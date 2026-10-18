WhatsApp prueba una nueva barra de chat en Android: estos son los dos diseños que evalúa

WhatsApp prueba dos diseños para reorganizar la barra de chat en Android - EFE/EPA/IAN LANGSDON

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WhatsApp prueba una nueva barra de chat en Android con dos distribuciones distintas para los botones de conversación, un cambio que modifica la posición del cuadro de texto, el acceso a emojis, la cámara, los archivos adjuntos y el envío de mensajes. La función está en fase de desarrollo y todavía no cuenta con una fecha para su llegada a la versión pública de la aplicación.

La novedad importa porque la barra de chat de WhatsApp es uno de los elementos más usados por quienes utilizan la plataforma a diario. La empresa prepara una reorganización de esa zona mientras también ajusta la barra de navegación inferior de Android. Las pruebas indican que el diseño final aún no está definido y puede recibir más cambios antes de su lanzamiento.

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La aplicación de mensajería cambia la posición del cuadro de escritura en Android - Meta

El cuadro de escritura cambiará de posición en los chats

La nueva propuesta para Android desplaza la entrada de texto hacia la parte superior de la barra de chat. El cambio reorganiza los elementos habituales de una conversación sin eliminar las funciones disponibles para escribir, adjuntar contenido o abrir la cámara.

La segunda modificación afecta al botón de envío. En la interfaz actual, ese control funciona como un elemento visualmente separado del resto de la barra. Con el rediseño, el botón de enviar quedará integrado dentro de la misma barra de chat.

Ambos aspectos constituyen la base de los dos modelos que WhatsApp analiza. La diferencia entre las alternativas está en el lugar que ocuparán los botones de emoji, archivos y cámara. La compañía no ha anunciado cuál de las opciones llegará a los usuarios.

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El primer modelo divide los botones entre los dos extremos

En el primero de los diseños, el botón para abrir el panel de emojis permanece en el lado izquierdo de la barra. Los accesos para adjuntar archivos y activar la cámara se sitúan en el extremo derecho, junto al nuevo botón de envío integrado.

WhatsApp integra el botón de envío dentro de la barra de conversación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta distribución mantiene una parte de la organización que los usuarios ya conocen. El botón de emoji conserva su ubicación habitual, mientras que las funciones vinculadas a fotografías, documentos y envío quedan agrupadas en la parte opuesta.

La principal diferencia respecto a la barra actual será la nueva posición del campo de texto y la integración del envío en el mismo bloque visual. WhatsApp evalúa esta alternativa antes de decidir si la incorpora a futuras actualizaciones.

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El segundo diseño concentra más controles a la izquierda

La otra opción cambia el reparto de los iconos. En este caso, los botones de emoji, adjuntar y cámara aparecen juntos a la izquierda de la barra. El lado derecho queda reservado únicamente para el control de envío.

El modelo concentra en un solo extremo las herramientas que permiten añadir contenido a la conversación. El botón de enviar mantiene su estilo circular, aunque pasa a formar parte de la barra y ocupa una posición independiente en el otro lado.

WhatsApp no ha confirmado el diseño definitivo para Android. La aplicación ha modificado varias veces otros componentes de su interfaz durante las últimas semanas, por lo que los dos modelos de barra de chat pueden sufrir ajustes antes de su distribución general.

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Android recibirá una barra de chat con los controles distribuidos de dos formas - (Imagen ilustrativa)

La navegación inferior también recibirá cambios

La revisión del área de conversaciones coincide con los cambios en la barra de navegación inferior. En la actualización beta para Android 2.26.41.7, WhatsApp trabaja en un nuevo indicador para identificar la pestaña seleccionada.

La futura interfaz utilizará una forma circular verde para resaltar la sección activa. Ese elemento será más grande y visible que la forma de píldora utilizada en pruebas previas. La barra conservará un diseño flotante, bordes redondeados y la ausencia de etiquetas de texto bajo los iconos.

El indicador circular se asemeja a la forma con la que WhatsApp para iOS identifica una pestaña seleccionada. Durante las últimas semanas, la compañía ha actualizado tres veces el diseño de la barra de navegación inferior, una señal de que la propuesta todavía se encuentra en revisión.

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Cómo acceder al programa beta de WhatsApp en Android

Quienes deseen probar versiones experimentales pueden solicitar el acceso desde Google Play Store. El proceso empieza al buscar la página oficial de WhatsApp, desarrollada por WhatsApp LLC, y localizar el apartado “Unirse al programa beta”.

Después de seleccionar la opción “Unirme” y confirmar la solicitud, la tienda mostrará un aviso que indica que el registro está en curso. La incorporación puede tardar desde unos minutos hasta media hora. Una vez completada, la aplicación pasará a llamarse WhatsApp Messenger (Beta) y será posible actualizarla.

El acceso depende de la disponibilidad de cupos, de contar con un dispositivo Android compatible y de tener una cuenta activa de Google. La beta puede incluir funciones inestables, errores de rendimiento o cierres inesperados. Los usuarios pueden abandonar el programa en cualquier momento y volver a la versión pública estable.

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