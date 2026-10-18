Evita las falsas rebajas en internet con este truco que revisa el historial de precios de un producto

El Ministerio de Consumo de España sanciona la manipulación de precios previa a temporadas de descuento como el Black Friday. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Revisar el historial de precios antes de comprar en internet se ha vuelto una estrategia clave para evitar caer en falsas rebajas. Esto ha llevado a que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ya ha constatado y sancionado esta práctica, que consiste en subir el precio de un producto para luego “rebajarlo” al valor original durante temporadas como el Black Friday.

Para evitar este tupo de situaciones existen plataformas y extensiones que permiten comparar el precio actual con su evolución real a lo largo del tiempo.

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Qué es rastrear el historial de precios y para qué sirve

Rastrear el historial de precios significa consultar cómo varió el costo de un producto en el tiempo para saber si una oferta es auténtica. Sirve para detectar subidas artificiales previas a un descuento, comparar precios entre vendedores y activar alertas que avisan cuándo un artículo llega a su mínimo histórico.

Amazon: Keepa y CamelCamelCamel

Para quienes compran en Amazon, las dos herramientas de referencia son Keepa y CamelCamelCamel. Keepa funciona como una extensión de navegador, disponible en Chrome, Edge y Firefox, además de contar con aplicación propia para Android e iOS.

CamelCamelCamel calcula los valores máximos, mínimos y promedios de los productos de Amazon a través de su sitio web. (Imagen ilustrativa Infobae)

Su particularidad es que incrusta un gráfico de historial de precios directamente debajo de la imagen del producto en la página de Amazon, con fluctuaciones detalladas y alertas configurables. Su interfaz, sin embargo, puede resultar algo enrevesada, por lo que se recomienda usarla desde computadora.

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CamelCamelCamel, en cambio, opera principalmente desde su sitio web. Basta con copiar el enlace del producto y pegarlo en su buscador para obtener el precio más alto, el más bajo y el promedio histórico. Su desventaja es que la actualización de datos lleva un retraso de más de 20 días, por lo que no resulta la más indicada para detectar ofertas temporales en tiempo real

AliExpress: AiPrice

Para AliExpress, la herramienta específica es AiPrice, antes conocida como AliPrice. Se trata de una extensión que, al entrar a la página de un producto, despliega un botón con el historial de precios de los últimos tres o seis meses.

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Además del precio, analiza la reputación del vendedor: cuánto tiempo lleva publicado el producto, las calificaciones generales, si la descripción se corresponde con lo recibido, la frecuencia de respuesta del vendedor, los retrasos en el envío y la cantidad de unidades vendidas en los últimos tres meses.

Knasta monitorea la fluctuación de precios en comercios de América Latina frente a eventos comerciales como el Cyber Lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mercado Libre y tiendas de Latinoamérica: Knasta

En Colombia y otros países de Latinoamérica, la plataforma más utilizada es Knasta, disponible como web y como aplicación móvil. Permite buscar productos en tiendas como Mercado Libre, Falabella, Éxito, Alkosto o Linio, y despliega un gráfico con la variación del precio a lo largo del tiempo.

Esta herramienta resulta útil para detectar precios inflados antes de eventos como el Cyber Lunes o el Black Friday, cuando las subidas artificiales previas a una “rebaja” son más frecuentes.

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Plataformas generalistas: Verificador de ofertas, PrecioReal y Buyhatke

Entre las opciones que no se limitan a una sola tienda están el Verificador de ofertas, PrecioReal y Buyhatke. El primero funciona con solo pegar el enlace del producto, y entrega el último precio monitoreado, el más bajo, el más alto y el medio.

PrecioReal, desarrollada por Chollómetro, utiliza un termómetro que indica si una oferta es buena o no, junto a comentarios de usuarios. Cubre más de 144 tiendas y está disponible como aplicación o extensión.

Google Shopping incorpora un gráfico que detalla el comportamiento del valor de un artículo durante los últimos 90 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buyhatke, por su parte, permite seguir precios en directo de más de 100 tiendas a nivel global, incluidas marcas de tecnología como Apple y Samsung, con historial, comparativas y alertas, aunque su extensión solo está disponible para Google Chrome.

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Herramientas complementarias: Google Shopping y Wayback Machine

Google Shopping ofrece una alternativa rápida sin necesidad de instalar nada. Al buscar un producto y entrar en la pestaña “Shopping”, muchos artículos incluyen una sección llamada “Información sobre el precio”, que indica si el costo actual es alto, bajo o típico, con un gráfico de hasta 90 días.

Para tiendas independientes que no están cubiertas por ningún rastreador, existe el recurso de Wayback Machine, el archivo de Internet disponible en archive.org. Al pegar la URL del producto, si la página fue capturada en el pasado, es posible navegar por esa versión antigua y comprobar el precio exacto que tenía en una fecha determinada.

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Otra opción es Visualping, diseñada para detectar cualquier cambio en una página web, no solo de precios. Permite subir la captura de una web, seleccionar un área concreta y configurar alertas cada cinco minutos, cada hora o de forma diaria para monitorear modificaciones en textos o elementos visuales.