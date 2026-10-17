iPhone Duo se revende por hasta 5.000 dólares antes de su lanzamiento: el riesgo de pagar sobreprecios

El iPhone Duo se convirtió en el primer teléfono plegable de Apple. (Apple)

Guardar

El iPhone Duo de Apple ya se ofrece en reventa por hasta 5.000 dólares, aunque el precio oficial de esa configuración es de 3.199 dólares. La diferencia de 1.801 dólares refleja la presión que generó el rápido agotamiento de las reservas del nuevo teléfono plegable. Por ahora, Apple no tiene disponibilidad inmediata en su tienda en línea y los pedidos directos muestran fechas de entrega para el próximo año.

Un anuncio completado en eBay registró la venta de un iPhone Duo de 2 TB en color Night Sky por 5.000 dólares. Vadim Yuryev, responsable del canal de YouTube Max Tech, fue quien señaló la operación en X. El registro corresponde a una unidad cuya configuración Apple vende en Estados Unidos por 3.199 dólares.

PUBLICIDAD

También se reportó la venta de una reserva confirmada del modelo de 1 TB, igualmente en color Night Sky, por 4.400 dólares. Esa versión cuesta 2.599 dólares en la tienda de Apple. En ambos casos, el comprador pagó cerca de 1.800 dólares adicionales frente al precio oficial.

El iPhone Duo de Apple se revende hasta por 5.000 dólares tras agotarse en preventa. (X)

Apple vende el iPhone Duo por menos, pero no tiene unidades disponibles

La diferencia entre el precio de Apple y las cifras de eBay es central para quienes consideran comprar el dispositivo ahora. La compañía ofrece el modelo de 2 TB por 3.199 dólares y el de 1 TB por 2.599 dólares, pero las reservas iniciales se agotaron poco después de que comenzaran los pedidos.

PUBLICIDAD

Las preventas arrancaron el viernes a las 8:00 a. m., hora del Este de Estados Unidos. En menos de cinco minutos, las fechas de entrega para todos los colores y capacidades pasaron del lanzamiento previsto para el 23 de octubre a mediados de noviembre. Media hora después, los modelos disponibles en el país indicaban entregas para el 25 de enero; algunos compradores llegaron a ver estimaciones del 29 de enero.

Las tiendas físicas de Apple también se quedaron sin las unidades previstas para el día de lanzamiento. En paralelo, decenas de dispositivos reservados aparecieron en eBay, con vendedores que llegaron a pedir hasta 5.200 dólares. Estos son precios solicitados o registrados en anuncios, y no garantizan que cada publicación se concrete en una venta.

PUBLICIDAD

Una publicación en redes sociales del usuario Snehal Talati presenta una captura de pantalla del estado de compra de un supuesto iPhone Duo por un precio de 2.199 dólares. (X)

La escasez impulsa el mercado de reventa

La disponibilidad limitada parece haber alimentado el interés por las unidades de reventa. Counterpoint Research prevé que Apple venderá alrededor de 6 millones de iPhone Duo este año, en un mercado de teléfonos plegables que todavía representa un segmento de nicho.

La fabricación de estos dispositivos puede ser más compleja que la de un teléfono convencional. El diseño requiere bisagras especializadas y pantallas flexibles, componentes que plantean desafíos de producción. El periodista tecnológico Raymond Wong ha señalado que los rendimientos de fabricación suelen ser menores que los de los smartphones tradicionales. Esa dificultad podría limitar cuántas unidades llegan al mercado mientras la producción aumenta.

PUBLICIDAD

También circularon reportes sobre posibles problemas de fabricación. Uno publicado en septiembre sostuvo que poco más del 60 % de las unidades ensambladas cumplía con los estándares de Apple; otro indicó que la producción diaria era de unos cientos de equipos durante la fase inicial. Apple no ha confirmado esas cifras, por lo que deben considerarse estimaciones atribuidas a informes externos.

Apple ya no cuenta con stock del iPhone Duo luego de haber abierto la preventa. (Apple)

Qué considerar antes de pagar un sobreprecio

Quien compre mediante una plataforma de reventa puede terminar pagando mucho más que el precio establecido por Apple, incluso antes de tener el equipo en sus manos. En el caso de las reservas, además, es importante verificar qué incluye la operación, cuándo se entregaría el teléfono y qué protección ofrece la plataforma si el vendedor no cumple.

PUBLICIDAD

La reventa puede ofrecer acceso anticipado cuando no hay existencias oficiales, pero el sobreprecio no garantiza una entrega más rápida ni elimina los riesgos de la transacción. Mientras Apple mantenga agotadas las reservas iniciales, la diferencia entre su precio y el de revendedores seguirá siendo un dato clave para evaluar si conviene esperar a que se reponga el stock.