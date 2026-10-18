El Turco García y Mariela Prieto se casaron después de 30 años de relación: las imágenes de la ceremonia

Luego de dejar atrás la polémica que se generó durante la emisión de Gran Hermano Generación Dorada, el Turco García y Mariela Prieto dieron el gran "sí" frente a sus allegados (Instagram)

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Después de más de tres décadas de relación, un hijo en común y una crisis que quedó expuesta durante la participación de Mariela Prieto en Gran Hermano: Generación Dorada, Claudio el Turco García y su pareja finalmente se casaron. La ceremonia se realizó este sábado 17 de octubre en la localidad bonaerense de Ituzaingó, en una fecha que coincide con el aniversario del inicio de su noviazgo. De esta manera, la pareja dejó atrás los conflictos que atravesaron en los últimos meses y selló su historia de amor rodeada por familiares, amigos y varios exparticipantes del reality de Telefe.

Durante la celebración, los novios compartieron palabras de amor frente a sus seres queridos y protagonizaron distintos momentos de la ceremonia y la fiesta. Para la ocasión, Mariela eligió un vestido de novia blanco, con un diseño de estilo princesa y una amplia falda de tul con encajes florales. En la parte superior se lució con un corsé con escote corazón, bordados, aplicaciones y pedrería brillante. Mariela completó el look con el cabello rubio, lacio y suelto, una tiara con brillo, un collar de pedrería y un velo traslúcido.

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Claudio García y Mariela Prieto posaron vestidos de novios durante la celebración de su casamiento

García, por su parte, vistió un esmoquin negro de textura sutil, con solapas de raso tipo chal, pantalón de vestir de corte recto y una camisa blanca de etiqueta. El exfutbolista sumó un moño negro, un prendedor floral en la solapa izquierda y zapatos de cuero negro. La ceremonia de intercambio de alianzas se llevó a cabo al aire libre y tuvo una puesta marcada por una pequeña carpa blanca, ubicada frente al oficiante, donde el Turco esperaba la llegada de su pareja.

La pareja celebró su matrimonio bajo un dosel nupcial durante una ceremonia al aire libre y frente a su círculo cercano

Prieto ingresó al lugar descendiendo por una escalera caracol, mientras sonaba un saxofón. Luego se acercó a García para dar comienzo al intercambio de votos y anillos. En ese momento, las cámaras registraron las palabras que la novia le dedicó al exfutbolista. “Qué decirte… Tanto que te quiero, te amo, quiero que seas feliz con nuestra familia para siempre”, expresó Mariela antes de colocarle la alianza en el dedo anular. Después, ambos compartieron un beso frente a los invitados.

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La celebración continuó con una fiesta en la que los recién casados tuvieron su primer vals. También hubo música, una banda en vivo con El Polaco a la cabeza y la presencia de amigos íntimos de la pareja. Entre los invitados estuvieron algunos exparticipantes de Gran Hermano, como Solange Abraham, Campanita y Nenu López, entre otros. La reunión permitió que García y Prieto celebraran su unión después de un período en el que su vínculo quedó expuesto públicamente a raíz de las situaciones que protagonizaron durante el reality.

Ante un sacerdote, García y Prieto intercambiaron votos y las alianzas

Luego de tres décadas juntos y un hijo en común, la pareja dio el "sí" con una gran ceremonia

Los detalles de la ceremonia habían trascendido el 17 de septiembre, cuando la periodista Maru Leone los dio a conocer en El Observador. La información apareció después de varias semanas de tensión en torno a la relación y de distintos episodios ocurridos durante la participación de Prieto en el programa de Telefe. En ese contexto, la pareja había planeado casarse dentro de la casa, pero la ceremonia no se concretó y García no asistió. Esa situación alimentó las especulaciones sobre una posible crisis entre ambos.

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La relación entre el exfutbolista y Prieto lleva más de 30 años y tiene un hijo en común. La exposición que alcanzó el vínculo durante el reality convirtió sus diferencias en un tema de conversación pública, especialmente después de que la boda prevista dentro de la casa quedara trunca. Sin embargo, la fecha que luego trascendió permitió conocer que ambos habrían decidido avanzar con una ceremonia fuera de las instalaciones de Telefe y en compañía de sus afectos más cercanos.

Claudio García y Mariela Prieto sobre una plataforma de grabación giratoria para fotos durante la celebración de su boda

Con una ambientación romántica el sábado por la noche, la pareja tomó un nuevo paso en su relación

Semanas antes de que se conociera la posible fecha del casamiento, Mica Viciconte había contado en La Jugada, el ciclo de streaming de Telefe, que había hablado con García. En esa oportunidad, la conductora compartió dos mensajes de voz que el exfutbolista le había enviado a Mariela. En el primero, García hizo referencia a la exposición que estaba teniendo su pareja dentro de Gran Hermano: Generación Dorada y al momento que atravesaban como matrimonio.

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Con entusiasmo, los invitados a la boda de El Turco García y Mariela Prieto bailaron al ritmo de la música de El Polaco, quien se presentó con un show durante la ceremonia

“Me pone muy feliz que sea tu momento. Ya lo hablamos. Vos jugaste de adentro, yo de afuera. Te acompañé siempre”, sostuvo el Turco en el audio. También definió la relación como “un matrimonio divertido” y aseguró que, pese a las diferencias que pudieran tener, ambos eran felices.

La flamante novia junto a algunas de sus excompañeras de Gran Hermano Generación Dorada (Instagram)

El segundo audio estuvo enfocado en el casamiento y surgió luego de las versiones que señalaban que la pareja atravesaba una crisis. “Por más que se enoje la gente, que sea un show, que sea un juego, el casamiento es sagrado”, afirmó García. Luego explicó que, si decidían formalizar la unión, la celebración se realizaría primero “en el registro civil y después en una iglesia”. Según se indicó, Prieto reaccionó con una exclamación al escuchar el mensaje de su pareja.

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Finalmente, el casamiento se concretó este sábado 17 de octubre en Ituzaingó, con una ceremonia al aire libre, votos, intercambio de alianzas y un primer vals. Después de los episodios que atravesaron durante el reality, Claudio García y Mariela Prieto celebraron su unión junto a sus familiares, amigos y figuras vinculadas al programa en el que su historia volvió a quedar en el centro de la escena.