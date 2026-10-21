República Dominicana

República Dominicana decomisa más de una tonelada de cocaína y detiene a tres colombianos

El cargamento, distribuido en 1,068 paquetes, fue hallado dentro de una lancha interceptada tras varias horas cerca de la isla Beata, donde participaron fuerzas militares, fiscales y organismos de inteligencia nacionales e internacionales

Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que muestra un cargamento de 1, 068 paquetes de cocaína decomisada durante un operativo apoyado por la DEA este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). Las autoridades dominicanas decomisaron más de una tonelada de cocaína y detuvieron a tres colombianos en una operación marítima frente a las costas de la provincia de Pedernales, en el suroeste del país, informó la DNCD. EFE/ Dirección Nacional de Control de Drogas
Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que muestra un cargamento de 1, 068 paquetes de cocaína decomisada durante un operativo apoyado por la DEA este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). Las autoridades dominicanas decomisaron más de una tonelada de cocaína y detuvieron a tres colombianos en una operación marítima frente a las costas de la provincia de Pedernales, en el suroeste del país, informó la DNCD. EFE/ Dirección Nacional de Control de Drogas
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Las autoridades de República Dominicana informaron este martes 20 de octubre el decomiso de más de una tonelada de cocaína durante una operación marítima frente a las costas de la provincia de Pedernales, en el suroeste del país. El procedimiento terminó con la detención de tres ciudadanos colombianos.

La droga estaba repartida en 1,068 paquetes, localizados dentro de una embarcación que fue interceptada después de varias horas de persecución en aguas próximas a la isla Beata. La operación reunió a la Armada, la Fuerza Aérea, el Ministerio Público y organismos de inteligencia dominicanos e internacionales.

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La agencia EFE indicó que los detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades mientras avanza la investigación para determinar el origen y el destino final del cargamento. La DNCD no difundió las identidades de los tres colombianos arrestados.

La lancha interceptada tras horas de persecución en aguas de Beata

La lancha interceptada tenía 12 metros (40 pies) de eslora y contaba con dos motores fuera de borda. Durante el operativo, los agentes también incautaron 12 tanques de combustible, tres baterías y equipos de comunicación.

El volumen de combustible hallado en la embarcación será analizado por los investigadores porque este tipo de lanchas cubre largas distancias en el mar Caribe. La DNCD informó que la embarcación fue detectada cuando navegaba hacia territorio dominicano.

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El operativo contó con apoyo de agencias estadounidenses, entre ellas la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de Estados Unidos (Jiatfs), el Comando Sur y la Administración para el Control de Drogas (DEA). La participación de esas entidades se produjo dentro de los mecanismos de cooperación regional contra las rutas marítimas del narcotráfico.

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 20/10/2026.- Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que muestra un cargamento de 1, 068 paquetes de cocaína decomisada durante un operativo apoyado por la DEA este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). Las autoridades dominicanas decomisaron más de una tonelada de cocaína y detuvieron a tres colombianos en una operación marítima frente a las costas de la provincia de Pedernales, en el suroeste del país, informó la DNCD. EFE/ Dirección Nacional de Control de Drogas /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 20/10/2026.- Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que muestra un cargamento de 1, 068 paquetes de cocaína decomisada durante un operativo apoyado por la DEA este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). Las autoridades dominicanas decomisaron más de una tonelada de cocaína y detuvieron a tres colombianos en una operación marítima frente a las costas de la provincia de Pedernales, en el suroeste del país, informó la DNCD. EFE/ Dirección Nacional de Control de Drogas /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La isla Beata, situada frente al litoral de Pedernales y cerca de la frontera marítima con Haití, es una zona de tránsito utilizada por embarcaciones que se desplazan entre distintos puntos del Caribe. Las autoridades no precisaron si la lancha había partido desde Colombia ni si tenía previsto continuar hacia otro país.

Las autoridades dominicanas decomisaron más de 34 toneladas este año

Con este cargamento, las fuerzas de seguridad de República Dominicana superaron las 34 toneladas de drogas decomisadas durante 2026, de acuerdo con los datos difundidos por la DNCD. El organismo mantiene operativos en puertos, aeropuertos, zonas costeras y barrios urbanos, con intervenciones dirigidas tanto al tráfico internacional como a la distribución local de estupefacientes.

El decomiso ocurre diez días después de otro procedimiento de la DNCD en el Gran Santo Domingo. En esa acción, las autoridades detuvieron a 253 personas y ocuparon más de 75 kilos de presuntas drogas durante 1,478 intervenciones y 28 allanamientos realizados junto con el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cargan en un camión para su custodia paquetes que las autoridades presumen que contienen cocaína, tras mostrarlos a la prensa en la sede de la DNCD, luego de la interceptación de una lancha rápida frente a la costa dominicana que transportaba 2049 paquetes, en Santo Domingo, República Dominicana, el 16 de febrero de 2026. REUTERS/Erika Santelices
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cargan en un camión para su custodia paquetes que las autoridades presumen que contienen cocaína, tras mostrarlos a la prensa en la sede de la DNCD, luego de la interceptación de una lancha rápida frente a la costa dominicana que transportaba 2049 paquetes, en Santo Domingo, República Dominicana, el 16 de febrero de 2026. REUTERS/Erika Santelices

Según la información difundida entonces, el material incautado incluía más de 64 kilos de una sustancia que las autoridades presumían cocaína, además de marihuana y crack. También fueron ocupadas armas de fuego, teléfonos celulares, radios de comunicación, vehículos, motocicletas y balanzas.

Las sustancias halladas frente a Pedernales serán sometidas a análisis por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que deberá confirmar su composición y peso definitivo. El Ministerio Público continuará las diligencias sobre los tres detenidos y los posibles vínculos de la embarcación con redes de narcotráfico internacional.

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