100 frases que no deberías mandar por WhatsApp en el Día de la Madre

Estos mensajes de WhatsApp pueden arruinar una felicitación del Día de la Madre - (Foto: Meta)

Guardar

El Día de la Madre suele llenar WhatsApp de mensajes breves, emotivos y repetidos, pero algunas frases pueden sonar impersonales, incómodas o poco cuidadas. Antes de pulsar el botón de enviar, conviene revisar el tono, evitar comparaciones y elegir palabras que expresen cercanía sin convertir el saludo en una obligación.

La fecha también impulsa mensajes enviados a toda prisa, textos copiados de cadenas o comentarios que trasladan asuntos familiares sensibles a una conversación que debería centrarse en el reconocimiento. Un saludo sencillo, personal y respetuoso puede ser más adecuado que una frase automática o una broma fuera de lugar.

PUBLICIDAD

La guía recomienda abandonar los textos automáticos, las bromas incómodas y los reclamos familiares para enviar una felicitación más cercana, respetuosa y adaptada a la relación con cada destinataria - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Frases que pueden sonar frías, interesadas o poco personales

“Feliz día, mamá”. “Que tengas un buen día”. “Luego hablamos”. “Te escribo porque toca”. “No sabía qué regalarte”. “Espero que estés bien”. “Te mando este mensaje rápido”. “Feliz Día de la Madre a todas”. “Copié este texto para ti”. “No tenía tiempo para llamarte”. “Gracias por todo, supongo”. “Eres una buena madre”. “Hoy es tu día, disfrútalo”. “Te mando un abrazo virtual”. “Perdón por escribir tarde”. “Mañana te felicito mejor”. “No encontré otra imagen”. “Este mensaje sirve para todas”. “Te debía este saludo”. “Cumplo con felicitarte”. “Qué suerte tener madre”. “Felicidades por ser mamá”. “Espero que recibas regalos”. “Te mando flores por aquí”. “No te enfades, se me olvidó”.

El saludo automático que parece cariñoso puede sonar frío en WhatsApp - (Meta)

Mensajes que convierten la fecha en un reclamo

“¿Ya viste lo que publiqué?”. “¿Por qué no respondes?”. “Espero que me llames primero”. “Hoy deberías estar disponible”. “Mereces que te visite más”. “No te quejes, es tu día”. “Aprovecha porque hoy te toca”. “No esperaba menos de ti”. “Te felicito, aunque discutimos”. “Luego hablamos de lo pendiente”. “No olvides transferirme dinero”. “¿Qué vas a preparar hoy?”. “Espero que hayas cocinado”. “Hoy no quiero discutir”. “No menciones ese tema”. “No pongas mensajes tristes”. “No hagas drama hoy”. “No te pongas sensible”. “Tampoco es para tanto”. “No esperes demasiado de mí”. “Es solo una fecha comercial”. “No tengo presupuesto para regalos”. “Ya sabes que te quiero”. “No hace falta celebrarlo”. “Después compenso el olvido”.

Un mensaje pensado puede valer más que una imagen reenviada en WhatsApp

Comentarios sobre apariencia, edad o vida personal

“Te ves cansada últimamente”. “Ya estás mayor para eso”. “Deberías descansar más”. “Tienes que cuidarte mejor”. “No subas tantas fotos”. “No publiques esa imagen”. “Te falta actualizarte”. “Aprende a usar WhatsApp”. “No entiendes estas cosas”. “Sigues siendo muy intensa”. “Siempre exageras todo”. “Eres igual que antes”. “No cambies nunca, por favor”. “No te preocupes por envejecer”. “Te queda bien ser abuela”. “Ya deberías viajar más”. “Necesitas salir de casa”. “No te pongas esa ropa”. “Tu foto de perfil necesita cambios”. “Te falta modernizarte”. “Mamá, eres muy anticuada”. “No entiendes a mi generación”. “Siempre dices lo mismo”. “No sabes escuchar”. “Eres demasiado protectora”.

Frases que comparan, juzgan o abren conflictos

“Eres mejor madre que ella”. “Ojalá todas fueran como tú”. “No eres como mi abuela”. “Mi suegra sí celebra”. “Otros hijos hacen más”. “Mi hermano te quiere más”. “Nunca estás conforme”. “Todo lo haces complicado”. “Tú también cometiste errores”. “No fuiste una madre perfecta”. “Ya superaste esa etapa”. “No hables de tus problemas”. “Deberías estar agradecida”. “No compares a tus hijos”. “Siempre favoreces a alguien”. “No recuerdes el pasado”. “No exageres tus sacrificios”. “No fue tan difícil”. “Ya no necesito consejos”. “No te metas en mi vida”. “No te debo explicaciones”. “No hagas preguntas”. “Hoy no quiero verte”. “No llames, estoy ocupado”. “Feliz día, sin más”.

Un mensaje breve puede tener más valor si es personal

El mejor mensaje para el Día de la Madre no necesita fórmulas extensas ni frases prefabricadas. Basta con elegir palabras propias, evitar asuntos pendientes y reconocer el vínculo desde la cercanía. Un texto pensado para esa persona puede ser más significativo que una imagen reenviada o un saludo enviado por compromiso.