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El apoyo de Juan Alberto Mateyko a Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi: "No merecés un comunicado"

El conductor publicó un extenso mensaje en el cumpleaños del músico, criticó la manera en que se conoció la noticia y destacó su vínculo con Palito y su familia

Juan Alberto Mateyko habló sobre Julio Iglesias
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Juan Alberto Mateyko expresó su apoyo a Emanuel Ortega y cuestionó el comunicado con el que Julieta Prandi anunció el final de la relación. El conductor publicó un extenso mensaje en sus redes sociales durante el cumpleaños del cantante, a quien definió como parte de una familia con la que mantiene un vínculo de amistad desde hace años. En sus palabras, manifestó su malestar por la forma elegida para comunicar la ruptura, que llegó apenas 27 días después del casamiento en el Registro Civil.

Mateyko acompañó el texto con una imagen de una reunión de fin de año junto a integrantes del entorno Ortega. En la postal aparecieron, entre otros, Palito Ortega, Sebastián Ortega y Norberto Norbi Romano. El conductor se dirigió de forma directa a Emanuel, en una publicación que también incluyó menciones a los hermanos del músico y a Rosa Mateyko.

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“Querido @emanuelortega1 aquí recibiendo un nuevo año, junto a parte de tu familia @sebastianortega1, mi hermano @palitoortegaoficial y otro amigazo @norbiroman, y me hago responsable de lo que escribo. Vos no sos merecedor de un #comunicadooficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente, por el triste momento que estaba atravesando, y la voy a visibilizar @jprandi. Así no. Feliz cumpleaños @emanuelortega1 y como dicen los mejicanos cuando quieren de verdad. TE EXIJO QUE SEAS FELIZ!! Y menos esa publicacion (ese comunicado) en un día tan difícil, cuando mi amigo @gustavoyankelevichok narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín. Lo que estoy escribiendo, tiene un solo responsable, JUAN ALBERTO MATEYKO @julietaortega_ @martinortega.ar @rior0sa @luisortega @sebastianortega1 @rosamateyko”.

El posteo reunió dos situaciones que atravesaron la agenda de espectáculos durante esa jornada. Por un lado, Mateyko puso el foco en el final del vínculo entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Por otro, aludió a las declaraciones de Gustavo Yankelevich y su nieto Valentín, en un momento de exposición pública para esa familia.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El conductor dejó palabras de aliento para el músico en el día de su cumpleaños y criticó la manera en la que la modelo anunción la ruptura. "No te merecías un comunicado", escribió

La separación entre Prandi y Ortega se conoció días antes, cuando la conductora confirmó el final del vínculo a través de una historia de Instagram. Este domingo, en el cumpleaños del cantante, Juan Alberto Mateyko publicó su mensaje de respaldo y expresó su desacuerdo con la manera en que se difundió la noticia.

Prandi confirmó que tomó la decisión de terminar la relación después de seis años de pareja. También pidió respeto ante la difusión de la noticia y señaló que no daría más explicaciones públicas sobre la situación.

La ruptura sorprendió por la cercanía con el casamiento. Prandi y Ortega se casaron el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, en una ceremonia íntima con 36 invitados. Entre los presentes estuvieron Palito Ortega, Evangelina Salazar y Martín Ortega. La pareja proyectaba un viaje a Miami luego de la ceremonia de los Martín Fierro, que se realizó el 6 de octubre.

El vínculo entre la conductora y el músico comenzó en 2020, durante la pandemia. Prandi atravesaba entonces un proceso judicial vinculado a su expareja Claudio Contardi y, en diferentes oportunidades, destacó el acompañamiento que recibió de Ortega durante ese período. A lo largo de los años mantuvieron un perfil reservado, aunque compartieron algunos momentos de su vida personal y profesional en las redes sociales.

Julieta Prandi confirmó la separación de la pareja tras seis años de relación mediante una publicación en Instagram
Julieta Prandi confirmó la separación de la pareja tras seis años de relación mediante una publicación en Instagram

La decisión de Prandi abrió un debate público que sumó voces del entorno del cantante. Julieta Ortega, hermana de Emanuel, habló con SQP y planteó su desacuerdo con la exposición del conflicto a través de una publicación. También expresó su afecto por el músico y señaló que la familia no suele sentirse cómoda con el ruido mediático.

En ese contexto, el mensaje de Mateyko dejó en evidencia su cercanía con la familia Ortega. El conductor mantiene desde hace décadas una amistad con Palito, relación que se extendió hacia sus hijos y el resto de la familia. Su publicación, escrita en el día del cumpleaños de Emanuel, expresó ese respaldo en medio de la repercusión por la separación.

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