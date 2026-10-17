Una joven de 17 años creó un detector de terremotos con solo 100 dólares y funciona en Los Ángeles

Una adolescente de Estados Unidos logró construir un sismógrafo usando menos de 100 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el confinamiento por la pandemia, Vivien He, una estudiante de secundaria de California, dedicó su tiempo libre a construir un sismógrafo. Con un presupuesto inferior a 100 dólares, aprendió electrónica y programación por su cuenta, soldó los componentes y diseñó el dispositivo. El resultado fue un detector sísmico compacto que logró registrar terremotos en el área de Los Ángeles.

El aparato, del tamaño aproximado de un cubo de Rubik y protegido por una carcasa transparente de acrílico, se puso a prueba muy pronto: un día después de que He terminara de montarlo, ocurrió un terremoto en Los Ángeles. La onda registrada por el dispositivo casero coincidió con la de una estación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), según el relato sobre el proyecto.

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El sismógrafo utiliza un geófono para captar el movimiento del suelo. Luego, la electrónica y el software convierten esa señal en una onda digital. Si el movimiento supera el umbral establecido, el sistema puede hacer sonar una alarma y enviar un mensaje de texto. También se controla desde un teléfono móvil y tiene capacidad para almacenar hasta cuatro años de registros.

El sismógrafo de la adolescente logró captar un terremoto en Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un detector económico para alertar sobre terremotos

El proyecto de He apuntó a una necesidad concreta: acercar la detección sísmica a las personas mediante un dispositivo de bajo costo. Los sistemas profesionales, como ShakeAlert, requieren una red de sensores y una infraestructura especializada. El aparato de la estudiante, en cambio, fue concebido para funcionar en una vivienda y ofrecer una opción accesible.

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El sismógrafo no predice los terremotos. Los sistemas de alerta temprana tampoco pueden anticiparlos: detectan el sismo una vez que comenzó y envían avisos antes de que lleguen las ondas más destructivas a ciertos lugares.

Un terremoto genera, entre otras, ondas P y ondas S. Las primeras viajan más rápido y pueden detectarse antes; las segundas llegan después y suelen causar más daños. Esa diferencia permite ganar tiempo para tomar medidas, aunque el margen depende de la distancia al epicentro y de las condiciones del sismo.

El detector de sismos que construyó la joven de 17 años puede ser usado en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el USGS, ShakeAlert puede ofrecer desde unos pocos segundos hasta decenas de segundos de aviso en la costa oeste de Estados Unidos. Cerca del epicentro, el tiempo disponible puede ser mínimo.

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Cómo aprendió a construirlo

He contó a la publicación EOS, de la Unión Geofísica Estadounidense, que no tenía formación previa en electrónica ni programación. Aprendió Python por su cuenta, consultó investigaciones sobre detección de terremotos y buscó respuestas a medida que avanzaba. En sus palabras, “googleaba todo”.

La idea inicial surgió al observar cómo cambió el ruido sísmico durante los confinamientos. La actividad cotidiana —como el transporte, las fábricas y el movimiento de las personas— produce vibraciones que pueden registrarse con instrumentos sensibles. En 2020, cuando gran parte de esa actividad se detuvo, el ruido sísmico disminuyó y fue posible observar señales débiles que normalmente quedaban ocultas.

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Ese contexto llevó a He a preguntarse si podía medir las vibraciones desde su propia casa. El proyecto evolucionó hasta incorporar funciones de alerta. En 2021, presentó el dispositivo en una reunión de la Sociedad Sismológica de América.

Una adolescente creó un sismógrafo aprendiendo sobre electrónica y programación. Octav Ganea vía REUTERS.

Qué pudo detectar en California

Entre septiembre de 2020 y abril de 2021, el instrumento registró los terremotos de magnitud superior a 3,0 ocurridos en los alrededores de Los Ángeles, de acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto. Esa capacidad mostró que un equipo construido con piezas accesibles podía captar actividad sísmica real y almacenar datos útiles.

El detector de Vivien He no reemplaza las redes científicas ni ofrece garantías para anticipar cada movimiento. Su experiencia sí muestra cómo un dispositivo económico puede acercar la observación sísmica a los hogares y ayudar a comprender la actividad del suelo.

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Para los residentes de Los Ángeles, donde los terremotos forman parte del riesgo cotidiano, unos segundos de alerta pueden servir para reaccionar: alejarse de ventanas, buscar un lugar seguro y prepararse para el movimiento.