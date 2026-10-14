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Cómo reducir un 30% el consumo energético del refrigerador sin dañar los alimentos

Mantener el electrodoméstico libre de escarcha, ajustar la temperatura, revisar las juntas de la puerta y limpiar el condensador evitan que aumente la factura

Los refrigeradores han implementado funciones inteligentes para disminuir el impacto del aparato en la tarifa mensual. (Foto: Europa Press)
Los refrigeradores han implementado funciones inteligentes para disminuir el impacto del aparato en la tarifa mensual. (Foto: Europa Press)
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Una reducción de hasta el 30% en el consumo energético del refrigerador depende de una tarea de mantenimiento: impedir que se acumule escarcha. El hielo en las paredes internas obliga al electrodoméstico a usar más energía para mantener la temperatura, un gasto que se traslada a la factura de electricidad.

La ubicación del aparato, el estado de la puerta, el orden de los alimentos y la temperatura elegida inciden en el funcionamiento. Según pautas de Endesa, una serie de hábitos domésticos permite conservar los productos en condiciones adecuadas sin exigir de más al compresor.

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Cuál es el mejor lugar para ubicar el refrigerador

El aparato debe ubicarse en un sector fresco, ventilado y alejado de fuentes de calor. Colocarlo junto al horno, una cocina, un radiador o una ventana con sol directo hará que el compresor necesite más energía para sostener la temperatura interna.

Imanes decorativos para refrigerador, accesorios de cocina, decoración magnética, recuerdos y coleccionables, organización divertida - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El refrigerador debe estar alejado del horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es necesario dejar cerca de 10 centímetros de distancia entre la parte trasera del refrigerador y la pared. Ese espacio permite la circulación del aire alrededor del electrodoméstico y favorece la disipación del calor. Si el aparato queda muy pegado al muro, el sistema pierde capacidad para liberar la temperatura que extrae del interior.

Cómo saber si la puerta deja escapar el frío del refrigerador

Una puerta que no cierra de forma correcta permite el ingreso de aire caliente. Cada filtración obliga al refrigerador a recuperar el frío perdido, con un consumo adicional que puede pasar inadvertido en la rutina diaria.

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La revisión debe centrarse en la goma o junta que rodea la puerta. Si está endurecida, rota, despegada o presenta suciedad, el cierre puede dejar de ser hermético. Cambiar una goma deteriorada y limpiar las juntas ayuda a mantener una temperatura estable y evita que el motor se active con mayor frecuencia de la necesaria.

Una mujer vista de espaldas abre un refrigerador con estantes llenos de frutas, verduras, botellas, huevos y recipientes de comida. Gabinetes de cocina.
Guardar alimentos calientes eleva la temperatura interna y aumenta la demanda de energía del refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alimentos conviene guardar y cómo organizarlos en el refrigerador

Los platos recién cocinados no deben ingresar calientes al refrigerador. Antes es preferible esperar a que pierdan temperatura, siempre dentro de un tiempo prudente para evitar riesgos sanitarios. Introducir recipientes calientes eleva la temperatura del compartimiento y exige un esfuerzo extra al compresor.

Asimismo, el orden ayuda a limitar las aperturas prolongadas. Etiquetar los recipientes, agrupar productos similares y dejar a la vista los alimentos de uso frecuente permite encontrar cada elemento con rapidez.

Abrir la puerta solo el tiempo necesario reduce la entrada de aire caliente y evita oscilaciones que afectan tanto al consumo como a la conservación de los productos.

Interior de un refrigerador abierto repleto de frutas, verduras, huevos, botellas de leche y recipientes de vidrio con comida.
Mantener una temperatura de entre 4 y 6°C ayuda a conservar los alimentos sin aumentar el gasto energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál temperatura permite ahorrar sin afectar la conservación de los alimentos

Para la zona de refrigeración, la pauta es mantener el termostato entre 4 y 6°C. En el congelador, el ajuste indicado es de -17°C. Bajar más la temperatura no implica que los alimentos se conserven mejor, pero sí aumenta la energía que necesita el aparato.

La distribución interna debe acompañar ese ajuste. Un refrigerador lleno a medias suele permitir una circulación adecuada del aire frío, mientras que uno saturado bloquea las salidas de ventilación y reduce la eficiencia.

A la vez, dejarlo casi vacío puede hacer que pierda frío con rapidez al abrir la puerta. La clave consiste en mantener espacio entre los envases y no tapar conductos internos.

Un hombre de espaldas con la mano en la cabeza contempla un refrigerador abierto y completamente vacío en una cocina.
El mantenimiento es clave para evitar fallas en el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto hay que limpiar el condensador del refrigerador

El condensador, ubicado por lo general en la parte trasera del electrodoméstico, elimina el calor que el refrigerador extrae de su interior. Cuando se acumulan polvo, pelusas o suciedad, esa tarea se vuelve más difícil y el aparato requiere más electricidad para alcanzar la temperatura programada.

Limpiar el condensador al menos dos veces al año con un cepillo o una aspiradora puede mejorar el rendimiento. Antes de hacerlo, es clave desconectar el electrodoméstico y consultar el manual del fabricante, porque algunos modelos tienen componentes de acceso restringido.

Ese mantenimiento, sumado al control de la escarcha y de las juntas, reduce el gasto sin alterar las condiciones de almacenamiento de los alimentos.

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