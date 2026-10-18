Ataque armado en Honduras deja un muerto y cuatro heridos

Honduras registra 75 víctimas en homicidios múltiples durante los primeros meses de 2026. (FOTO: Proceso HN)

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Cinco personas baleadas en Olanchito dejaron un muerto y cuatro heridos, según reportes preliminares de medios locales. Varios individuos desconocidos llegaron al lugar a bordo de un vehículo y dispararon contra un grupo de amigos reunidos en la colonia 8 de Febrero. El ataque fue repentino y las víctimas no tuvieron oportunidad de reaccionar.

Los cinco afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, uno de ellos murió a consecuencia de las heridas. La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Yovany Juárez, de aproximadamente 25 años. Los otros cuatro heridos no han sido identificados de manera oficial.

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Los sobrevivientes continúan recibiendo atención médica. Según el personal médico de turno, algunos podrían ser trasladados a otro centro hospitalario para atención especializada, aunque esa posibilidad debe confirmarla la autoridad sanitaria.

Agentes de la Policía Nacional realizan las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y establecer las posibles causas. Hasta ahora no se ha confirmado el móvil ni se han proporcionado detalles oficiales sobre los sospechosos.

Masacres Honduras

Los registros periodísticos más recientes consignan dos homicidios múltiples ocurridos en octubre de 2026. Ambos dejaron tres personas fallecidas y se contabilizan como masacres en los registros nacionales.

El 13 de octubre, tres personas perdieron la vida en el municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque. El caso se incorporó al recuento nacional de homicidios múltiples en medio de una serie de ataques mortales registrados en distintas regiones del país.

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El 5 de octubre, tres hombres fueron encontrados sin vida en la comunidad de San Miguelito, municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, después de que pobladores alertaron sobre detonaciones de arma de fuego durante la madrugada del martes 6.

La Policía Nacional ejecuta pesquisas para esclarecer el móvil del atentado e identificar a los agresores en Olanchito.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Raúl Martínez, de 40 años; Darwin Martínez, de 20, y Manuel Méndez, de 25. La alerta llegó a las autoridades alrededor de las 4:30 de la mañana. Ese caso elevó a 26 el número de masacres contabilizadas en Honduras durante 2026,

Honduras acumula 27 masacres en 2026

Un balance publicado por medios nacionales, con datos actualizados tras el hecho de La Labor, contabiliza 27 masacres y 116 personas fallecidas durante 2026, distribuidas en 12 departamentos hondureños.

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Entre los episodios de mayor impacto figura el registrado el 21 de mayo en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, Colón, donde murieron 20 personas, según el Ministerio Público de Honduras.

Ese mismo día, otro homicidio múltiple en Corinto, Cortés, dejó siete víctimas mortales, de acuerdo con los registros periodísticos.

El Observatorio de la Violencia reporta un aumento en el número de víctimas de masacres respecto al año pasado. (FOTO: Prensa Libre)

El departamento de Yoro también aparece en esos registros. En Olanchito, el 4 de agosto, una masacre dejó seis personas fallecidas; en Sulaco, el 11 de septiembre, cinco personas perdieron la vida en otro ataque. Ambos antecedentes muestran que la violencia letal ha afectado de forma reiterada a municipios de la zona norte del país.

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La investigación policial será determinante para esclarecer el móvil de la agresión en la colonia 8 de Febrero, identificar a los responsables y establecer si existía algún vínculo entre las víctimas y los atacantes.