Deportes

El majestuoso yate que compró Lionel Messi: cuatro camarotes, sauna y garage para motos acuáticas

El astro rosarino encargó un catamarán Sunreef Ultima 88 que se integrará a su negocio de alquileres náuticos

Un catamarán blanco navega sobre el agua del mar levantando espuma en la proa, con montañas visibles al fondo
Un catamarán Sunreef Ultima 88 navega en aguas abiertas frente a una costa montañosa, modelo vinculado a la adquisición proyectada por Lionel Messi.
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Lionel Messi, quien viene de brillar en el triunfo del Inter Miami, ahora es noticia fuera de la cancha. El astro argentino encargó un catamarán Sunreef Ultima 88 que se integrará a su negocio de alquileres náuticos bajo la marca MIM Ocean. La embarcación, equipada con suite privada, sauna, cuatro camarotes y espacio para motos acuáticas, tendría un precio estimado de entre 8 y 10 millones de euros.

El modelo mide 28,40 metros de eslora y 9,30 metros de manga, y es el catamarán de mayor tamaño de la línea Ultima, presentada en 2023. Su fabricación se realizará en Emiratos Árabes Unidos y contará con dos motores de 1.000 HP cada uno, según publicó el diario alemán Bild.

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La unidad dispondrá de una suite principal que ocupa todo el ancho de la embarcación e incluye sauna privada. Los otros cuatro camarotes permitirán recibir invitados, mientras que los salones interiores tendrán grandes ventanales y áreas de descanso.

La zona trasera incorpora el Ocean Lounge, un espacio abierto junto al agua con plataformas laterales abatibles. Allí se podrán practicar deportes náuticos y acceder a las motos acuáticas guardadas a bordo.

La cubierta superior ofrecerá áreas para reuniones, descanso y actividad física al aire libre. El diseño también admite, según la configuración solicitada, sistemas de propulsión híbrida, paneles solares y tecnología de hidroala.

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El nuevo catamarán operará bajo el nombre MIM Ocean 10 y ampliará la flota que Messi desarrolla junto con Med Cat Yachts, una empresa especializada en alquiler de yates. El sitio oficial de MIM Ocean señala que el proyecto surgió de la alianza entre el jugador, su cadena hotelera MIM Hotels y la firma náutica.

Catamarán gris sobre el mar con terrazas desplegadas en la popa, cubiertas de madera y mobiliario exterior para descanso
El catamarán Sunreef Ultima 88, modelo elegido por el futbolista Lionel Messi, navega en mar abierto con sus plataformas de popa extendidas.

El sitio polaco Trojmiasto.pl citó a Messi tras la nueva alianza: “Me da mucha alegría formar parte de la familia Sunreef. A mi familia y a mí siempre nos ha gustado pasar tiempo en el mar cuando se presenta la oportunidad. Los yates de Sunreef tienen un estilo y unas características de equipamiento que valoro mucho y que encajan perfectamente con mis expectativas. Estoy deseando probar el Ultima 88”.

La propuesta ya incluye hasta tres catamaranes Bali 5.4, con tripulación privada y servicios personalizados. Durante el verano europeo, las embarcaciones tienen base en las islas Baleares; entre diciembre y abril operan en el Caribe y Bahamas, y también ofrecen recorridos por Córcega y Cerdeña de más de una semana.

Alquilar el MIM Ocean 10 tendrá una tarifa de 78.000 euros por semana en temporada baja, de 88.000 euros en junio y septiembre, y de 95.000 euros en julio y agosto. Los valores fueron publicados por Med Cat Yachts para los meses de mayor demanda turística en el Mediterráneo.

El catamarán podrá recibir hasta 10 huéspedes y llevará una tripulación de cuatro personas: capitán, anfitriona, cocinero y marinero. La oferta incluirá motos acuáticas, equipos para deportes náuticos, terrazas laterales desplegables y sectores exteriores destinados al descanso y a reuniones privadas.

La compra acerca a Messi al grupo de deportistas vinculados con Sunreef Yachts, el astillero polaco que también cuenta entre sus clientes y embajadores a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Fernando Alonso, Nico Rosberg y Robert Lewandowski.

