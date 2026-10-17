Rafael Calzada: mataron a un policía Federal retirado para robarlo, chocaron al escapar y los detuvieron

Una cámara de seguridad captó a los delincuentes

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La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a una banda de tres delincuentes, acusada de asesinar a balazos a un policía Federal retirado durante un asalto a su vivienda en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. Los ladrones, luego de balear a la víctima, intentaron huir a bordo de un auto pero chocaron y poco después fueron arrestados.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la víctima fue identificada como Jorge Daniel Adamoli, de 70 años, auxiliar de primera retirado de la Policía Federal Argentina (PFA). El hombre murió luego de recibir varios disparos durante un intento de asalto a su domicilio.

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Dos de los sospechosos arrestados

El hecho ocurrió cerca de las 3.30 de la madrugada, cuando tres hombres llegaron a bordo de un Peugeot 307 gris hasta la casa del ex agente e irrumpieron en el predio tras dañar el mosquitero de una ventana.

Adamoli salió al patio para repeler la intrusión. En ese momento, los asaltantes abrieron fuego y le provocaron heridas de bala en el abdomen, una pierna y un brazo, antes de darse a la fuga sin llegar a ingresar a la vivienda y concretar el robo.

Una de las armas secuestradas

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Oñativia, donde finalmente se constató su muerte. En el lugar del ataque se hallaron varias vainas servidas y otros signos del enfrentamiento.

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El auto en el que chocaron

Minutos después del ataque, los agresores chocaron contra un poste en la vía pública, lo que obligó los a abandonar el Peugeot y a robar a mano armada, a pocas cuadras del lugar, un Chevrolet Prisma, para continuar la huida. No estaban dispuestos a ceder pero su plan se vio rápidamente frustrado.

A partir de la hecho, la Policía desplegó de inmediato un operativo cerrojo y logró detectar el nuevo auto robado. Finalmente, tras seguirlos pudieron arrestar a los tres responsables.

La detención de uno de los sospechosos

Según se informó, las vestimentas y las características físicas de los detenidos coincidían con las registradas por cámaras de seguridad en el lugar del homicidio, lo que permitió vincularlos directamente con el ataque. En el operativo participaron dependencias de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II, con la colaboración de la DDI Lomas de Zamora.

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Quiénes son los detenidos y qué se secuestró

Los tres aprehendidos fueron identificados como S.A.G., de 26 años y oriundo de Don Orione, con antecedentes delictivos; H.A., de 20 años y domiciliado en Alejandro Korn, y J.E.L., de 15 años y domiciliado en Longchamps.

Entre los elementos secuestrados se encontraron dos armas de fuego: un revólver marca Doberman calibre .22 largo, utilizado en el ataque, y el arma reglamentaria que pertenecía a la víctima, hallada en poder de los detenidos.

El otro auto en el que intentaron escapar

También fueron incautados los dos vehículos involucrados en el episodio: el Peugeot 307 gris utilizado para cometer la agresión inicial y el Chevrolet Prisma, robado durante el escape.

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La investigación quedó radicada en la UFI N° 4 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Adolfo Castagnini, quien calificó el expediente bajo el delito de homicidio. La fiscalía avaló el rápido accionar policial que permitió la detención de los tres sospechosos e instruyó las diligencias de rigor para indagarlos en los próximos días.