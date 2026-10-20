Investigadores hallaron más de 6.800 chats privados de la IA Muse de Meta expuestos en internet

El diseño del sistema de Meta expone los títulos de las charlas en registros de servidores de DNS. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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Claroc, una firma de ciberseguridad encontró más de 6.800 conversaciones que usuarios compartieron con Muse, el asistente de inteligencia artificial de Meta, accesibles para cualquiera en internet sin que nadie les hubiera enviado el enlace.

La empresa, especializada en ciberseguridad, llegó a esas conversaciones mediante una búsqueda de DNS pasivo, una técnica que registra los nombres de dominio que ya circularon en internet. Abrió solo algunos cientos de los enlaces hallados y dejó el resto sin revisar.

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El problema nace del propio diseño de Muse. Cuando un usuario pide compartir una charla con el asistente, Meta genera una página pública y arma la dirección web con el título que el usuario le puso a esa conversación. Ese nombre queda registrado en los servidores de DNS, visibles para cualquiera que sepa buscarlos.

Eso significa que no hace falta recibir el enlace para entrar a la página: alcanza con rastrear los nombres de dominio del servicio, algo que Claroc hizo con una sola consulta a una base de datos comercial. El sitio urlscan.io, que cualquiera puede usar, ya guardaba más de 75 capturas de esas páginas.

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Claroc descubrió más de 6.800 conversaciones compartidas por usuarios con el asistente Muse accesibles en internet. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué se encontró en los datos de Muse

Entre los enlaces revisados, Claroc halló un documento con los apuntes de una persona que se preparaba para una entrevista confidencial con un laboratorio de inteligencia artificial, con el nombre del contacto interno y el horario exacto de la reunión.

Asimismo, encontró la revisión interna de ingresos de una empresa de marketing, dirigida a su director ejecutivo; una solicitud de préstamo con el monto pedido por su dueño; una lista de tareas con una alerta de fraude bancario y un número de cuenta parcial; y un informe de un inversor inmobiliario con direcciones de propiedades y cifras de rentabilidad.

Claroc también accedió al calendario anual de vacaciones de una empresa, con el nombre de cada empleado junto a la semana en la que estaría ausente. La firma aclaró que no identificó a ninguna de las personas ni empresas afectadas en su publicación.

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La firma de ciberseguridad halló calendarios corporativos de vacaciones y alertas sobre fraude bancario en las páginas públicas. (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración)

No se trató de un ataque informático clásico. Muse respetó exactamente lo que cada usuario le pidió: compartir esa conversación puntual. El fallo está en que la dirección de esa página terminó siendo pública y fácil de reconstruir a partir de su propio título.

Claroc recordó un problema similar ocurrido en 2025, cuando conversaciones compartidas de ChatGPT aparecieron en los resultados de Google y OpenAI tuvo que retirar la opción que las hacía indexables. Después, Google ya había indexado más de 370 mil conversaciones de Grok, el chatbot de xAI.

Meta no respondió a los reclamos

La firma de seguridad informó el hallazgo al programa de recompensas por errores de Meta el 8 de octubre de 2026 y, según contó su cofundador y director de tecnología, Asaf Aproszper, no recibió ninguna respuesta de la empresa. Meta tampoco contestó las preguntas que le envió Ars Technica por correo electrónico.

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OpenAI y xAI registraron incidentes similares de exposición de datos con sus plataformas ChatGPT y Grok en buscadores. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Claroc dijo no tener pruebas de que alguien haya usado esa información de forma maliciosa, aunque aclaró que solo monitoreó un canal de búsqueda entre varios posibles.

El último día que revisó el sistema, aparecieron 27 páginas nuevas generadas por usuarios que seguían compartiendo conversaciones.

Muse se lanzó el 8 de septiembre de 2026 y rápidamente se ubicó entre las aplicaciones más descargadas de la tienda de Apple. El asistente puede completar formularios, hacer compras y gestionar cuentas de correo y calendario en nombre de sus usuarios.

La filtración se suma a una serie de tropiezos de seguridad que atravesó Muse desde su lanzamiento. A fines de septiembre del mismo año, un investigador descubrió una falla que permitía a cualquier aplicación instalada en la computadora tomar el control total de una cuenta de Muse, algo que Meta corrigió horas después de conocerse el caso.

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OpenAI y xAI registraron incidentes similares de exposición de datos con sus plataformas ChatGPT y Grok en buscadores. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Semanas más tarde, la revista Time reveló que Muse arma perfiles detallados sobre los contactos de cada usuario a partir de sus mensajes y correos, y un usuario denunció públicamente que el asistente compartió su dirección particular con un desconocido durante una venta en Facebook Marketplace.