crítica de Bruno Fernandes al enfoque elegido por el cuerpo técnico. El capitán del equipo explicó que la decisión de no presionar de forma individual dejó espacios y permitió que el rival ganara confianza con la posesión. “Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y a veces dejar un poco de espacio a la espalda e intentar recuperar el balón en el primer momento, esperarles, darles el balón”, declaró Fernandes.

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Cuando le preguntaron si el planteo había sido un error, Fernandes evitó responsabilizar de forma exclusiva a Carrick. “Eso le corresponde al entrenador y al cuerpo técnico verlo. No me corresponde a mí”, respondió. Aun así, marcó cuál habría sido, a su criterio, el camino a seguir: “A veces tenemos que ser más valientes en la presión, tratar de asumir el riesgo de llevar esa presión muy arriba y hacer que ellos se sientan incómodos, como ellos nos hicieron sentir a nosotros”.

Al ser consultado por las declaraciones de su capitán, Carrick apuntó contra el rendimiento: “Lo que importa es la motivación, el propósito y la intensidad del fútbol. Hoy no lo hicimos. No se puede elegir cuándo rendir o no, cuándo darlo todo o no”.

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Figuras del Manchester United apuntaron contra la dirigencia y el cuerpo técnico (Reuters)

La secuencia de malos resultados y las críticas de sus propios futbolistas agravó el escenario de Michael Carrick, quien asumió el cargo tras la salida de Rúben Amorim. Manchester United no gana desde el 4-0 contra Sabah, en el debut de la fase de grupos. A partir de entonces, perdió frente a Manchester City, Brighton & Hove Albion, Atlético de Madrid y Como, además de registrar empates ante Fulham, Tottenham y Leeds United.

En total, el conjunto inglés obtuvo un solo triunfo en sus últimos nueve encuentros. Según el material atribuido a Daily Mail, el mandato de Carrick “parece estar agonizando”, con un vestuario que exhibe una disidencia creciente. El mismo medio mencionó alternativas en caso de que la dirigencia decida un cambio. Entre los entrenadores disponibles aparecen Julian Nagelsmann y Antonio Conte. También figuran los británicos Eddie Howe y Kieran McKenna.

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Fabian Hürzeler, actual técnico de Brighton, cuenta con admiradores en Old Trafford, aunque su salida supondría una negociación compleja luego de que firmara un nuevo contrato en junio. El informe también remarcó que Manchester United afronta una deuda de 1.000 millones de libras esterlinas y ya acumuló costos por indemnizaciones tras anteriores cambios de entrenadores.