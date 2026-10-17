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Cómo secuestran WhatsApp con tu número, la SIM y cómo identificarlo

Un PIN para la SIM, la verificación en dos pasos y el bloqueo de portabilidad ayudan a proteger la cuenta y la línea telefónica

Existen algunos riesgos al momento de compartir un número de teléfono, especialmente si esta asociado a WhatsApp. (Meta)
Existen algunos riesgos al momento de compartir un número de teléfono, especialmente si esta asociado a WhatsApp. (Meta)
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Compartir el número de teléfono puede parecer inofensivo, pero ese dato se utiliza para verificar identidades y recuperar cuentas de bancos, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Por eso, los ciberdelincuentes pueden usarlo como punto de partida para engañar a una persona e intentar apoderarse de su WhatsApp.

Sin embargo, conocer el número no permite ingresar directamente al celular ni leer las conversaciones. Según David González, investigador de ESET Latinoamérica, el riesgo aparece cuando el atacante combina ese dato con información personal filtrada, contraseñas o códigos de verificación.

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El código que puede entregar una cuenta de WhatsApp

Una táctica frecuente consiste en pedir a la víctima que comparta un código de verificación recibido por SMS. El estafador puede escribir haciéndose pasar por un contacto y decir que el código llegó “por error”, o inventar una razón urgente para solicitarlo.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
El número de teléfono puede brindar acceso a tu número de WhatsApp. (Foto: Meta)

WhatsApp advierte que ese código no debe compartirse. Si alguien lo pide, podría estar intentando registrar la cuenta en otro dispositivo. El mensaje no llegó por equivocación: puede ser la señal de que un tercero inició el proceso para tomar el control de la cuenta.

Si el atacante consigue el código, puede completar la verificación del número en otro equipo. Por eso, una regla básica es no enviar códigos de acceso a nadie, aunque el pedido parezca provenir de una persona conocida. Si un contacto solicita un código, conviene verificarlo por otro medio antes de responder.

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Cómo funciona el intercambio de SIM

El SIM swapping, o intercambio de SIM, es una modalidad más grave. El atacante convence a la compañía telefónica de transferir el número de la víctima a una tarjeta SIM que controla. Si lo logra, puede recibir llamadas y mensajes de texto destinados a esa línea, incluidos algunos códigos de verificación.

Para hacerse pasar por el titular, puede recurrir a información personal obtenida de filtraciones o expuesta en redes sociales. Una variante es el fraude de portabilidad, en el que intenta trasladar el número a otra compañía mediante un proceso similar.

Manos con guantes negros sostienen una tarjeta SIM y un teléfono móvil sobre una mesa de madera.
Un ciberdelincuente con guantes negros inserta una tarjeta SIM maliciosa en un teléfono móvil sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una señal de alerta es perder de forma inesperada la conexión a la red móvil, aunque el teléfono esté encendido y la tarjeta SIM permanezca en el dispositivo. Si además llegan avisos sobre cambios en la línea o solicitudes de verificación que no se iniciaron, es importante contactar de inmediato al operador mediante sus canales oficiales.

Mensajes falsos y suplantación de identidad

El número también puede utilizarse para preparar engaños. Con información adicional —como el nombre o los perfiles públicos de una persona—, los estafadores pueden enviar mensajes SMS que aparentan proceder de un banco, una empresa de paquetería o una entidad pública. Estos mensajes, conocidos como smishing, suelen incluir enlaces a páginas falsas o números de soporte fraudulentos.

También pueden suplantar el identificador de una llamada o un mensaje para que parezca que proviene de la víctima. Así intentan convencer a sus contactos de que envíen dinero o compartan códigos. Ante una solicitud inusual, lo más seguro es confirmar la identidad mediante una llamada o un canal distinto.

Debes tener cuidado con los mensajes fraudulentos. (Imagen ilustrativa Infobae)
Debes tener cuidado con los mensajes fraudulentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Medidas para proteger la cuenta y la línea

No comparta códigos de verificación ni datos personales ante llamadas o mensajes inesperados. Active la verificación en dos pasos de WhatsApp y añada un correo electrónico de recuperación, si la opción está disponible. También conviene usar contraseñas únicas y revisar qué información personal está publicada en internet.

Para proteger la línea, establezca un PIN para la SIM y una contraseña segura para la cuenta del operador. Consulte si la compañía ofrece un bloqueo de portabilidad o una protección adicional contra cambios no autorizados. En otras cuentas, considere reemplazar los códigos por SMS con una aplicación de autenticación o una llave de seguridad física.

Si sospecha que alguien tomó el control de WhatsApp, intente registrar de nuevo el número en la aplicación y comuníquese con el operador si la línea perdió servicio. Actuar rápido puede ayudar a recuperar el acceso y evitar que los estafadores contacten a familiares o amistades desde la cuenta.

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