Un hombre de 48 años se atragantó cuando cenaba en su casa y murió

Los efectivos policiales practicaron maniobras de primeros auxilios en una vivienda ubicada entre las calles Yaciretá-Apipe y San Luis

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Un hombre de 48 años murió durante la madrugada del sábado en la localidad de Río Segundo, provincia de Córdoba, tras sufrir una obstrucción de las vías respiratorias provocada por un alimento. Pese a la intervención inicial de efectivos policiales y al posterior traslado al hospital local, los profesionales de la salud no lograron revertir el cuadro y constataron su fallecimiento.

El episodio ocurrió en un domicilio situado en la intersección de las calles Yaciretá-Apipe y San Luis, según informó la Policía de Córdoba. Personal de la fuerza acudió al lugar en horas de la madrugada, donde se encontró con la víctima con evidente dificultad respiratoria. De acuerdo con el parte oficial, un trozo de alimento le había obstruido las vías aéreas, lo que derivó en una situación de emergencia.

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Ante la gravedad del cuadro, los uniformados que llegaron primero al domicilio le practicaron maniobras de primeros auxilios mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias médicas. Una vez en el lugar, los profesionales de la salud continuaron con la asistencia y dispusieron el traslado inmediato del hombre al hospital de Río Segundo para una atención más especializada.

La obstrucción de la tráquea por un alimento o atragantamiento es una emergencia médica grave que ocurre cuando un trozo de comida entra por error en la vía respiratoria en lugar del esófago, bloqueando el paso del aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, ya en el centro de salud, el equipo médico constató que el hombre había fallecido a causa de la obstrucción que el alimento generó en la zona de la tráquea. El deceso quedó asentado en el centro de salud y las actuaciones de rigor fueron puestas en marcha de manera inmediata.

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La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía de fuero múltiple de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies.

En Santiago del Estero, una mujer se atragantó cuando almorzaba junto a sus hijos y murió

Un caso similar se registró el pasado 13 de septiembre al mediodía en la localidad de Sumampa, provincia de Santiago del Estero, donde Vanina Soledad Sosa, de 30 años, falleció tras atragantarse con un alimento mientras almorzaba en su casa junto a su familia. La joven madre compartía la mesa con sus dos hijos menores de edad y con su madre cuando un trozo de comida le obstruyó las vías respiratorias.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 13.30 en el domicilio de Sosa. Según se pudo reconstruir, la mujer ingería su almuerzo con normalidad hasta que, de manera repentina, un alimento le bloqueó el paso de aire y comenzó a mostrar signos evidentes de asfixia. La escena generó la desesperación de los presentes, en particular de sus dos hijos —un varón de 11 años y una nena de 6—, quienes salieron corriendo de la vivienda en busca de auxilio.

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Vanina Soledad Sosa, de 30 años, falleció en Santiago del Estero tras un cuadro similar de atragantamiento durante el almuerzo (Foto: Diario Panorama)

Los gritos de los menores fueron escuchados por un vecino, que acudió al domicilio de inmediato. Al advertir el estado crítico en el que se encontraba la mujer, el hombre tomó la decisión de trasladarla él mismo en su vehículo particular hasta el hospital de Sumampa, ante la urgencia que demandaba el cuadro.

Sosa ingresó al centro asistencial sin signos vitales. El personal de guardia la recibió y comenzó de inmediato con maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar en un intento por revertir la situación. No obstante, pese a la rapidez del traslado y a los procedimientos realizados por los profesionales de la salud, la mujer no respondió a las maniobras y su deceso fue constatado pocos minutos después de su arribo al nosocomio.

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Tras confirmarse el fallecimiento, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, dependiente de la Seccional 15 de Ojo de Agua, se presentaron en el hospital. Los policías se entrevistaron con los familiares de la víctima e iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. El caso fue caratulado como muerte natural.