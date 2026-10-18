En el Día de la Madre, Maia Mónaco recordó el crecimiento de Wos desde las batallas hasta los estadios: “Siempre cerca”

Wos y el apoyo de su madre, una historia de convicciones, música y grandes reconocimientos (Instagram)

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Desde las batallas de freestyle en las plazas hasta llenar estadios y viajar por el mundo, Wos ha recorrido un extenso camino que lo llevó a posicionarse como una de las figuras más destacadas de la nueva escena argentina. Sin embargo, en ese trayecto no estuvo solo. El joven, cuyo nombre real es Valentín Oliva, siempre contó el apoyo de su madre, Maia Mónaco, quien desde un principio supo vislumbrar el talento de su hijo y darle rienda suelta a su creatividad.

En el camino artístico, sin embargo, el apoyo de una madre lo puede todo. Así las cosas, en el Día de la Madre, Mónaco recordó en diálogo con Teleshow el acompañamiento que brindó a su hijo durante su crecimiento. Para la cantante, el vínculo familiar fue una forma de estar cerca en un proceso que, por la edad del joven y la dimensión que alcanzó su figura, implicó un cambio profundo.

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Al comenzar a recordar el recorrido de su hijo, la mamá de Wos destacó cómo vivió su momento de más exposición y fama: “Con alegría admiración y también estando muy cerca para sostenerlo y acompañarlo. Era muy chico y fue un impacto muy grande”.

La artista ubicó uno de los puntos decisivos de ese recorrido en la consagración de Wos en la competencia Red Bull, cuando tenía 19 años. Venía de un camino sostenido en las plazas, pero aquella fue su primera participación en el certamen.

Maia Mónaco recordó el fuerte impacto de la fama de Wos cuando su hijo todavía era muy joven (Instagram)

El joven ganó cada batalla hasta la final y, al recibir el micrófono como campeón, lanzó un mensaje que su madre aún recuerda: “Todos los que habían salido campeones hasta el momento habían competido varias veces. En su caso era la primera vez que participaba de la competencia y fue ganando todas las batallas hasta el final y cuando salió campeón y le dieron el micrófono el pibe suelta un mensaje estremecedor: “Aquí hay mucha gente que se está quedando sin trabajo loco y que aparezca Santiago Maldonado””.

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Para Mónaco, esa intervención dejó una marca en la historia artística de su hijo. “Ese mensaje fue una marca indeleble. Y para nosotros como familia, de muchísima admiración”, afirmó.

El orgullo de Maia Mónaco por Wos, el artista que dejó el freestyle para construir una identidad propia (Instagram)

Entre las cualidades que más admira de Valentín, Maia destacó “la fidelidad a su deseo y convicciones”. Además de la decisión de dejar un espacio donde ya había alcanzado reconocimiento para escribir canciones, formar una banda y buscar otra identidad sonora: “Se animó a salir de un lugar ganado y exitoso como eran las competencias, se dedicó a escribir y reinventó un género musical”.

La emoción de Maia Mónaco al hablar de Wos, sus canciones, sus convicciones y sus grandes hitos (Instagram)

El costado más íntimo de ese acompañamiento apareció, según contó, con la canción “Mirá mamá”. Antes de su publicación, Wos le envió una maqueta del tema. Respecto de los sentimientos que le generó ese tema, Mónaco reveló: “Fue un shock. No podía parar de llorar”. Así, la cantante definió aquella escucha como una emoción intensa en distintos niveles. La canción puso en primer plano un vínculo que ya atravesaba el intercambio cotidiano entre ambos.

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Maia Mónaco abrió su corazón sobre Wos y reveló cómo lo acompañó en el camino hacia la consagración (Instagram)

Las charlas entre madre e hijo suelen tener a la música como uno de sus ejes, aunque no el único. En ese marco, al ser bailarina, actriz, compositora, cantante y performer, el arte es un tema habitual entre ambos: “Nuestras charlas son nutritivas y de mucha complicidad”, explicó la cantante. En esos encuentros, muchas veces alrededor de unos mates, comparten conversaciones sobre sus obras y también sobre asuntos personales: “Siempre es un placer el momento de encontrarnos y charlar , no solo de música también contarnos nuestras cosas del corazón”.

Ese estrecho vínculo también se vio reflejado tiempo atrás durante la pandemia, cuando Mónaco también compartió escenario con sus hijos a propósito de su disco Raíz. Wos participó en el tema “Tao” y Manuel Oliva tocó percusión en “Como el junco”, en una presentación por streaming. “Tenerlos ahí a los dos fue el mejor bálsamo para ese momento tan complejo”, recordó.

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El emocionante relato de Maia Mónaco sobre Wos, de las batallas en las plazas al reconocimiento de toda una generación (Instagram)

Mientras acompaña el camino de Wos, la cantante atraviesa además el lanzamiento de Tierra Ceremonia, un trabajo que vinculó con su relación cotidiana con la naturaleza. Maia contó cómo se siente tras este lanzamiento y los aspectos que buscó transmitir en su obra: “Siento alegría , gratitud y coherencia. Es la expresión de mi relación con la naturaleza como entorno cotidiano. Es recordar que como humanos somos naturaleza. Es un viaje de colores paisajes sonoros y emociones que transmiten calma y una vibración suave y ondulante en el cuerpo”.

La trayectoria de Wos, nombre artístico de Valentín Oliva, sumó en noviembre de 2025 uno de sus reconocimientos institucionales más relevantes: recibió el Premio Konex de Platino en la categoría Urbano, en la primera edición en la que la Fundación Konex incorporó esa disciplina a los galardones de la Música Popular Argentina. La distinción se entregó el 11 de noviembre, durante el acto culminatorio realizado en la Ciudad Cultural Konex.

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Maia compartió imágenes durante el embarazo de Valentín (Instagram)

El premio situó al rapero entre las figuras elegidas por el Gran Jurado para representar lo más destacado de la música argentina de la década 2015-2024. La Fundación Konex, que tuvo a Sandra Mihanovich como presidenta del jurado, eligió a Wos como ganador del Platino de Urbano tras una nómina que también incluyó a Cazzu, Trueno y YSY A.

El reconocimiento se incorporó a un recorrido que comenzó en las batallas de freestyle y que luego se expandió hacia la canción, los discos y los grandes escenarios. Caravana, publicado en 2019, y Descartable, de 2024, marcaron dos etapas de esa evolución artística. En 2023, además, protagonizó un concierto ante 40.000 personas en el Estadio Racing Club, mientras que sus presentaciones en el Estadio Obras Sanitarias agotaron localidades.

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Maia Mónaco acompañó el desarrollo artístico de su hijo Valentín Oliva desde sus comienzos en el freestyle (Instagram)

La lista de logros también incluye la consagración en los Premios Gardel de 2022. Con ocho nominaciones, Wos obtuvo cinco estatuillas, entre ellas el Gardel de Oro por Oscuro éxtasis. Al recibir el premio, agradeció a su familia, a sus amigos y a su productor por el trabajo compartido en el álbum.

Durante este período, el músico amplió sus cruces artísticos con referentes de otras generaciones. Compartió proyectos con Gustavo Santaolalla y con Carlos “Indio” Solari, quien participó en “Quemarás”, una de las canciones de Descartable. Aquella colaboración consolidó una etapa en la que Wos llevó el impulso inicial del freestyle hacia una obra con identidad propia y proyección masiva.

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