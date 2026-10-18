Del recuerdo a la emoción en las redes: los mensajes de los famosos por el Día de la Madre

A través de Instagram, distintas celebridades compartieron momentos íntimos y expresaron su amor por sus hijos, sus madres y las mujeres de sus familias

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El Día de la Madre se celebra este domingo 18 de octubre en Argentina y las redes sociales se convirtieron, una vez más, en el escenario elegido por distintas figuras para compartir dedicatorias, recuerdos y fotografías familiares. A lo largo de la jornada, celebridades de diferentes ámbitos publican mensajes dirigidos a sus madres, parejas e hijos, en una fecha atravesada por la gratitud, la nostalgia y el reconocimiento. Algunas eligen mostrar momentos de la intimidad cotidiana, otras recuerdan a madres que ya no están y varias comparten reflexiones sobre la maternidad, la crianza y los cambios que implica ocupar ese rol.

Zaira Nara recordó a Nora Colosimo con una imagen de su infancia. En la fotografía, Zaira apareció junto a su madre y a su hermana, sentadas en un espacio al aire libre, cerca de una zona con tablas de surf. “Feliz día a mi incondicional Mamasita”, expresó.

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Zaira Nara subió una foto junto a su madre, Nora Colosimo, y su hermana Wanda para festejar el Día de la Madre (Instagram)

La modelo también publicó otra fotografía en blanco y negro en la que se pudo apreciarla junto a sus dos hijas cuando eran pequeñas. La imagen incluyó una ronda de mate ubicada junto a la familia y estuvo acompañada por una reflexión dedicada a todas las madres: “A todas las mamás las admiro, las respeto”. De ese modo, Zaira combinó el recuerdo personal de su madre con un saludo general para las mujeres que celebran esta fecha.

La modelo Zaira Nara comparte una fotografía junto a sus dos hijos en la cama para celebrar el Día de la Madre.

Mariana Fabbiani saludó a su madre y reflexionó sobre la maternidad. “¡Feliz día para mi mamá! Que todavía me mira como cuando era chica y se siente orgullosa de cada gesto que hago. Estoy tan agradecida de tenerte en mi vida, mami. Gracias por estar siempre. Y feliz día para mí también, que tengo la bendición de tener dos hijos maravillosos que me llenan de amor, Mati y Maxi. Mis dos razones para todo en la vida”, escribió la conductora.

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Mariana Fabbiani le dedicó unas palabras a su madre y lo compartió en las redes

Luego definió la maternidad como “una aventura tan grande y tan enriquecedora” y señaló que el desafío más importante de su vida es la felicidad de sus hijos. Finalmente, saludó a todas las mujeres que maternan de distintas maneras.

Luisana Lopilato compartió una fotografía junto a su madre y escribió un mensaje dedicado a las mujeres de su familia. “Qué bendición tener estas mujeres en mi vida. Mi mamá, mi suegra, mi hermana y mis cuñadas”, expresó. “Crecí admirando a mi mamá y hoy tengo la suerte de estar rodeada de mujeres increíbles. Cada día aprendo de ellas y trato de ser un poquito mejor mamá gracias a sus ejemplos. ¡Feliz Día de la Madre!”, agregó.

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Luisana Lopilato compartió un mensaje dedicado a su madre y a su familia ante sus seguidores

Por su parte, Eduardo Costantini también compartió una escena familiar en la que se pudo apreciar a su pareja, Elina, junto a su hija en común, Kahlo mientras dibujaba en una mesa. “Feliz Día de la Madre, mi amor”, escribió el empresario, quien la describió como “¡la mejor mamá, la más divertida, la que siempre está, la más amorosa y contenedora, puro amor! Kahlo siempre pegada a vos, te ama tanto tanto. Mi alegría es inmensa al verlas tan compañeras. ¡TE AMO con toda mi vida entera y mucho más!“.

Eduardo Costantini saludó a su esposa Elina junto a su hija con motivo del Día de la Madre

Florencia Peña compartió una fotografía junto a sus hijos y expresó: “Mis hijos. Mis grandes amores. Los únicos que conocen cómo late mi corazón por dentro. Gracias por el amor. Juntos somos invencibles”.

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Florencia Peña posó junto a sus tres hijos para celebrar el Día de la Madre en redes

Acto seguido, Natalia Oreiro decidió celebrar esta fecha con una foto suya y su hijo, Atahualpa Merlín, fruto de su relación con Ricardo Mollo, cuando era tan solo un bebé. “Ser madre es tener el corazón fuera del cuerpo. Feliz y valiente día”, escribió ante sus seguidores.

