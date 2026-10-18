Honduras

“Contrató a dos sicarios”: El escalofriante crimen de una joven embarazada asesinada por venganza pasional en Honduras

Según las autoridades, el móvil del crimen responde a un conflicto pasional donde la imputada habría contratado a dos ejecutores materiales para quitarle la vida a la joven gestante

Agentes policiales acordonan la residencia donde dos sicarios acabaron con la vida de la joven gestante de 20 años. (Cortesía: Noticias del Valle de Sula).
Agentes policiales acordonan la residencia donde dos sicarios acabaron con la vida de la joven gestante de 20 años. (Cortesía: Noticias del Valle de Sula).
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La violencia arrebató de forma trágica y repentina la vida de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, una joven de apenas 20 años de edad que se encontraba en el estado más vulnerable de la existencia humana: albergaba en su vientre una gestación de entre cuatro y cinco meses de embarazo.

El brutal crimen, perpetrado en el corazón de la aldea Santa Ana, del municipio de Sabá, ha dejado un profundo dolor entre sus seres queridos y ha encendido las alarmas de las autoridades policiales ante la ola de hechos violentos en el departamento de Colón.

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Sin embargo, tras el trágico suceso ocurrido el día de ayer 17 de octubre de 2026, la respuesta de los organismos de seguridad no se hizo esperar. En una rápida y coordinada intervención en el marco de la Operación Escudo de Honduras, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto a miembros de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), lograron dar con el paradero y detener en flagrancia a la presunta autora intelectual de este atroz homicidio.

Las primeras pesquisas e investigaciones de campo realizadas por las autoridades de inteligencia apuntan a que el móvil de este sangriento hecho responde a un conflicto de índole pasional. De acuerdo con el informe preliminar recabado por los agentes investigadores, la sospechosa habría descubierto que Rivera Guzmán sostenía presuntamente una relación sentimental con la pareja de una amiga cercana.

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Autoridades investigan la muerte de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, una mujer embarazada encontrada sin vida en la colonia Santana, departamento de Colón.

Consumida por la rabia y buscando vengar la supuesta infidelidad que afectaba a su allegada, la acusada ideó un plan mortal. Presuntamente, planeó minuciosamente el ataque y procedió a contratar a dos sicarios para que se trasladaran hasta la vivienda de la víctima en la aldea Santa Ana y le quitaran la vida sin piedad alguna. La vida de la joven madre y la de su bebé no nacido se apagaron en cuestión de minutos tras el violento ataque armado.

La captura de la sospechosa en La Cholomeña

Tras el levantamiento del cuerpo sin vida por parte de los peritos forenses y el procesamiento de la escena del crimen, la Policía Nacional desplegó un intenso operativo de rastreo e inteligencia en diversos puntos estratégicos del municipio. La rápida acción policial permitió ubicar y requerir a la supuesta instigadora del crimen en la colonia La Cholomeña, lugar de donde es originaria y donde mantenía su residencia.

La detenida fue identificada por la policía como Gabriela Castañeda, de 26 años de edad. Al momento de su detención, agentes policiales la trasladaron de inmediato bajo estrictas medidas de seguridad hacia las instalaciones locales de la DPI, donde fue sometida a los procedimientos de filiación e interrogatorio preventivo antes de ser remitida a la fiscalía del Ministerio Público para iniciar el respectivo proceso penal por el delito de homicidio en su grado de ejecución de asesinato.

El Jefe de la Misión Operación Escudo Honduras en la Regional No. 8, el Comisionado de Policía Marvin Geovany Vieda Carrasco, brindó valiosos detalles ante los medios de comunicación locales sobre los avances del caso y la situación jurídica de la imputada:

“Inmediatamente se comienzan los procesos investigativos para dar con los hechores de esta muerte. Este es un hecho que los procesos investigativos nos dicen que es por un motivo pasional.”

La Policía Nacional de Honduras detuvo a Gabriela Castañeda, de 26 años, en la colonia Cholomeña de Sabá, Colón, por su presunta vinculación como autora intelectual del asesinato de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán.

Al ser consultado sobre el avance para dar con el paradero de los tiradores, el alto mando policial confirmó que el caso se encuentra activamente bajo investigación y que no se descartan nuevas capturas en las próximas horas.

El asesinato de Yeni Guzmán no es un hecho aislado; representa el tercer evento violento de gran impacto social registrado recientemente en el municipio de Sabá, tras la muerte de una niña y otra fémina en semanas pasadas. Ante este panorama preocupante, las autoridades del alto mando han reforzado la presencia de personal especializado en investigación criminal e inteligencia militar en todo el departamento de Colón.

Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso de no dejar impune este brutal hecho que enluta a una nueva familia hondureña, manteniendo activos los operativos de búsqueda para acorralar a los dos sicarios materiales y ponerlos a la orden de la justicia.

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