Messi marcó dos goles en el 3-1 de Inter Miami ante Atlanta United, llegó a 936 goles en su carrera y sostuvo al equipo dirigido por Kily González en el segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS. El argentino resolvió el partido con dos definiciones en cuatro minutos.

Germán Berterame abrió el marcador sobre el final del primer tiempo. En el complemento, el paraguayo Miguel Almirón tuvo una oportunidad para igualar, pero Messi amplió la ventaja poco después ante el conjunto dirigido por Gerardo Tata Martino. El delantero de 39 años recibió el balón en la mitad de la cancha, avanzó hasta el área rival y combinó dos veces con Berterame. Tras un amague, definió entre las piernas del arquero Lucas Hoyos para establecer el 2-0.

Cuatro minutos más tarde, Luis Suárez habilitó al capitán, que inició la jugada desde la mitad del campo. Messi eludió al paraguayo Júnior Alonso, quedó mano a mano con Hoyos y colocó la pelota junto al segundo palo para el 3-0. Atlanta United descontó en los minutos finales mediante un penal ejecutado por Fafa Picault.

EL NUEVO YATE QUE COMPRÓ LIONEL MESSI:

Cubierta de madera en una embarcación con sofás blancos, cojines azules, mesa con sillas, escaleras y vista al mar
El catamarán Sunreef Ultima 88, modelo vinculado a Lionel Messi, dispone de una cubierta exterior con áreas de descanso y comedor frente al mar.
Terraza de un yate con suelo de madera, sillones blancos, barandillas de metal, puesto de mando y el mar en el fondo
La terraza del yate Sunreef Ultima 88, modelo asociado a Lionel Messi, cuenta con asientos blancos, suelo de teca y un puesto de mando con vista al mar.
Cubierta de embarcación con suelo de teca, mesa de comedor, sillas, sofás y una escalera lateral con vista directa hacia el mar abierto
La cubierta de popa del catamarán Sunreef Ultima 88, modelo asociado a Lionel Messi, presenta una zona de comedor exterior con vistas directas hacia el mar.
Salón con sofás blancos, mesas de centro de madera, suelo de parqué y ventanales panorámicos con vista al mar desde una embarcación
El salón principal del yate Sunreef Ultima 88 asociado a Lionel Messi cuenta con sofás blancos, mesas auxiliares de madera y ventanales con vista al mar.
Cocina de una embarcación con encimera blanca, fregadero, refrigeradores para botellas y ventanales con vista al mar
La cocina del catamarán Sunreef Ultima 88 para Lionel Messi cuenta con encimeras blancas, enfriadores de vino y ventanales orientados al mar.
Salón con un sofá blanco y una mesa de madera con lámpara, difusor y libros frente a amplios ventanales que dan al exterior
El salón interior del catamarán Sunreef Ultima 88 presenta sofás blancos y ventanales panorámicos en el diseño naval vinculado al futbolista Lionel Messi.
Dormitorio con dos camas individuales, pared de espejos, muebles de madera clara y un baño contiguo con lavabo e inodoro
Un camarote con dos camas individuales y baño privado integra el diseño del Sunreef 88 Ultima vinculado a Lionel Messi.
Camarote con cama doble, muebles de madera clara, apliques de luz en la pared y una puerta que comunica con un cuarto de baño
El camarote principal del yate Sunreef 88 Ultima cuenta con una cama doble integrada, acabados en madera clara y acceso directo a un baño privado.
Habitación con cama matrimonial vestida de blanco, paredes y techo revestidos en paneles de madera clara, lámparas y puerta de vidrio
El diseño interior del catamarán Sunreef 88 Ultima seleccionado por Lionel Messi presenta paneles de madera clara y una cama doble con iluminación integrada.
Baño con inodoro blanco, lavabo sobre mueble de madera, espejo iluminado, ducha con mampara de vidrio y acceso a un dormitorio
El diseño interior del camarote del yate Sunreef Ultima 88 integra un baño equipado con ducha de vidrio y lavabo junto a la zona del dormitorio.

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