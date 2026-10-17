Dragon Ball Super Beerus: dónde ver los episodios completos cada semana

HBO Max y Crunchyroll ofrecen semanalmente los capítulos completos de Dragon Ball Super: Beerus. (HBO Max)

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Los episodios completos de Dragon Ball Super: Beerus están disponibles cada semana en HBO Max y Crunchyroll. Ambas plataformas publican nuevos capítulos los viernes.

La versión mejorada de la serie llegó a HBO y Crunchyroll Max el viernes 16 de octubre de 2026, con una emisión semanal. La producción retoma el encuentro entre Goku y Beerus, el Dios de la Destrucción, con animación mejorada y nuevos recursos visuales.

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La historia ocurre varios años después de la batalla contra Majin Boo, cuando la Tierra recuperó la paz. Sin embargo, Beerus despierta de un largo sueño tras escuchar rumores sobre el Saiyajin que derrotó a Freeza y decide buscar a Goku.

Los estrenos de nuevos episodios se realizan los viernes en los dos servicios. (Crunchyroll)

Dónde ver Dragon Ball Super: Beerus

HBO Max estrena un episodio de Dragon Ball Super: Beerus cada viernes. La plataforma incorporó la nueva animación el 16 de octubre y también cuenta con otras producciones de la franquicia, como Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball DAIMA.

Crunchyroll también ofrece los episodios completos de Dragon Ball Super: Beerus con actualizaciones semanales los viernes. Los usuarios pueden ingresar a la página oficial de la serie dentro de la plataforma para reproducir los capítulos disponibles.

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Para ver la producción de manera oficial, los espectadores pueden elegir HBO Max o Crunchyroll y seguir los estrenos semanales en cualquiera de los dos servicios.

La plataforma estrenó Dragon Ball Super: Beerus el 16 de octubre de 2026 y suma un nuevo episodio cada viernes. (HBO Max)

De qué trata Dragon Ball Super: Beerus

Dragon Ball Super: Beerus narra el regreso de Goku a una amenaza que pone en riesgo a la Tierra. Tras años de paz luego de la batalla contra Majin Boo, Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta de un largo sueño.

El conflicto comienza cuando Beerus escucha rumores sobre un Saiyajin que venció a Freeza y decide buscar a Goku. Kai y el Kai Supremo observan su despertar con temor por el poder del dios.

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La serie presenta una batalla entre Beerus, Goku y sus aliados, mientras la Tierra queda bajo amenaza. La versión mejorada ofrece animación renovada y visuales nuevos.

El servicio también ofrece capítulos completos de Dragon Ball Super: Beerus, con actualizaciones semanales programadas para los viernes. (Crunchyroll )

Por qué no ver Dragon Ball Super: Beerus en XUPER TV o Cuevana

Las plataformas piratas como XUPER TV, Magis TV y Cuevana pueden parecer una opción para acceder a películas, series o fútbol sin una suscripción, pero implican riesgos para la seguridad de los dispositivos y de la información personal.

Estas aplicaciones pueden solicitar permisos innecesarios para reproducir contenidos, como acceso a archivos, notificaciones, aplicaciones en ejecución o configuraciones del dispositivo.

Esas autorizaciones pueden facilitar el envío de publicidad invasiva, campañas de phishing y la instalación de programas maliciosos.

El riesgo aumenta cuando el servicio se instala mediante archivos APK descargados desde sitios de origen desconocido.

El peligro es mayor si la aplicación se obtiene a través de un APK procedente de una página no verificada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un celular, televisor o TV Box con software no autorizado puede quedar expuesto y convertirse en una vía de acceso a la red Wi-Fi del hogar.

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Las opciones oficiales, como HBO Max y Crunchyroll, permiten ver Dragon Ball Super: Beerus sin recurrir a aplicaciones no autorizadas ni a descargas desde sitios de origen desconocido.

En qué plataformas se puede ver series y eplículas gratis de forma segura

Ver series y películas gratis de forma segura es posible mediante plataformas legales financiadas con publicidad o servicios públicos. YouTube, Pluto TV y Rakuten TV ofrecen alternativas para acceder a contenidos sin descargar archivos de origen desconocido ni instalar aplicaciones no autorizadas.

YouTube, Pluto TV y Rakuten TV permiten ver contenidos de forma legal sin recurrir a descargas de sitios no confiables. (Play Store)

YouTube dispone de películas, documentales, conciertos, series web y material educativo sin costo. El catálogo puede variar según el país y los acuerdos de distribución, por lo que algunos títulos podrían no estar habilitados para todos los usuarios.

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Pluto TV cuenta con canales en vivo y contenidos bajo demanda. Su propuesta incluye películas, series y programas, y no exige crear una cuenta para empezar a ver el catálogo. La plataforma permite reproducir contenidos de forma legal a cambio de pausas publicitarias.

Rakuten TV también tiene una sección gratuita con publicidad. Allí aparecen títulos de distintas épocas, incluidos largometrajes que tuvieron circulación comercial en salas de cine. La oferta disponible puede cambiar con el tiempo.