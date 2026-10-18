Tecno

WhatsApp prueba una nueva barra de chat en Android: estos son los dos diseños que evalúa

La aplicación experimenta con nuevas posiciones para los controles de emoticonos, documentos, fotografías y envío, aunque todavía no ha decidido cuál propuesta distribuirá entre sus usuarios

WhatsApp prueba dos diseños para reorganizar la barra de chat en Android - EFE/EPA/IAN LANGSDON
WhatsApp prueba dos diseños para reorganizar la barra de chat en Android - EFE/EPA/IAN LANGSDON
Guardar

WhatsApp prueba una nueva barra de chat en Android con dos distribuciones distintas para los botones de conversación, un cambio que modifica la posición del cuadro de texto, el acceso a emojis, la cámara, los archivos adjuntos y el envío de mensajes. La función está en fase de desarrollo y todavía no cuenta con una fecha para su llegada a la versión pública de la aplicación.

La novedad importa porque la barra de chat de WhatsApp es uno de los elementos más usados por quienes utilizan la plataforma a diario. La empresa prepara una reorganización de esa zona mientras también ajusta la barra de navegación inferior de Android. Las pruebas indican que el diseño final aún no está definido y puede recibir más cambios antes de su lanzamiento.

PUBLICIDAD

La aplicación de mensajería cambia la posición del cuadro de escritura en Android - Meta
La aplicación de mensajería cambia la posición del cuadro de escritura en Android - Meta

El cuadro de escritura cambiará de posición en los chats

La nueva propuesta para Android desplaza la entrada de texto hacia la parte superior de la barra de chat. El cambio reorganiza los elementos habituales de una conversación sin eliminar las funciones disponibles para escribir, adjuntar contenido o abrir la cámara.

La segunda modificación afecta al botón de envío. En la interfaz actual, ese control funciona como un elemento visualmente separado del resto de la barra. Con el rediseño, el botón de enviar quedará integrado dentro de la misma barra de chat.

Ambos aspectos constituyen la base de los dos modelos que WhatsApp analiza. La diferencia entre las alternativas está en el lugar que ocuparán los botones de emoji, archivos y cámara. La compañía no ha anunciado cuál de las opciones llegará a los usuarios.

PUBLICIDAD

El primer modelo divide los botones entre los dos extremos

En el primero de los diseños, el botón para abrir el panel de emojis permanece en el lado izquierdo de la barra. Los accesos para adjuntar archivos y activar la cámara se sitúan en el extremo derecho, junto al nuevo botón de envío integrado.

WhatsApp integra el botón de envío dentro de la barra de conversación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp integra el botón de envío dentro de la barra de conversación - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta distribución mantiene una parte de la organización que los usuarios ya conocen. El botón de emoji conserva su ubicación habitual, mientras que las funciones vinculadas a fotografías, documentos y envío quedan agrupadas en la parte opuesta.

La principal diferencia respecto a la barra actual será la nueva posición del campo de texto y la integración del envío en el mismo bloque visual. WhatsApp evalúa esta alternativa antes de decidir si la incorpora a futuras actualizaciones.

El segundo diseño concentra más controles a la izquierda

La otra opción cambia el reparto de los iconos. En este caso, los botones de emoji, adjuntar y cámara aparecen juntos a la izquierda de la barra. El lado derecho queda reservado únicamente para el control de envío.

El modelo concentra en un solo extremo las herramientas que permiten añadir contenido a la conversación. El botón de enviar mantiene su estilo circular, aunque pasa a formar parte de la barra y ocupa una posición independiente en el otro lado.

WhatsApp no ha confirmado el diseño definitivo para Android. La aplicación ha modificado varias veces otros componentes de su interfaz durante las últimas semanas, por lo que los dos modelos de barra de chat pueden sufrir ajustes antes de su distribución general.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares debido a que Meta ya no puede brindarles soporte.
Android recibirá una barra de chat con los controles distribuidos de dos formas - (Imagen ilustrativa)

La navegación inferior también recibirá cambios

La revisión del área de conversaciones coincide con los cambios en la barra de navegación inferior. En la actualización beta para Android 2.26.41.7, WhatsApp trabaja en un nuevo indicador para identificar la pestaña seleccionada.