El posteo de Natalia Oreiro por el Día de la Madre

Entre las publicaciones estuvo la de Daniela Christiansson, quien celebró la fecha con una postal de un ramo de flores blancas y una caja de regalos que incluía una vela, un oso de peluche y distintos dulces. Sobre la imagen, la modelo agradeció el gesto de Maxi López con un breve mensaje: “Estoy tan mimada. Gracias amor”, acompañado por la etiqueta “#felizdíadelamadre”. La publicación mostró el festejo que recibió en su casa y el modo en que la pareja eligió acompañar la fecha.

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Daniela Christiansson agradeció los regalos que recibió por parte de Maxi López en su día especial

China Ansa publicó una fotografía familiar tomada en la playa y dedicó un mensaje a sus hijos. “Lo más lindo que me pasó en la vida: ustedes. Los y nos amo mucho. Feliz día a todas las mamitas”, escribió.

La conductora y participante de MasterChef Celebrity celebró su día especial junto a su pareja y destacando a sus dos hijos en común en una tierna postal familiar

Julieta Ortega compartió una fotografía antigua en la que aparece junto a una mujer adulta y varios niños durante una reunión al aire libre. En los comentarios, distintos usuarios la saludaron por el Día de la Madre y mencionaron a su madre, Evangelina Salazar.

Julieta Ortega compartió una fotografía de su infancia junto a su madre, Evangelina Salazar, en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre

Jimena Barón compartió una fotografía junto a su hijo Momo y el pequeño Arturo para dedicarles un mensaje en el que describió el lugar que ocupa el niño en su vida. “Mi norte, mi tierra firme, mi razón. Mi felicidad. Mi plenitud, mi éxito rotundo. Rota, emparchada, entera. Siempre. Lo mejor que me pasó en la vida”, escribió la cantante. Luego, Barón agradeció la posibilidad de haberse convertido en madre y destacó el vínculo que construyó con su hijo: “Gracias por hacerme mamá, por hacerme invencible. Gracias por el verdadero amor. Los amo desmesuradamente. Siempre, mamá”.

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Jimena Barón subió una foto de sus dos hijos y destacó el rol que tuvieron las mujeres importantes en su vida

Nicole Neumann compartió un collage de fotografías junto a su hija Allegra Cubero. En las imágenes, ambas aparecieron en distintos momentos y lugares, mientras que el mensaje expresó: “Feliz día a la mejor mamá del mundo. Te amo”.

Allegra Cubero compartió una serie de fotos junto a Nicole Neumann para celebrar el Día de la Madre

Además, la modelo publicó otra serie de fotografías junto a Indiana, la mayor de las nenas que tuvo con Fabián Cubero, y escribió: “Feliz día ma, gracias por estar siempre. Te amo”.

Indiana, la hija mayor de la modelo y Fabián Cubero, le dedicó unas tiernas palabras a su mamá

Eva Bargiela, en tanto, publicó una fotografía en blanco y negro junto a su hijo, a quien sostuvo sobre su cuerpo mientras ambos miraban hacia la cámara. “El primer día de tu vida fue el más feliz de la mía. Nunca me voy a cansar de decirlo: lo mejor de mi vida es ser tu mamá”, escribió la modelo.

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Eva Bargiela u su hijo Faustino celebrando el Día de la Madre este domingo

Evangelina Anderson, por su parte, compartió una imagen retro que había sido publicada originalmente por su hijo Bastián Demichelis e incluyó la frase “feliz día a la más hermosa”, además de la etiqueta a Anderson. La modelo respondió con un mensaje breve dirigido a su pareja: “Te amo mi amor”.

Evangelina Anderson comparrtió el mensaje que su hijo Bastian Demichelis le dedicó con motivo del Día de la Madre

Luego, también recordó a su propia madre con una fotografía tomada en una habitación de hospital. En esa imagen, Anderson escribió: “Mi mamá me acompañó en mis tres partos. Sosteniéndome la mano me dio las fuerzas que necesitaba”. En la misma publicación, le dedicó otra frase: “Nunca me faltes mami. Nunca me sueltes la mano”.

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Evangelina Anderson destacó el apoyo de su propia mamá durante sus tres partos

Dolores Fonzi compartió una fotografía junto a su madre, su abuela y su hija, y acompañó la imagen con un mensaje que reunió a distintas generaciones de mujeres de su familia. “Mamis. Amo a la mía, a la mamá de la mía, a mi hija e hija. Días de vida, dando amor. Recibiendo amor. Fuerza y cariño para todas”, escribió.

Dolores Fonzi subió una fotografía junto a tres generaciones de su familia

Julieta Cardinali también publicó una fotografía junto a su hija y recordó, al mismo tiempo, a su propia madre. “La felicidad de ser tu mamá, y la felicidad de haber tenido a mi mamá. Feliz día para todas nosotras”, expresó.

