Tecno

100 frases que no deberías mandar por WhatsApp en el Día de la Madre

Expresiones relacionadas con olvidos, regalos, llamadas o discusiones pendientes transmiten distancia y convierten una celebración afectiva en una conversación cargada de reproches innecesarios

Conoce 10 trucos que esconde WhatsApp.
Estos mensajes de WhatsApp pueden arruinar una felicitación del Día de la Madre - (Foto: Meta)
Guardar

El Día de la Madre suele llenar WhatsApp de mensajes breves, emotivos y repetidos, pero algunas frases pueden sonar impersonales, incómodas o poco cuidadas. Antes de pulsar el botón de enviar, conviene revisar el tono, evitar comparaciones y elegir palabras que expresen cercanía sin convertir el saludo en una obligación.

La fecha también impulsa mensajes enviados a toda prisa, textos copiados de cadenas o comentarios que trasladan asuntos familiares sensibles a una conversación que debería centrarse en el reconocimiento. Un saludo sencillo, personal y respetuoso puede ser más adecuado que una frase automática o una broma fuera de lugar.

PUBLICIDAD

La guía recomienda abandonar los textos automáticos, las bromas incómodas y los reclamos familiares para enviar una felicitación más cercana, respetuosa y adaptada a la relación con cada destinataria - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La guía recomienda abandonar los textos automáticos, las bromas incómodas y los reclamos familiares para enviar una felicitación más cercana, respetuosa y adaptada a la relación con cada destinataria - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Frases que pueden sonar frías, interesadas o poco personales

  1. “Feliz día, mamá”.
  2. “Que tengas un buen día”.
  3. “Luego hablamos”.
  4. “Te escribo porque toca”.
  5. “No sabía qué regalarte”.
  6. “Espero que estés bien”.
  7. “Te mando este mensaje rápido”.
  8. “Feliz Día de la Madre a todas”.
  9. “Copié este texto para ti”.
  10. “No tenía tiempo para llamarte”.
  11. “Gracias por todo, supongo”.
  12. “Eres una buena madre”.
  13. “Hoy es tu día, disfrútalo”.
  14. “Te mando un abrazo virtual”.
  15. “Perdón por escribir tarde”.
  16. “Mañana te felicito mejor”.
  17. “No encontré otra imagen”.
  18. “Este mensaje sirve para todas”.
  19. “Te debía este saludo”.
  20. “Cumplo con felicitarte”.
  21. “Qué suerte tener madre”.
  22. “Felicidades por ser mamá”.
  23. “Espero que recibas regalos”.
  24. “Te mando flores por aquí”.
  25. “No te enfades, se me olvidó”.
WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
El saludo automático que parece cariñoso puede sonar frío en WhatsApp - (Meta)

Mensajes que convierten la fecha en un reclamo

  1. “¿Ya viste lo que publiqué?”.
  2. “¿Por qué no respondes?”.
  3. “Espero que me llames primero”.
  4. “Hoy deberías estar disponible”.
  5. “Mereces que te visite más”.
  6. “No te quejes, es tu día”.
  7. “Aprovecha porque hoy te toca”.
  8. “No esperaba menos de ti”.
  9. “Te felicito, aunque discutimos”.
  10. “Luego hablamos de lo pendiente”.
  11. “No olvides transferirme dinero”.
  12. “¿Qué vas a preparar hoy?”.
  13. “Espero que hayas cocinado”.
  14. “Hoy no quiero discutir”.
  15. “No menciones ese tema”.
  16. “No pongas mensajes tristes”.
  17. “No hagas drama hoy”.
  18. “No te pongas sensible”.
  19. “Tampoco es para tanto”.
  20. “No esperes demasiado de mí”.
  21. “Es solo una fecha comercial”.
  22. “No tengo presupuesto para regalos”.
  23. “Ya sabes que te quiero”.
  24. “No hace falta celebrarlo”.
  25. “Después compenso el olvido”.
mamá abrazando a sus hijos logo whatsapp portada
Un mensaje pensado puede valer más que una imagen reenviada en WhatsApp

Comentarios sobre apariencia, edad o vida personal

  1. “Te ves cansada últimamente”.
  2. “Ya estás mayor para eso”.
  3. “Deberías descansar más”.
  4. “Tienes que cuidarte mejor”.
  5. “No subas tantas fotos”.
  6. “No publiques esa imagen”.
  7. “Te falta actualizarte”.
  8. “Aprende a usar WhatsApp”.
  9. “No entiendes estas cosas”.
  10. “Sigues siendo muy intensa”.
  11. “Siempre exageras todo”.
  12. “Eres igual que antes”.
  13. “No cambies nunca, por favor”.
  14. “No te preocupes por envejecer”.
  15. “Te queda bien ser abuela”.
  16. “Ya deberías viajar más”.
  17. “Necesitas salir de casa”.
  18. “No te pongas esa ropa”.
  19. “Tu foto de perfil necesita cambios”.
  20. “Te falta modernizarte”.
  21. “Mamá, eres muy anticuada”.
  22. “No entiendes a mi generación”.
  23. “Siempre dices lo mismo”.
  24. “No sabes escuchar”.
  25. “Eres demasiado protectora”.