La futura interfaz utilizará una forma circular verde para resaltar la sección activa. Ese elemento será más grande y visible que la forma de píldora utilizada en pruebas previas. La barra conservará un diseño flotante, bordes redondeados y la ausencia de etiquetas de texto bajo los iconos.

El indicador circular se asemeja a la forma con la que WhatsApp para iOS identifica una pestaña seleccionada. Durante las últimas semanas, la compañía ha actualizado tres veces el diseño de la barra de navegación inferior, una señal de que la propuesta todavía se encuentra en revisión.

Cómo acceder al programa beta de WhatsApp en Android

Quienes deseen probar versiones experimentales pueden solicitar el acceso desde Google Play Store. El proceso empieza al buscar la página oficial de WhatsApp, desarrollada por WhatsApp LLC, y localizar el apartado “Unirse al programa beta”.

Después de seleccionar la opción “Unirme” y confirmar la solicitud, la tienda mostrará un aviso que indica que el registro está en curso. La incorporación puede tardar desde unos minutos hasta media hora. Una vez completada, la aplicación pasará a llamarse WhatsApp Messenger (Beta) y será posible actualizarla.

El acceso depende de la disponibilidad de cupos, de contar con un dispositivo Android compatible y de tener una cuenta activa de Google. La beta puede incluir funciones inestables, errores de rendimiento o cierres inesperados. Los usuarios pueden abandonar el programa en cualquier momento y volver a la versión pública estable.

Temas Relacionados

WhatsAppAndroidChatBetaAppTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dragon Ball Super: Beerus: dónde ver, cuándo sale cada capítulo y de qué trata el anime

Crunchyroll emite los episodios con subtítulos en español poco después de su difusión televisiva en Japón

Dragon Ball Super: Beerus: dónde ver, cuándo sale cada capítulo y de qué trata el anime

Cuántos dólares necesito para comprar un Tesla Roadster que vuela de Elon Musk

La compañía fijó el inicio de la producción del vehículo para 2028 tras acumular varios retrasos desde su anuncio

Cuántos dólares necesito para comprar un Tesla Roadster que vuela de Elon Musk

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este domingo

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este domingo

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este domingo

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este domingo

GTA 6 podría renderizar en una resolución más baja sin usar la nueva mejora gráfica de PS5

El material promocional apunta a una resolución interna cercana a 1440p, mientras la compañía reservaría capacidad de procesamiento para la iluminación, el tráfico y la recreación de Vice City

GTA 6 podría renderizar en una resolución más baja sin usar la nueva mejora gráfica de PS5

DEPORTES

Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

La increíble pelea por el título entre un boxeador 20 centímetros más alto que su rival que se definió por nocaut en el último segundo: “Fue dramático”

Qué dice el último parte médico sobre el estado de salud del Dibu Martínez luego de su operación por la fractura de mandíbula

La promesa del tenis que superó un tumor, sufrió la pérdida de su padre y encontró en su mamá el sostén para soñar con ser profesional

Los detalles de la separación de una figura del Manchester United con una modelo a un año de haberse casado: “Fue un infierno”

TELESHOW

India Ortega habló sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Una relación tan hermosa terminó de esta manera”

India Ortega habló sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Una relación tan hermosa terminó de esta manera”

Luciana Rubinska habló de su adicción al cigarrillo: “Llegué a fumar tres atados por día”

“Feliz día a la mejor mamá del mundo”: el doble gesto del Chato Prada con Lourdes Sánchez y la reacción de ella

Helmut Ditsch buscó ocho años dónde dejar las cenizas de su esposa y lo hizo película: “El lugar gritó ‘soy la última morada’”

Zorrito Quintiero y Fernando Samalea celebran el MTV Unplugged de Charly García: “Detrás de ese genio hay una persona cariñosa”

INFOBAE AMÉRICA

Edificio Riomar pasó del lujo residencial a las ruinas en medio de la crisis habitacional que golpea La Habana

Edificio Riomar pasó del lujo residencial a las ruinas en medio de la crisis habitacional que golpea La Habana

Ecuador registra 23 asesinatos diarios y atraviesa uno de los períodos más violentos de su historia

Censura en Colombia: el gobierno retiró obras LGBT y del proceso de paz del Museo Nacional y encendió una protesta histórica

Zambrano busca incluir en el próximo presupuesto de Honduras fondos para restaurar inmuebles históricos

Unesco visitará la Biósfera del Río Plátano para actualizar su plan de conservación en Honduras