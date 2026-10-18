El rasgo que comparten las personas que usan el celular con la pantalla rota, según la psicología

Las personas que usan un teléfono con la pantalla rota priorizan la utilidad del dispositivo por encima de su aspecto estético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quienes siguen usando un teléfono con la pantalla rota durante semanas, o incluso meses, no lo hacen por descuido. Según una interpretación psicológica, esa decisión responde a una forma concreta de relacionarse con los objetos y los problemas cotidianos.

Mientras algunos usuarios consideran una grieta en la pantalla como algo que debe resolverse de inmediato, otros conviven con ella sin mayor conflicto. Esa diferencia, de acuerdo con One Hour Device Repair, podría estar vinculada a un rasgo de personalidad específico.

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El rasgo que comparten quienes no reparan la pantalla

Las personas que mantienen su móvil con la pantalla dañada tienden a priorizar la funcionalidad por encima de la apariencia. Lo importante para ellas no es que el dispositivo luzca impecable, sino que siga cumpliendo sus tareas básicas: responder mensajes, ver videos o trabajar con normalidad.

Quienes siguen usando el celular con la pantalla rota comparten, según la psicología, una mayor capacidad de adaptación frente a los problemas: toleran la incomodidad visible sin convertirla en prioridad, siempre que el aparato continúe funcionando con normalidad en sus tareas diarias.

El hábito de mantener la pantalla dañada se asocia con la tendencia a aprovechar los objetos hasta el fin de su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento también se asocia con la tendencia a aprovechar los objetos hasta agotar su vida útil. En lugar de reemplazar el dispositivo ante el primer inconveniente, estas personas prefieren seguir utilizándolo mientras cumpla su función principal, lo que refleja una mayor tolerancia hacia los problemas menores que no afectan el resultado final.

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Qué dice la psicología sobre este comportamiento

El análisis plantea que las decisiones cotidianas relacionadas con la tecnología pueden funcionar como un reflejo de la manera en que cada persona enfrenta los contratiempos. La pantalla agrietada actuaría, en ese sentido, como una pequeña prueba sobre cómo se reacciona cuando algo deja de ser perfecto pero sigue siendo útil.

Desde esta perspectiva, la adaptación aparece como el rasgo central: la persona acepta la nueva situación, ajusta sus hábitos y continúa con su rutina sin dedicarle demasiada energía al problema. El segundo rasgo señalado es el pragmatismo, enfocado en la utilidad real del dispositivo por encima de su estado estético.

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Esta lógica conductual no se limita a las pantallas rotas. Otros hábitos tecnológicos, como quedarse sin batería con frecuencia o mantener dispositivos antiguos durante años, se enmarcan en el mismo tipo de interpretación.

Los análisis sobre el uso de celulares dañados constituyen interpretaciones conductuales y no diagnósticos psicológicos formales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes olvidan cargar el celular suelen estar inmersos en tareas simultáneas y cierto grado de distracción, mientras que quienes conservan equipos desactualizados muestran apego a lo conocido y preferencia por la estabilidad frente a las tendencias de consumo.

En todos los casos, se trata de interpretaciones conductuales y no de diagnósticos psicológicos formales. No todas las personas que usan un móvil con la pantalla rota comparten exactamente la misma personalidad, ni ese hábito permite establecer una evaluación profesional sobre su forma de ser.

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El factor económico detrás de la decisión

El costo de una reparación también explica por qué alguien puede mantener su teléfono en ese estado durante meses. Si el dispositivo sigue funcionando y el cambio de pantalla implica un gasto considerable, es habitual postergar la reparación hasta contar con el dinero disponible.

Los datos de Consumer Reports respaldan esta lectura. Una encuesta realizada a 2.075 adultos entre noviembre y diciembre de 2021 mostró que solo el 16 por ciento de quienes sufrieron una avería en su móvil durante los cinco años anteriores llevó el dispositivo a reparación, ya fuera por cuenta propia o mediante un servicio profesional, la última vez que tuvo ese problema.

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Un estudio de Consumer Reports reveló que solo el 16 por ciento de los usuarios reparó su teléfono tras sufrir una avería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato confirma que la decisión de no reparar un celular dañado responde a varios factores que se combinan entre sí. La limitación económica se suma a la tolerancia hacia el daño estético y a la prioridad que cada usuario otorga al funcionamiento del dispositivo por encima de su aspecto.

Una pantalla rota, en definitiva, dice menos sobre la personalidad de lo que suele asumirse a primera vista. Puede reflejar una tendencia a postergar tareas, una restricción de presupuesto o, simplemente, la decisión consciente de no gastar dinero mientras el equipo siga cumpliendo su función.