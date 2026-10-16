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Qué son las cuentas administradas por padres en WhatsApp y cómo funcionan

La nueva modalidad permite mantener conversaciones y realizar llamadas con familiares y amigos, mientras una persona adulta controla los contactos, las solicitudes y el acceso a grupos

WhatsApp habilita cuentas administradas por padres para menores de 13 años - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp habilita cuentas administradas por padres para menores de 13 años - REUTERS/Dado Ruvic
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WhatsApp ofrece las cuentas administradas por padres, una función que permite a niños menores de 13 años, o la edad mínima que exija cada país, comunicarse con familiares y amigos bajo la supervisión directa de un adulto responsable. La herramienta se implementa de manera gradual y todavía no está disponible en todas las regiones, por lo que su llegada depende de cada mercado.

La función responde a una demanda creciente de controles parentales en aplicaciones de mensajería, en un contexto donde cada vez más menores acceden a estas plataformas antes de alcanzar la edad mínima tradicional de registro.

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A diferencia de una cuenta convencional, este formato restringe el acceso a ciertas funciones y centraliza la supervisión en manos de los padres, madres o tutores a cargo.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Las cuentas infantiles de WhatsApp bloquean Meta AI y varias funciones avanzadas (Foto: Meta)

Qué funciones quedan limitadas en estas cuentas

Las cuentas administradas por padres se concentran únicamente en el envío de mensajes y la realización de llamadas, por lo que carecen de acceso a varias herramientas disponibles en el resto de la plataforma. Entre las funciones bloqueadas se encuentran:

  • Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación.
  • Canales de difusión de contenido.
  • Estado, la función de publicaciones temporales.
  • Blindaje de chats individuales.
  • Bloqueo de la aplicación mediante contraseña o biometría.
  • Vinculación con otros dispositivos.
  • Compartir ubicación en tiempo real.
  • Mensajes de visualización única.
  • Mensajes temporales en conversaciones individuales.

Tampoco se muestran anuncios dentro de estas cuentas, una decisión que elimina la exposición publicitaria para los usuarios menores de edad mientras utilizan la aplicación bajo este formato.

Qué ocurre cuando el menor cumple la edad mínima

Cuando el titular de una cuenta administrada por padres alcanza los 13 años, o la edad exigida en su país o región, WhatsApp notifica a los padres, madres o tutores para que gestionen la transición hacia una cuenta sin supervisión. A partir de ese momento, el usuario adquiere acceso completo a las funciones de la plataforma, sin los controles parentales previos.

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WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares debido a que Meta ya no puede brindarles soporte.
El formato restringido elimina canales, estados, ubicación en tiempo real, dispositivos vinculados y mensajes efímeros para reducir la exposición de los usuarios más jóvenes (Imagen ilustrativa)

Existe además una dependencia directa entre la cuenta del adulto y la del menor: si la cuenta del padre o madre se desactiva o queda bloqueada, todas las cuentas administradas vinculadas a ella se suspenden de manera automática hasta que vuelvan a conectarse con una cuenta parental activa.

Cómo funciona la privacidad en estas cuentas

Por diseño, solo los contactos guardados previamente pueden visualizar la foto de perfil, la sección de información y el estado en línea de una cuenta administrada por padres. La modificación de estos ajustes de privacidad queda reservada exclusivamente a los adultos a cargo, quienes conservan el control sobre la configuración general de la cuenta.

Esta restricción busca limitar la exposición del menor frente a usuarios desconocidos, un aspecto central en el diseño de la herramienta.

Cómo se gestionan los mensajes y los grupos

De manera predeterminada, únicamente los contactos guardados pueden enviar mensajes o realizar llamadas a una cuenta administrada por padres. La incorporación a grupos de WhatsApp también depende de la aprobación del adulto responsable, quien es el único habilitado para agregar la cuenta del menor a nuevas conversaciones grupales.

WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
WhatsApp reserva a los adultos la configuración de privacidad de las cuentas infantiles (Foto: Meta)

Cuando un contacto desconocido intenta enviar un mensaje o una invitación a un grupo, la solicitud se dirige a una carpeta especial donde el adulto a cargo debe aprobarla o rechazarla antes de que se concrete cualquier comunicación.

Los mensajes personales mantienen el cifrado de extremo a extremo, lo que impide que terceros, incluida la propia compañía, accedan al contenido de las conversaciones.

Cabe aclarar que, si un adulto autoriza el ingreso de una cuenta administrada a un grupo con integrantes desconocidos, el menor podrá ver los mensajes enviados por esos participantes dentro de esa conversación grupal.

Notificaciones para los adultos responsables

Los padres, madres o tutores reciben avisos automáticos sobre la actividad relevante registrada en la cuenta administrada, como la incorporación de un nuevo contacto o la llegada de una solicitud de mensaje pendiente de aprobación.

Este sistema de alertas permite mantener una supervisión activa sin necesidad de revisar la aplicación de forma constante, al concentrar la información más relevante en notificaciones puntuales enviadas directamente al dispositivo del adulto responsable.

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