Julieta Cardinali compartió una fotografía en la playa junto a su hija Charo Calamaro para conmemorar el Día de la Madre

Nequi Galotti recordó a su madre fallecida y aprovechó la fecha para acompañar a otras mujeres que atraviesan una situación similar. “Hoy, más que nunca, te extraño, mami. Y aunque ya no estés aquí físicamente, vivís en mi corazón, en mis recuerdos y en ese amor inmenso que el tiempo no puede borrar”. Y sumó: ”También quiero abrazar con todo mi amooorrr a cada mamá de esta hermosa comunidad; a las que disfrutan de sus hijos y a quienes, como yo, llevan a sus mamás en el corazón. Las quiero chicas!!

Nequi Galotti recordó a su propia mamá con un emotivo mensaje y una foto retro

Santiago Ramundo, pareja de Sofía Pachano, también compartió un saludo dirigido a la actriz y madre de su hijo. “@sofinachano. Feliz día. Te admiro y te amo, y amo la mujer que conocí después de que Vito nació. La Sofi mamá es todo lo que está bien”, fue el mensaje publicado.

Santiago Ramundo optó por compartir una foto de Sofía Pachano y su hijo en común

Santiago del Moro eligió una fotografía de su infancia junto a su madre y dedicó un mensaje a todas las mujeres que celebran la fecha. “A la mía y a todas las MADRES feliz día”, escribió el conductor, quien además recordó una anécdota de su niñez relacionada con la pérdida de sus dientes de adelante.

Santiago del Moro recordó a su propia mamá en este domingo

María Belén Ludueña celebró su primer Día de la Madre como mamá de Vito con una fotografía junto a su pareja y jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su bebé. Los tres posaron sentados junto a un cochecito, mientras que la periodista escribió: “Festejando mi día con mis dos amores”.

María Belén Ludueña y Jorge Macri disfrutaron de la fecha en compañía de su pequeño hijo

Alberto Cormillot eligió realizar un video en el que habló de su madre y también de su pareja, Estefanía Pasquini, con quien tiene a Emilio. “En el día de la madre recuerdo a la mía que con su empeño, con su energía, con su amor, pero con su firmeza, contribuyó muchísimo a que yo pueda hacer una vida que realmente vale la pena ser vivida”, expresó el médico nutricionista. Luego contó que, cuando observa a Pasquini jugar con Emilio, cuidarlo o ponerle límites, vuelve a emocionarse frente a “ese amor inconmensurable que tienen las mamis”. “Feliz día de la Madre”, cerró.

Alberto Cormillot celebró el Día de la Madre recordando a su propia mamá y, además, a su actual pareja, Estefanía Pasquini (Instagram)

También se destacó Eugenia Tobal, quien publicó una fotografía en la que aparecen las manos de su madre Ofelia, quien falleció a poco tiempo del nacimiento de su nieta. “Porque aunque el tiempo pase, hay amores que no se van. Se transforman, nos acompañan y siguen viviendo en cada pequeño detalle”, escribió. Luego agregó: “Lo que amamos continúa. Hoy y siempre. Feliz día a todas las mamás”.

Eugenia Tobal recordó a su mamá, Ofelia, quien falleció a poco tiempo del nacimiento de su hija

Victoria Onetto compartió una imagen junto a su hija y saludó a su madre con un mensaje en el que definió la maternidad como una experiencia transformadora. “Feliz día a todas las madres. Ser madre es la experiencia más transformadora y hermosa que elegí vivir. Siempre serás mi bebé. Gracias Eva por enseñarme día a día. Gracias por tu amor y por caminar de la mano siempre. Te ama. Mami”, escribió Onetto.

Victoria Onetto y su hija con motivo del Día de la Madre en redes sociales

Mica Viciconte compartió una fotografía del nacimiento de su hijo y desarrolló una reflexión sobre el significado de ser madre. “Hoy es mi día, y no hay regalo más hermoso que la vida me haya dado que el de ser mamá”, escribió. Luego sostuvo que la maternidad implica mucho más que dar amor: “Es estar, acompañar, escuchar, enseñar, contener y, sobre todo, estar presente en cada etapa de sus vidas”.

Mica Viciconte compartió una fotografía del nacimiento de su hijo Luca Cubero y, además, un extenso posteo para sus seguidores

“Porque ser mamá no significa ser perfecta, sino dar lo mejor de una misma, incluso en esos días en los que todo cuesta un poquito más”, continuó Viciconte. luego se dirigió a su hijo, Luca Cubero: “Llegaste a mi vida para enseñarme un amor que no conocía. Me cambiaste las prioridades, la manera de ver la vida y me hiciste descubrir la versión más linda de mí”. Y cerró: “Porque al final, de eso se trata ser mamá: de estar, de amar y de dejar huellas lindas en el corazón de nuestros hijos”.

