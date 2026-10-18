Nicaragua

Nicaragua asignará más dinero a la infraestructura deportiva que al acondicionamiento escolar durante el 2027

La propuesta presupuestaria entregada por las autoridades financieras revela un mayor desembolso estatal en complejos atléticos, mientras la partida destinada a las aulas públicas queda relegada en el plan de obras

Caricatura de Daniel Ortega junto a una balanza con un estadio de fútbol y billetes en un plato inclinado y una escuela de madera en el otro.
Daniel Ortega inclina una balanza para favorecer el financiamiento de estadios por encima de los recursos para las escuelas públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El régimen de Nicaragua destinó en el proyecto de Presupuesto General de la República 2027 una partida económica superior para infraestructura deportiva que para la construcción y reparación de centros educativos. La iniciativa entregada por el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, ante la Asamblea Nacional de Nicaragua otorga mayores fondos públicos a la edificación de estadios que a las obras físicas en el sistema de enseñanza escolar del país.

De acuerdo con las cifras oficiales expuestas en el parlamento y divulgadas por medios de comunicación locales, el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) dispondrá de 1,700,3 millones de córdobas ($46.4 millones de dólares) para ejecutar obras públicas a lo largo de 2027.

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En cambio, el presupuesto de capital reservado para la infraestructura a cargo del Ministerio de Educación (MINED) asciende a 1,618,8 millones de córdobas ($44,2 millones de dólares). Esta asignación deja un saldo favorable de más de 81 millones de córdobas a las instalaciones deportivas por encima de las obras escolares.

Por lo que, el desglose del programa de inversión pública contempla recursos específicos para la construcción, sustitución y expansión de al menos cinco estadios en diferentes departamentos de Nicaragua.

Infografía con ilustraciones de estadios de fútbol y béisbol, cifras en córdobas y dólares, iconos deportivos y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla el presupuesto de Nicaragua para 2027, con 870,5 millones de córdobas destinados a obras en tres estadios de Managua y Bluefields. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos recintos se añaden los estadios de fútbol proyectados en las localidades de Ocotal y Jalapa, cada uno con un presupuesto asignado de 201,4 millones de córdobas. En conjunto, la inversión directa en estas cinco instalaciones deportivas alcanza los 1.273,3 millones de córdobas (casi 35 millones de dólares).

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El plan estatal incluye además intervenciones adicionales en el estadio Cacique Diriangén, ubicado en Diriamba, y en un recinto futbolístico en Catarina, cuyos costos específicos no quedaron detallados en la exposición inicial ante los legisladores.

Escasa asignación directa para la infraestructura de las escuelas públicas

En contraste con las sumas destinadas a los escenarios atléticos, la presentación pública del proyecto presupuestario solo mencionó obras concretas para tres centros de enseñanza escolar en todo el territorio nicaragüense. Las reparaciones y el equipamiento previstos abarcan únicamente:

  • El Colegio República de Venezuela
  • El Centro Educativo Gaspar García Laviana
  • Instituto Primero de Mayo, ubicados en Managua, con un fondo total de 337 millones de córdobas.

Ese monto destinado a los tres colegios representa poco más del 26% del dinero reservado de manera exclusiva para los cinco estadios principales del plan. Respecto a la educación superior y técnica, las universidades y centros de formación tecnológica estatales recibirán 1,036 millones de córdobas (unos 28,3 millones de dólares) en materia de inversión de capital, una cifra que también queda por debajo de las partidas asignadas al desarrollo de estadios y recintos deportivos.

Balanza con un estadio de fútbol y billetes en el plato inferior, y una pequeña escuela de madera con un lápiz en el plato elevado.
Una balanza inclinada contrapone la inversión en un estadio deportivo frente a las carencias de una escuela rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el MINED cuenta con un presupuesto general asignado de 20.248,4 millones de córdobas, el segundo monto más alto dentro de la estructura del Estado detrás del Ministerio de Salud, la inmensa mayoría de este dinero no se traduce en nuevas escuelas ni en mejoras de infraestructura física.

La partida presupuestaria de la entidad educativa se destina de forma prioritaria a gastos corrientes, como el pago de salarios de los maestros, la nómina administrativa y el funcionamiento operativo diario.

Esta distribución contuvo los recursos para obras escolares directas en un contexto de crecimiento de las recaudaciones estatales. El proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional de Nicaragua proyecta que los ingresos fiscales del Estado aumentarán en 23.435 millones de córdobas (unos 640 millones de dólares), mientras que el gasto público total solo se elevará en 1.459 millones de córdobas (alrededor de 39,8 millones de dólares).

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