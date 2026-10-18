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Se subasta una pieza de Alpine usada en una carrera de F1: su valor y dónde se consigue

La plataforma de memorabilia por excelencia de la Máxima ofrece una carcasa de caja de cambios junto a un alerón trasero. El detalle de su autentificación

La pieza combinada con el alerón trasero (Crédito: Gentileza F1 Authentics)
La pieza combinada con el alerón trasero (Crédito: Gentileza F1 Authentics)
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Una carcasa de caja de cambios usada en competencia por el monoplaza de Alpine durante la temporada 2024 de Fórmula 1 fue combinada con un alerón trasero de especificación de carrera para crear una pieza de exhibición destinada a coleccionistas. El elemento está publicado en la plataforma oficial de memorabilia de la Máxima.

El conjunto, montado sobre un soporte diseñado a medida, forma parte del catálogo que F1 Authentics puso en venta. Dicho portal abrió las pujas por el lote identificado como BWT Alpine Formula 1 Team 2024 Race-Used Gearbox Carrier & Rear Wing Assembly.

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Únicamente la carcasa de la caja de cambios corresponde a una pieza utilizada efectivamente en carrera; el alerón trasero que la acompaña fue fabricado con las especificaciones técnicas de competición, aunque no integró una carrera real.

La publicación de la pieza (Crédito: Gentileza F1 Authentics)
La publicación de la pieza (Crédito: Gentileza F1 Authentics)

La carcasa, construida en fibra de carbono y metal, forma parte de la estructura trasera del monoplaza y todavía conserva el sello original de la FIA colocado durante la temporada de competencia. Por encima de esa pieza se ubica el alerón, que mantiene la decoración rosa y azul característica del patrocinador BWT y la marca Castrol en los endplates, además de cumplir la función aerodinámica de generar carga en la parte trasera del auto.

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Uno de los atributos que distinguen a este lote del resto de la memorabilia disponible en el mercado es que la solapa del sistema DRS continúa siendo funcional y puede abrirse y cerrarse de manera manual, en una réplica a escala real del mecanismo de reducción de resistencia aerodinámica que utilizan los monoplazas durante las carreras para facilitar los adelantamientos.

El lote de Alpine forma parte de The Austin Auction, una subasta organizada por F1 Authentics que coincide con la disputa del Gran Premio de Estados Unidos. Según la información publicada en la plataforma, el artículo figura registrado como LOT 052 y cuenta con un rango de estimación de entre 25.000 y 30.000 libras esterlinas (unos USD 31.500 a USD 37.800).

Uno de los detalles de autentificación con el número de pieza homologado por la FIA (Crédito: Gentileza F1 Authentics)
Uno de los detalles de autentificación con el número de pieza homologado por la FIA (Crédito: Gentileza F1 Authentics)

Al momento de publicar este artículo, la puja por la pieza se ubicaba en 2.000 libras esterlinas (USD 2.666), cifra considerablemente por debajo del rango estimado. Las ofertas se abrieron hacia el final de la semana pasada en la plataforma digital de F1 Authentics, donde los interesados deben completar un registro previo para acceder a la visualización completa del catálogo. El lote de Alpine es apenas uno de los artículos disponibles en esta edición de la subasta, que incluye otras piezas provenientes de distintos equipos de la parrilla.

La temporada 2024 fue de resultados irregulares para la escudería francesa, que terminó sexta en el Campeonato Mundial de Constructores. Pese a un arranque complicado, el equipo alcanzó uno de sus mejores resultados en el Gran Premio de San Pablo, disputado bajo condiciones de lluvia, donde Esteban Ocon terminó segundo y Pierre Gasly completó el podio en la tercera posición con una alineación de pilotos íntegramente francesa.

Ese resultado fue determinante para la posición final de Alpine en la clasificación de constructores, en la que el equipo compitió bajo la denominación BWT Alpine Formula 1 Team con el patrocinio que aún conserva la decoración del alerón puesto a subasta. La casa de remates no precisó la fecha de cierre definitivo de las ofertas ni informó si existen reservas mínimas adicionales sobre el precio de salida del lote.

El número de serie y el QR grabado para su comprobación (Crédito: Gentileza F1 Authentics)
El número de serie y el QR grabado para su comprobación (Crédito: Gentileza F1 Authentics)

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