Tecno

Ni el calendario está a salvo: así son las falsas invitaciones y reuniones para robar datos y dinero

Los calendarios digitales integran enlaces a la agenda del usuario sin necesidad de descargar archivos adjuntos

Hombre con gorro y chaqueta vaquera sentado, interactúa con su teléfono móvil mostrando la aplicación de calendario de octubre con eventos.
Los ataques de phishing mediante invitaciones de calendario crecieron más de diez veces entre julio y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los ataques de phishing a través de invitaciones de calendario se multiplicaron por más de diez entre julio y agosto de 2026, según datos de la firma de seguridad Sublime citados por Business Insider. Una modalidad sencilla en la que un evento aparece sin aviso en la agenda, con apariencia de reunión legítima, y basta un clic para comprometer contraseñas, datos de pago o la computadora entera.

La razón del crecimiento es, sobre todo, psicológica. Muchos usuarios ya desconfían de un correo con enlaces sospechosos, pero pocos sospechan de una cita que aparece directamente en su calendario de trabajo.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el engaño en el calendario digital

El mecanismo es simple. El atacante envía una invitación a una reunión falsa o incluye mensajes sobre llamadas perdidas, facturas impagas o suscripciones por renovar. El evento trae enlaces maliciosos incrustados, listos para activarse con un clic.

Según el reporte de Microsoft, las invitaciones de calendario se procesan de forma distinta a los adjuntos de correo tradicionales: un enlace dañino puede llegar directamente a la agenda del usuario sin que este tenga que abrir ningún archivo adjunto.

Pantalla de teléfono celular con una cuadrícula de calendario, barras de colores y tres círculos rojos con escudos de advertencia.
Los atacantes utilizan tecnología deepfake para imitar la voz y la imagen de empleados de soporte técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ron Kerbs, director ejecutivo de Kidas, empresa que desarrolla herramientas para detectar estafas y deepfakes en llamadas de voz, explicó que las invitaciones fraudulentas suelen adoptar dos formas. En la primera, el evento contiene un enlace de reunión comprometido o un formulario diseñado para robar credenciales o instalar malware.

PUBLICIDAD

En la segunda, la víctima ingresa a una videollamada que parece legítima y se encuentra con un impostor que se hace pasar por alguien de confianza, muchas veces con el nombre real de un empleado pero una dirección de correo falsa.

Es importante entender por qué este tipo de ataque resulta tan eficaz: la invitación llega directamente al calendario sin pasar por el filtro mental de “correo sospechoso” y algunas aplicaciones la muestran de forma automática aunque el usuario nunca la haya aceptado, lo que le da una apariencia de autenticidad inmediata.

Kerbs agregó que los estafadores recurren a tecnología de inteligencia artificial generativa para sumar realismo al engaño. “Están usando tecnología deepfake para parecerse al mismo tipo de soporte técnico”, señaló, en referencia al uso de audio o video generado por IA que imita a un empleado real de una compañía.

Primer plano de unas manos sosteniendo un teléfono celular moderno con una pantalla roja brillante que muestra el texto en blanco "Alerta de estafa".
El compromiso del correo de Jenn Drummond provocó el envío de citaciones judiciales falsas a sus contactos para pedir datos financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos que muestran el alcance del engaño

Aman Gairola, cofundador de la agencia de diseño india Say Design, creyó haber conseguido un cliente en junio cuando alguien reservó una reunión a través del sitio web de su empresa. La invitación incluía un enlace a lo que parecía una carpeta de Google Drive con un resumen de proyecto.

Gairola hizo clic y llegó a una página que imitaba a Google Drive, pero algo no cuadraba. Revisó la dirección del sitio, confirmó que era falsa y evitó abrir cualquier archivo. “Si tengo que calificar qué tan convincente es, le pondría un 9,5 sobre 10”, dijo, y agregó que su empresa evalúa eliminar la opción de agendar llamadas directamente desde su web y reemplazarla por un formulario.

Otro riesgo surge incluso cuando el remitente es una persona real y conocida. La montañista y oradora Jenn Drummond sufrió el robo de su cuenta de correo mientras abordaba un vuelo, y desde esa cuenta se envió a decenas de sus contactos una invitación de calendario que advertía sobre una supuesta citación judicial, con un enlace a un aviso legal falso que solicitaba datos financieros.

