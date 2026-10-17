Panamá registra más de 271.000 contratos laborales en 2026, pero solo el 24% es indefinido

Panamá registró 271.187 contratos laborales entre enero y septiembre de 2026, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá registró 271.187 contratos de trabajo entre enero y septiembre de 2026, de los cuales 147.179 fueron por tiempo definido, 65.054 por tiempo indefinido y 58.954 por obra determinada.

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) muestran que los acuerdos temporales concentran el 76% de las contrataciones, frente al 24% correspondiente a relaciones laborales permanentes.

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La modalidad más frecuente fue el contrato por tiempo definido, con el 54,3% de los registros nacionales. Este acuerdo establece un período específico durante el cual el trabajador presta sus servicios a una empresa. Su duración se fija desde el inicio de la relación laboral y su utilización está sujeta a las condiciones establecidas en el Código de Trabajo.

Los contratos definidos se utilizan para atender necesidades laborales durante períodos previamente establecidos, de acuerdo con la naturaleza de las actividades que desarrolla el empleador. Al cumplirse el plazo convenido, la relación puede concluir conforme a las disposiciones legales aplicables, una característica que diferencia esta modalidad de las contrataciones permanentes.

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Apenas 65.054 acuerdos laborales fueron suscritos por tiempo indefinido, una modalidad que representa el 24% del total nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar aparecen los contratos por tiempo indefinido, con 65.054 registros, equivalentes al 24% del total. Esta modalidad no establece una fecha de terminación y permite mantener una relación laboral continua entre el trabajador y la empresa, con las garantías y obligaciones contempladas en la legislación panameña.

La tercera categoría corresponde a los contratos por obra determinada, que sumaron 58.954, equivalentes al 21,7% de las contrataciones. Estos acuerdos se utilizan para desarrollar una actividad, trabajo o proyecto específico, y su finalización está vinculada a la conclusión de la labor contratada, en lugar de una fecha fija.

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Durante los primeros nueve meses del año, julio fue el período de mayor contratación, con 33.185 registros, seguido de junio, con 33.114, y septiembre, con 32.850. Febrero presentó la menor cantidad, con 25.883 acuerdos. La contratación mensual se mantuvo por encima de 25.000 registros durante todo el período analizado.

Las estadísticas también reflejan una mayor participación masculina en las contrataciones, con 185.466 acuerdos suscritos por hombres, equivalentes al 68,4% del total. Las mujeres registraron 85.721, el 31,6%. La sede central del Mitradel concentró 147.875 contratos, mientras las distintas oficinas regionales contabilizaron otros 123.312.

Los hombres concentraron 185.466 contratos laborales, mientras las mujeres contabilizaron 85.721 entre enero y septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las terminaciones voluntarias, Panamá acumuló 71.228 renuncias laborales entre enero y septiembre, según el mismo ministerio. De ese total, 41.033 correspondieron a hombres y 30.195 a mujeres. Marzo registró la mayor cantidad de renuncias, con 9.500, seguido de enero, con 8.866, y febrero, con 8.501.

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La sede central del Mitradel contabilizó 24.468 renuncias durante los nueve meses, mientras las oficinas regionales reportaron 46.760. Entre las áreas con mayores registros figuran Panamá Oeste, con 11.906, y Panamá Este, con 8.364, seguidas de San Miguelito, donde se documentaron 6.991 terminaciones voluntarias.

Estas cifras se conocen después de que la Contraloría General de la República reportara una reducción del desempleo nacional, que pasó del 10,4% al 8,5% en la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2026. La población ocupada aumentó en 77.231 personas, hasta alcanzar 2.045.979 trabajadores en todo el país.

No obstante, la disminución del desempleo estuvo acompañada de un incremento del subempleo, especialmente entre quienes trabajan jornadas completas, pero reciben remuneraciones inferiores al salario mínimo correspondiente.

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La encuesta identificó 413.155 personas en condición de subempleo invisible, frente a las 213.370 registradas en septiembre de 2025.

El Ministerio de Trabajo registró 71.228 renuncias laborales durante los primeros nueve meses de 2026, de las cuales 41.033 correspondieron a hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subempleo visible también aumentó, al pasar de 79.431 a 92.318 trabajadores. Esta categoría comprende a quienes laboran menos de 40 horas semanales, desean trabajar más tiempo y están disponibles para hacerlo. El crecimiento de ambas modalidades refleja dificultades relacionadas con los ingresos y las horas trabajadas, pese a la reducción del desempleo.

Otro indicador fue la disminución del empleo pleno, de 1.090.616 a 945.631 personas, una diferencia de 144.985 trabajadores respecto a septiembre de 2025. Mientras aumentó la población ocupada, una parte importante del mercado laboral se desplazó hacia condiciones de subempleo, según los resultados de la encuesta oficial.

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Por otra parte, el Departamento de Intermediación Laboral del Mitradel registró 2.132 vacantes ofrecidas entre enero y septiembre, junto con 182 colocaciones y 4.271 visitas de personas interesadas en conseguir trabajo. En los programas de integración de personas con discapacidad se contabilizaron 302 inserciones laborales y 973 envíos a entrevistas

Los resultados de 2026 muestran un mercado laboral con predominio de contrataciones por períodos definidos y proyectos específicos, mientras los acuerdos permanentes representan menos de una cuarta parte del total. La reducción del desempleo contrasta con el aumento de trabajadores que perciben ingresos insuficientes o tienen jornadas reducidas, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

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