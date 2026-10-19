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GTA 6 aún no sale, pero ya hay estafadores vendiendo versiones falsas por hasta mil dólares

Sitios fraudulentos prometen versiones previas, reservas y pruebas de Grand Theft Auto VI, pero buscan obtener pagos, datos personales o instalar archivos peligrosos

El peligro de las supuestas betas de GTA VI: Cómo evitar caer en los engaños de los ciberdelincuentes - (Rockstar)
El peligro de las supuestas betas de GTA VI: Cómo evitar caer en los engaños de los ciberdelincuentes - (Rockstar)
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Grand Theft Auto 6 todavía no llega al mercado, pero ya circulan sitios web que prometen copias filtradas, acceso anticipado y versiones de prueba a cambio de hasta USD 1.000. Las falsas ofertas utilizan la expectativa por el estreno previsto para el 19 de noviembre de 2026 para obtener pagos, datos personales o descargas de archivos desconocidos.

El riesgo crece porque muchos jugadores llevan más de una década esperando la nueva entrega de Rockstar Games. La compañía de seguridad digital, Kaspersky, detectó varias páginas dirigidas a los seguidores de GTA VI, con promesas de reservas gratuitas, pruebas beta y criptomonedas vinculadas con el juego. Ninguna de estas alternativas ofrece acceso legítimo antes del lanzamiento oficial.

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La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Las reservas falsas de GTA VI imitan a las tiendas oficiales

Ofrecen una supuesta filtración por USD 1.000

Uno de los casos detectados corresponde a una página llamada CyberLeek. El sitio afirma disponer de una versión preliminar de GTA VI y presenta tres formas de obtenerla antes de su salida.

La primera opción promete el “juego completo” por USD 1.000, junto con contenido exclusivo y un enlace de descarga directa. La web asegura que la oferta tiene un límite de una copia por cliente.

También ofrece una prueba de 24 horas por USD 100. La tercera propuesta consiste en una campaña de financiación colectiva. Sus responsables aseguran que reunirán USD 50.000 para liberar el juego, aunque la letra pequeña eleva de forma repentina el objetivo a USD 500.000. Quienes aporten al menos USD 100 recibirían, según el sitio, acceso prioritario.

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La página incluso promociona servicios para empresas. Por USD 5.000, propone introducir logotipos, productos o menciones de marca en un supuesto contenido futuro de Grand Theft Auto. La oferta resulta contradictoria con la promesa de una versión completa ya disponible para descargar.

GTA 6 - videojuegos - Rockstar Games - tecnología - 14 de octubre
CyberLeek promete una versión filtrada de GTA VI por USD 1.000. La página acepta criptomonedas sin devoluciones y combina accesos de 24 horas, campañas de financiación y servicios publicitarios para convencer a seguidores de una entrega todavía inédita

Todos los pagos se realizan con Bitcoin, Ethereum, USDT o Litecoin. El sitio indica que las operaciones son definitivas y no admite devoluciones.

CyberLeek fue el apodo del responsable de una intrusión en Rockstar Games y de una filtración de contenido de GTA VI. Después, otros actores comenzaron a utilizar ese nombre para crear webs con diseños distintos, pero con la misma promesa: acceso a una versión filtrada u oficial del juego.

Algunas de esas páginas invitan a descargar un lanzador desconocido o a “desbloquear” la versión completa. Los archivos e instaladores distribuidos desde estas webs pueden representar un riesgo, por lo que no conviene utilizarlos ni ejecutarlos en el ordenador personal.

Las falsas reservas solicitan correos, pagos y datos personales

Otra modalidad se dirige a quienes buscan reservar el juego. Una página ofrece códigos para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y solicita al usuario elegir una consola e introducir su correo electrónico.

Los lanzadores, instaladores y archivos comprimidos distribuidos por dominios desconocidos podrían enviar a sitios de terceros, recopilar información privada o introducir amenazas en equipos personales - crédito Kaspersky
Los lanzadores, instaladores y archivos comprimidos distribuidos por dominios desconocidos podrían enviar a sitios de terceros, recopilar información privada o introducir amenazas en equipos personales - crédito Kaspersky

Para reforzar la apariencia de legitimidad, el sitio muestra 3.480 usuarios activos y asegura que solo quedan 121 códigos. Tras pulsar “Revelar código”, la página enseña cuatro caracteres y exige una verificación adicional que debe completarse en 15 minutos.

La comprobación lleva a una página en alemán que pide descargar y ejecutar una aplicación de chat con inteligencia artificial, además de aceptar sus condiciones. El objetivo puede ser enviar tráfico a páginas de terceros, algunas de ellas fraudulentas, con GTA VI como señuelo.

También existen páginas que imitan la PlayStation Store. Una de ellas, dirigida a usuarios brasileños, ofrece reservas por 449,9 BRL (cerca de 90 dólares), una cifra similar al precio oficial. El pago se puede efectuar con tarjeta o Pix, pero exige datos personales, incluido el CPF.

Los sitios que aseguran que GTA VI ya está disponible también son una trampa

Otros estafadores simplifican el engaño. Crean páginas con estética de GTA y logotipos de Rockstar Games, donde invitan a “probar GTA 6” o descargarlo para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
Una supuesta criptomoneda vinculada con Vice City promete ventajas futuras sin garantizar ninguna copia, en una operación que podría inflar su valoración y dejar pérdidas entre los compradores tardíos - (Rockstar)

El juego no está disponible antes del 19 de noviembre de 2026. Por eso, cualquier descarga previa puede ocultar archivos no deseados. La barra de direcciones suele revelar el fraude: es necesario revisar el dominio y compararlo con la web oficial de Rockstar Games.

Otra web promociona una criptomoneda llamada $GTAVI, diseñada con referencias a Vice City. Sus creadores afirman que quienes posean el token podrían acceder al juego en el futuro, aunque no garantizan una copia.

El sitio declara una capitalización de USD 51.600 y un volumen de negociación diario de USD 7.880, sin explicar el origen ni la precisión de esas cifras. El modelo puede responder a una estrategia de inflar el valor del activo y venderlo después, con pérdidas para quienes lleguen tarde.

La recomendación es instalar juegos solo desde fuentes oficiales, no introducir datos de pago ni información personal en webs sospechosas y evitar lanzadores, archivos comprimidos o programas desconocidos. Ninguna beta, clave o filtración sustituye el lanzamiento oficial de GTA VI.

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