“¡Al refugio, rápido!“: los bombardeos aéreos rusos transforman la vida escolar en Kiev

Los bombardeos aéreos rusos transforman la vida escolar en Kiev (REUTERS)

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Cuando sonó la alerta aérea en la región de Kiev, los niños supieron exactamente qué hacer: tomaron sus pequeñas mochilas y corrieron hacia el refugio, dejando atrás bicicletas, juguetes e incluso una muñeca en el patio de la escuela.

Los maestros recogieron a quienes se habían quedado rezagados y los guiaron hasta la entrada del refugio, mientras la encargada de limpieza recorría el patio y murmuraba mientras comprobaba que nadie hubiera quedado atrás.

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“¡Todos al refugio, rápido, rápido, rápido!”, dijo Valentyna Kurinna, directora de la escuela primaria UMKA, situada en los suburbios de Kyiv. Los riesgos estaban muy presentes para todos.

Solo unos días antes, un dron se estrelló en ese mismo patio de juegos y estuvo a punto de alcanzar a un abuelo que permaneció afuera mientras los niños se refugiaban bajo tierra.

Imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por AFP mostraron al hombre mirando al cielo y huyendo apenas unos segundos antes de que la explosión provocara una enorme bola de fuego que incendió el patio multicolor. Otros videos, grabados en un aula vacía, mostraron cómo la explosión hizo saltar las ventanas, derribó sillas y esparció fragmentos de vidrio por toda la sala.

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A cuatro años y medio de la invasión rusa, muchas personas de la capital ucraniana optan por ignorar las sirenas de alerta aérea, pero en las escuelas se resguardan cada vez que suenan.

Moscú solía atacar la ciudad principalmente por la noche, pero ahora también lo hace durante el día, por lo que la agotadora rutina de llevar repetidamente a los niños hacia los refugios y sacarlos de ellos se ha convertido en parte de la vida cotidiana.

El día de la visita de AFP a la escuela, las alertas aéreas sonaron cinco veces entre las 7:30 y las 17:00.

A cuatro años y medio de la invasión rusa, muchas personas de la capital ucraniana optan por ignorar las sirenas de alerta aérea, pero en las escuelas se resguardan cada vez que suenan (REUTERS)

“Cuando las cosas dan miedo”

En pocos minutos, los 130 alumnos de la escuela continuaban sus clases bajo tierra. Yasya, Varvara y dos niñas llamadas Anya, amigas de 11 años desde el jardín de infantes, se reunieron alrededor de una mesa.

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Casi saltando del banco para hablar con los periodistas, de pronto se mostraron más tímidas cuando la cámara se enfocó en ellas. “Podemos abrazarnos cuando las cosas dan miedo. También podemos consolarnos con palabras”, dijo Varvara.

También las ayudaba recordar anécdotas, incluido un episodio que llamaron «La inundación», cuando por accidente inundaron el baño durante una pijamada y cuyo recuerdo las hizo reír a carcajadas.

Al explicar las reglas en caso de alerta aérea, se pusieron serias. “Todas vamos juntas al refugio y permanecemos unas con otras”, dijo Anya. “No entiendo por qué nos quedamos tan juntas”, añadió. “Al mismo tiempo, se supone que debemos correr al refugio lo más rápido posible”.

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Kurinna, la directora de la escuela, trabajaba para evitar que cundiera el pánico. “No tenemos derecho a demostrar que tenemos miedo. Debemos sonreír, abrazar a los niños y tranquilizarlos”, afirmó.

Los docentes también tenían que gestionar el temor de los padres. Enviaban actualizaciones a los chats grupales, con mensajes llenos de emojis que decían «¡estamos a salvo!» y fotos de sus hijos haciendo tareas escolares bajo tierra.

El día de la visita de AFP a la escuela, las alertas aéreas sonaron cinco veces entre las 7:30 y las 17:00 (REUTERS)

“¡Libertad!”

La UMKA Grand School, una escuela privada de alto nivel, es una excepción en Ucrania. En la capital, solo el 40 % de las escuelas cuenta con refugios de capacidad suficiente para todos los alumnos, informó el ayuntamiento a AFP. Incluso esos refugios suelen estar mal equipados.

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Los padres han recurrido cada vez más al organismo de supervisión educativa desde que las alertas aéreas se volvieron más prolongadas y frecuentes, con quejas por las malas condiciones, como la falta de agua potable o de acceso a baños. Gracias a financiación privada y a un espacio subterráneo, la UKMA tuvo suerte.

Tras el inicio de la guerra, el personal transformó rápidamente ese espacio, que en un principio estaba destinado a albergar una escuela de música. El refugio tiene cuatro entradas distintas para permitir que todos los niños bajen sin dificultades, y se extiende por varias salas y pasillos con pupitres para todos.

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En una sala separada, con camas cucheta para las siestas, los niños más pequeños se sentaban sobre una alfombra rosa y azul, atentos a una maestra que les leía un cuento. “Pasamos más tiempo en el refugio que en las aulas”, lamentó Kurinna.

Por cómodos que fueran sus refugios, después de dos horas bajo tierra, la señal que anunciaba el fin de la alerta fue recibida con una ola de entusiasmo.

Anya, Yasya y Varvara terminaron su clase de inglés antes de salir corriendo para disfrutar de un recreo de 15 minutos bajo el fresco sol de otoño. “¡Libertad!”, dijo Anya en inglés, antes de que las niñas se unieran a sus compañeros, que jugaban con un enorme globo rojo, amarillo y azul.

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(AFP)