Frases que comparan, juzgan o abren conflictos

  1. “Eres mejor madre que ella”.
  2. “Ojalá todas fueran como tú”.
  3. “No eres como mi abuela”.
  4. “Mi suegra sí celebra”.
  5. “Otros hijos hacen más”.
  6. “Mi hermano te quiere más”.
  7. “Nunca estás conforme”.
  8. “Todo lo haces complicado”.
  9. “Tú también cometiste errores”.
  10. “No fuiste una madre perfecta”.
  11. “Ya superaste esa etapa”.
  12. “No hables de tus problemas”.
  13. “Deberías estar agradecida”.
  14. “No compares a tus hijos”.
  15. “Siempre favoreces a alguien”.
  16. “No recuerdes el pasado”.
  17. “No exageres tus sacrificios”.
  18. “No fue tan difícil”.
  19. “Ya no necesito consejos”.
  20. “No te metas en mi vida”.
  21. “No te debo explicaciones”.
  22. “No hagas preguntas”.
  23. “Hoy no quiero verte”.
  24. “No llames, estoy ocupado”.
  25. “Feliz día, sin más”.

Un mensaje breve puede tener más valor si es personal

El mejor mensaje para el Día de la Madre no necesita fórmulas extensas ni frases prefabricadas. Basta con elegir palabras propias, evitar asuntos pendientes y reconocer el vínculo desde la cercanía. Un texto pensado para esa persona puede ser más significativo que una imagen reenviada o un saludo enviado por compromiso.

Temas Relacionados

WhatsAppDía de la madreFrasesChatTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Creadoras de OnlyFans acusan a Meta de permitirle a su IA Muse lo que les prohíbe a ellas en Instagram

La empresa dice que una charla privada con un asistente no es lo mismo que promocionar servicios en una red social

Creadoras de OnlyFans acusan a Meta de permitirle a su IA Muse lo que les prohíbe a ellas en Instagram

Cómo reportar en Instagram una cuenta que se hace pasar por ti

La plataforma permite comunicar casos relacionados con personas, celebridades, compañías u organizaciones mediante una ruta específica dentro de la aplicación y varias categorías de denuncia

Cómo reportar en Instagram una cuenta que se hace pasar por ti

El rasgo que comparten las personas que usan el celular con la pantalla rota, según la psicología

Ya sea por un accidente o un daño en el tiempo, algunos dispositivos tienen el panel averiado y no a todos les incomoda

El rasgo que comparten las personas que usan el celular con la pantalla rota, según la psicología

Cómo restablecer la configuración de fábrica de un celular Android para venderlo: paso a paso

La guía recomienda verificar las credenciales de Google, proteger fotografías y contactos, revisar la batería y mantener una conexión disponible para completar la operación sin perder información

Cómo restablecer la configuración de fábrica de un celular Android para venderlo: paso a paso

Evita las falsas rebajas en internet con este truco que revisa el historial de precios de un producto

Para Amazon, Mercado Libre y otras plataformas hay apps que ayudan a evaluar si una promoción vale o no la pena

Evita las falsas rebajas en internet con este truco que revisa el historial de precios de un producto

DEPORTES

Racing e Independiente se enfrentan en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda

Racing e Independiente se enfrentan en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda

River Plate visitará a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Se subasta una pieza de Alpine usada en una carrera de F1: su valor y dónde se consigue

Una figura de la Fórmula 1 sorprendió con una Ferrari de 1.050 caballos en las calles de Mónaco: su impactante valor

El majestuoso yate que compró Lionel Messi: cuatro camarotes, sauna y garage para motos acuáticas

TELESHOW

El apoyo de Juan Alberto Mateyko a Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi: "No merecés un comunicado"

El apoyo de Juan Alberto Mateyko a Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi: "No merecés un comunicado"

El Turco García y Mariela Prieto se casaron después de 30 años de relación: las imágenes de la ceremonia

India Ortega habló sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Una relación tan hermosa terminó de esta manera”

Luciana Rubinska habló de su adicción al cigarrillo: “Llegué a fumar tres atados por día”

“Feliz día a la mejor mamá del mundo”: el doble gesto del Chato Prada con Lourdes Sánchez y la reacción de ella

INFOBAE AMÉRICA

Informe registra 911 violaciones de derechos humanos en Cuba durante septiembre

Informe registra 911 violaciones de derechos humanos en Cuba durante septiembre

Rescatan a dos niñas en Honduras tras denuncias por vulneración derechos

Capturan a cuatro nicaragüenses por presunto tráfico de drogas y portación ilegal de armas en Trojes

La pobreza monetaria bajó a 14.58% durante el primer semestre de 2026 en República Dominicana

Más de 27 mil personas han visto sus casas afectadas por el terremoto de 7,5 grados que estremeció Panamá