“¿Qué van a pensar? Que no soy confiable, y tu marca se construye sobre la confianza”, relató Drummond.

Primer plano de un teléfono móvil con el icono de un calendario blanco y rojo en el centro de la pantalla.
Los especialistas recomiendan desactivar la función que agrega eventos a la agenda de manera automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo protegerse del fraude

Los especialistas recomiendan aplicar a los eventos inesperados el mismo nivel de desconfianza que a un correo sospechoso. En la práctica, eso implica no abrir enlaces ni llamar a teléfonos incluidos en invitaciones de remitentes desconocidos, y revisar la configuración del calendario para desactivar que las invitaciones entrantes se agreguen de forma automática.

Mathew Woodyard, director de inteligencia de amenazas en la firma de gestión de identidad Okta, sostuvo que la responsabilidad principal recae en las empresas que operan los servicios, más que en la capacidad del usuario para detectar una invitación falsa.

También señaló que las passkeys pueden resolver buena parte del problema, porque se crean para una página específica y solo funcionan en el sitio web auténtico, nunca en una copia falsa.

Eso elimina la necesidad de que la persona tenga que juzgar por su cuenta si un enlace es confiable. “Hasta que los factores resistentes al phishing como las passkeys se conviertan en el estándar por defecto, los ataques de phishing van a seguir funcionando”, concluyó.

Temas Relacionados

CalendarioAplicacionesCiberseguridadCelularMicrosoftDatos personalesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo saber qué dice un audio de WhatsApp sin tener que reproducirlo

La función integrada de WhatsApp convierte las notas de voz en texto. La herramienta se encuentra disponible para Android y iPhone

Cómo saber qué dice un audio de WhatsApp sin tener que reproducirlo

Uncharted: The Nathan Drake Collection ya se puede jugar en PC a 120 FPS

El sistema parte del código x86-64 original de los juegos de PS4, que se ejecuta de manera directa sobre la CPU del ordenador

Uncharted: The Nathan Drake Collection ya se puede jugar en PC a 120 FPS

Nueva herramienta de IA podría predecir supervivencia al cáncer con una selfie del paciente

El sistema fue entrenado con más de 40 millones de fotografías faciales de personas de distintas edades y etnias

Nueva herramienta de IA podría predecir supervivencia al cáncer con una selfie del paciente

Anthropic pidió al Congreso de EEUU una ley de IA que solo actúa si hay 50 muertes en juego

Expertos en seguridad de inteligencia artificial acusaron a la empresa de dejar a los ciudadanos más desprotegidos que con la legislación vigente

Anthropic pidió al Congreso de EEUU una ley de IA que solo actúa si hay 50 muertes en juego

El ‘modo espía’ de Spotify: aprende a ver la música de tus amigos en tiempo real

Su funcionamiento depende de tres condiciones que deben cumplirse de forma simultánea para que la lista aparezca con información real

El ‘modo espía’ de Spotify: aprende a ver la música de tus amigos en tiempo real

DEPORTES

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

Los mejores memes que dejó la clasificación de Boca a la final de la Sudamericana: del “verdadero” Vasco al “lamento” de River

Boca Juniors dio el golpe en Brasil: venció 3-1 a Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

El jurado de MasterChef Celebrity fue lapidario con Campi por su plato: “Es una aberración”

La fuerte reflexión de Ricardo Darín sobre las agresiones en redes: “Detrás del poncho está el cuchillo escondido”

La reacción de Julieta Prandi por el descargo de Juan Alberto Mateyko en su contra tras su separación de Emanuel Ortega

El llamativo look de Wanda Nara en la presentación de su nueva película: diseño midi, escote y estampado con rosas

INFOBAE AMÉRICA

“¡Al refugio, rápido!“: los bombardeos aéreos rusos transforman la vida escolar en Kiev

“¡Al refugio, rápido!“: los bombardeos aéreos rusos transforman la vida escolar en Kiev

Fuerza internacional mantiene operativo para localizar a los cuatro salvadoreños desaparecidos tras emboscada en Haití

Tres muertos y cuatro heridos en una noche de balaceras en la Metrópoli de Guatemala

Fiscalía cubana pidió siete años de prisión para un adolescente de 16 años tras protestar contra el régimen

Lula y Bolsonaro buscan anular sus candidaturas en Brasil por presuntas irregularidades en redes sociales a días del balotaje