Julieta Puente le escribió un extenso mensaje a su hija en esta fecha. “Serena, algún día vas a ser una adolescente rebelde o tal vez, como buena canceriana, muy sensible, y me vas a pedir que te cuente cómo eras de bebé”, comenzó. La periodista le contó que, llegado ese momento, le mostrará las 150 fotos que le toma por día y los videos en los que aparece bailando, además de recordarle que era alegre y que había sido su “abracito todo el día”. “Me la alegraste por completo y antes de vos yo pensaba que lo único que me hacía feliz era trabajar y tener sueños laborales. ¡Qué ilusa!”, escribió. También recordó que junto a su pareja intentaron durante dos años tenerla y que lo eligió como padre porque le parecía “el hombre más divertido y aventurero del planeta”.

Julieta Puente abrió su corazón y le dedicó unas emotivas palabras a su hija Serena

“Te elegí mucho antes de que llegues a nuestra vida, eso es cierto. Pero vos también nos elegiste a nosotros”, continuó Puente. En el cierre del mensaje, le explicó: “No importa cuándo leas esto. La vida pasa tan rápido, que ese día va a llegar, y con papá vamos a ser viejitos llorando de nostalgia de ver lo rápido que pasó el tiempo. Te amo y lo voy a hacer cada día más. Podré ser lo que sea, pero soy tu mejor mamá. Primera carta de muchas. Shulai”.

Germán Tripa publicó una fotografía de su pareja y madre de su hija, Flor Otero, con el cabello largo y un mensaje breve: “Feliz día amor de mi vida”.

Germán Tripel compartió un mensaje para Florencia Otero por la fecha especial

Ulises Bueno se sumó a la catarata de saludos con una fotografía junto a su madre. “Tantos momentos compartidos que llevo siempre conmigo. Feliz día de la madre. Te amo con todo lo que soy. Hoy, mañana y siempre”, escribió el cantante.

Ulises Bueno homenajeó a su madre, Beatriz Olave

Daniela Celis compartió una fotografía junto a sus hijas y escribió un extenso mensaje sobre la manera en que vive la maternidad. “¿Lo mejor que hago? Soy mamá”, comenzó. Luego explicó que pocas personas conocen su intimidad, pero que sus hijas son su mundo y las describió como “dos niñas súper buenas, educadas, responsables, respetuosas” y felices. “Aprendo todos los días algo nuevo, me enseñaron lo que es el amor, lo que siento por ustedes dos en mi vida logró sentirlo antes, ¡es MÁS QUE AMOR!”, continuó Celis.

Daniela Celis reflexionó sobre su experiencia como madre de sus gemelas

También se refirió a las dificultades cotidianas: “Mamá también se equivoca, mamá aprende, mamá tiene errores, mamá no se puede enfermar, mamá a veces está cansada o triste”. Sin embargo, contó que en esos momentos sus hijas se sientan a jugar con ella y que, cuando perciben que no está bien, la abrazan. “Eso sana todo, mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿querés agüita?”, relató. “Siento que voy por un buen camino. Gracias hijas por ser mi cable a tierra, son mi realidad”, concluyó.

Álvaro Navia, en cambio, sí saludó a Vanina Escudero por la fecha. “Feliz día a la madraza de la familia. Te amo y sos un ejemplo todos los días para nuestros hijos”, expresó Navia, quien también la definió como “la mejor madre”.

Álvaro Navia compartió en redes sociales una fotografía de Vanina Escudero junto a sus dos hijos por el Día de la Madre

Juan Icardi eligió una fotografía de su madre para saludarla. “Feliz día de la madre mi viejita linda. Te amo”, escribió Icardi, acompañado por varios corazones.

Juan Icardi, el padre de Mauro, le dedicó un emotivo posteo a su propia madre

Daniel Grinbank saludó a Andrea Pietra, su compañera y madre de su hija, con un collage de fotografías familiares. En el texto, destacó el vínculo que ambos construyeron junto a su hija y le agradeció por la manera en que lo ayudó a convertirse en padre. “Feliz día mi compañera de la vida”, escribió el productor.

Daniel Grinbank realizó un emotivo posteo por el día de su pareja, Andrea Pietra

Por su parte, la hija de la pareja también realizó su propia publicación y compartió varias fotos junto a su madre, entre ellas imágenes tomadas en el mar, durante una salida y frente a una fuente. Sobre el collage escribió: “Feliz día mami, sos la mejor del mundo”, mientras que en la publicación también incluyó el mensaje “Te amo”.

La hija de la actriz también le dedicó unas tiernas palabras en su día especial (Instagram)

De esta manera, el Día de la Madre volvió a reunir en las redes sociales recuerdos de la infancia, fotografías de nacimientos, escenas cotidianas, mensajes de parejas, homenajes a madres fallecidas y reflexiones sobre la crianza. A través de publicaciones breves y textos extensos, las figuras compartieron distintas maneras de vivir la fecha, entre el agradecimiento a quienes las acompañaron y el reconocimiento del vínculo que construyen cada día con sus hijos.