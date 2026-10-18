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Flores, regalos y una foto vintage, así celebró Wanda Nara el Día de la Madre: “Mi prioridad”

Rodeada por sus cinco hijos, la conductora compartió postales familiares, un recuerdo junto a Zaira y Nora Colosimo, además del emotivo saludo de Valentino López

Wanda Nara resumió su viaje a Europa con sus hijos, Martín Migueles y la polémica de los pasaportes robados
Wanda Nara celebró el Día de la Madre junto a sus cinco hijos y compartió imágenes de los obsequios en sus redes sociales
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Wanda Nara compartió una serie de postales junto a sus cinco hijos por el Día de la Madre y dejó a la vista la intimidad familiar que eligió para la fecha. Con flores, regalos, una foto de su infancia junto a Zaira Nara y Nora Colosimo, y el saludo de Valentino López, su primogénito con Maxi López, la conductora reunió distintos momentos de la jornada en sus redes sociales.

La primera publicación llegó a través de un carrete de imágenes. En la foto inicial, Wanda Nara aparece con sus hijos, vestida con un pijama a rayas y rodeada por un ramo de flores rosadas de grandes dimensiones. La empresaria acompañó la postal con una frase breve: “Mi prioridad. Feliz día de la madre”.

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En las imágenes siguientes, los chicos posaron frente a cámara mientras sostenían el arreglo floral. Las niñas, a su vez, aparecen con un oso de peluche de gran tamaño, que formó parte de los obsequios para su mamá. El álbum mostró escenas domésticas, un desayuno fit con frutas, huevos revueltos y frutos secos con el café con leche y concentró la celebración en el vínculo de la conductora con sus hijos.

La publicación se produjo durante una fecha especial para muchas figuras del espectáculo argentino, que recurrieron a las redes sociales para compartir saludos familiares. En el caso de Wanda, las fotos combinaron la reunión con sus hijos y una selección de recuerdos dedicados a su propia madre.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Wanda Nara celebró el Día de la Madre con sus 5 hijos que la agasajaron con regalos y un desayuno sorpresa

Más tarde, la conductora de MasterChef Celebrity difundió en sus historias una imagen de otra época. En la fotografía aparecen Wanda y Zaira Nara cuando eran niñas, junto a su mamá, Nora Colosimo, ubicada en el centro de la escena. Las tres lucen trajes de baño y posan al aire libre.

La postal vintage incluyó una dedicatoria dirigida a Colosimo. “Gracias ma por ser la mejor mamá y abuela de todas. Orgullosas de la mamá que nos enseñó todo. Te amamos”, escribió Wanda junto a la imagen. El mensaje sumó un reconocimiento a la presencia de Nora en su familia y a su rol como abuela de los cinco chicos.

Colosimo mantiene una participación frecuente en la vida pública de sus hijas y, en la actualidad, se desempeña como columnista de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito. Su aparición en las historias de Wanda ofreció una mirada sobre otra generación de la familia Nara y sobre el vínculo que la empresaria mantiene con su madre.

La celebración continuó con otro saludo familiar. Wanda reposteó una historia de Valentino López, su hijo mayor, quien eligió una foto de cuando era bebé para dedicarle unas palabras. En la imagen, la conductora lo sostiene en brazos y mira a cámara.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con motivo del día de la madre, la empresaria agasajó a la flamante panelista de LAM

El adolescente escribió sobre esa postal: “A la mejor mamá, Wanda Nara”, junto a un emoji de corazón rojo. La conductora decidió compartir el mensaje con sus seguidores y sumó así otra muestra de afecto a las publicaciones que realizó durante el domingo.

Las fotos de Wanda con sus hijos se conocieron pocos días después de una semana de gran exposición para la figura de Telefe. El miércoles 14 de octubre recibió una distinción por “Bad Bitch” en la primera edición de los Martín Fierro de la Música, celebrada en el teatro Tango Porteño. Allí agradeció el reconocimiento y recordó su incursión en la música.

Hago tantas cosas que me había olvidado de que en un momento canté”, expresó al subir al escenario. Más adelante, señaló que el tema surgió con un mensaje para el público femenino: “Fue una canción hecha para que las mujeres se animen a ser un poco más bad bitch”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con una foto de la niñez del adolescente en brazos de su madre, el futbolista eligió esa imagen de su infancia para festejar el día de la madre junto a un breve texto que demostró el amor que siente por ella

En ese evento también estuvo Nora Colosimo. Las cámaras registraron su saludo con L-Gante, que se acercó a la mesa de Wanda durante la ceremonia. La familia volvió a ocupar un lugar central en la actividad pública de la conductora, que días después eligió compartir una celebración más privada en sus redes.

El 8 de octubre, además, se conoció la sentencia que declaró disuelto el matrimonio entre Wanda y Mauro Icardi, tras un proceso que se tramitó ante el Tribunal de Milán. La resolución abordó los reclamos económicos presentados durante el divorcio y dejó fuera de su jurisdicción los asuntos referidos a la custodia y manutención de las dos hijas menores de la expareja.

En medio de esos acontecimientos, la conductora recurrió a las fotos familiares para expresar el sentido de la fecha. El ramo de flores, los regalos de sus hijos, la imagen junto a Zaira y Nora, y el saludo de Valentino quedaron reunidos en una secuencia dedicada a las personas que, según escribió, ocupan el primer lugar en su vida.

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