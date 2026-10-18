Una figura de la Fórmula 1 sorprendió con una Ferrari de 1.050 caballos en las calles de Mónaco: su impactante valor

Ollie Bearman sorprendió manejando una Ferrari de 1.000 caballos de potencia en las calles de Mónaco

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El piloto británico Ollie Bearman, integrante del equipo Haas en la Fórmula 1, apareció en un video al mando de una Ferrari 849 Testarossa valuada en más de 460.000 euros mientras salía de un concesionario en Monte Carlo. La grabación, difundida por un influencer radicado en el principado, mostraba al corredor de 21 años frente al volante del superdeportivo híbrido más potente que fabrica la marca de Maranello en la actualidad.

Las imágenes fueron captadas a la salida de Scuderia Montecarlo, uno de los concesionarios oficiales de Ferrari en Mónaco, y acumulaban cerca de 5.600 “me gusta” y 79 compartidos al momento de conocerse la noticia. El automóvil que conducía Bearman lucía color azul, franjas blancas de estilo competición, pinzas de freno amarillas y una matrícula registrada en el principado.

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El texto que acompañaba el posteo en Instagram aseguraba que el piloto estaba “probando” el vehículo, aunque esa versión no contó con confirmación oficial por parte de Bearman ni del concesionario. Entre las hipótesis que circularon tras la difusión del clip figuran una prueba de manejo privada organizada por la propia concesionaria o un acuerdo temporal de préstamo del automóvil, práctica habitual entre pilotos vinculados a marcas de alto rendimiento.

La 849 Testarossa llegó al mercado como el sucesor directo del SF90 Stradale y combina un motor V8 biturbo de 4,0 litros con tres unidades eléctricas adicionales. El bloque de combustión entrega 830 PS por sí solo, cifra equivalente a 819 caballos de fuerza, mientras que los motores eléctricos -dos ubicados en el eje delantero y uno en el trasero- suman 220 PS adicionales. La potencia combinada alcanza así 1.050 caballos, unos 50 por encima del modelo que reemplaza y un valor cercano al de un monoplaza de F1 de la temporada 2026.

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Ollie Bearman en acción con su Haas de F1 (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

La transmisión de doble embrague y ocho velocidades reparte la fuerza entre las cuatro ruedas del vehículo. Según los datos divulgados por Ferrari, la 849 Testarossa acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 2,3 segundos y llega a una velocidad máxima cercana a los 330 km/h (205 mph). La batería de 7,45 kWh que integra el sistema híbrido permite recorrer hasta 26 kilómetros (16 millas) en modo exclusivamente eléctrico.

El modelo se fabrica en dos versiones, cupé y Spider con techo rígido retráctil, con precios de partida de 460.000 euros y 500.000 euros respectivamente. Ferrari presentó el automóvil el 9 de septiembre de 2025 y comenzó su producción en la planta de Maranello a mediados de 2026. El nombre retoma la denominación Testarossa que la marca utilizó tanto en un modelo de competición de la década de 1950 como en el superdeportivo de calle producido durante los años 80, mientras que el diseño exterior toma elementos del hiperdeportivo F80 y del Daytona.

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Bearman integra la Academia de Pilotos de Ferrari desde sus categorías juveniles y compite en la F1 con Haas, equipo que utiliza motores suministrados por la marca de Maranello. Su debut en la categoría máxima del automovilismo ocurrió en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2024, cuando reemplazó a Carlos Sainz tras una intervención quirúrgica y terminó la carrera en la séptima posición. El año pasado debutó de forma permanente en la mencionada escuadra estadounidense.

El paquete opcional Assetto Fiorano, disponible para ambas carrocerías del 849 Testarossa, reduce el peso del vehículo en aproximadamente 30 kilogramos y está orientado al uso en pista. Ferrari no confirmó si el ejemplar que condujo Bearman incluía esta configuración ni brindó precisiones adicionales sobre las circunstancias en que el piloto accedió al automóvil.

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