Crean un chip antifalsificación para joyas, trofeos y perfumes de lujo: LeBron James ya lo usó

La startup Veritas integró un chip antifalsificación en tenis Nike de LeBron James para permitir la consulta de su procedencia desde un teléfono móvil. (Kirby Lee-Imagn Images)

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Un chip antifalsificación es un dispositivo electrónico que se integra en un objeto para confirmar su origen y detectar si fue retirado o alterado.

La startup Veritas lo utilizó en un par de los primeros tenis Nike de LeBron James, reinterpretadas por el artista Adam Port, para que quien acerque un teléfono pueda consultar la historia y procedencia del calzado.

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La empresa presentó una segunda generación de esta tecnología, que puede operar sobre metal y leerse a través del vidrio.

Esa adaptación amplía su uso más allá de las prendas: el chip ya se aplica a joyas, trofeos y frascos de perfumes de lujo, segmentos donde las réplicas de alta calidad dificultan la verificación visual.

El hardware resiste intentos de clonación con equipos inalámbricos Flipper Zero y genera una réplica digital de la pieza en una cadena de bloques. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Veritas fue fundada por Luci Holland, exingeniera de producto de Tesla con formación en diseño y arte. La compañía apunta a las denominadas superfakes, imitaciones que pueden parecer originales incluso ante vendedores con experiencia.

Holland sostuvo ante TechCrunch que los códigos QR y las etiquetas NFC estáticas pueden copiarse con facilidad. En cambio, el sistema de Veritas combina una respuesta autenticada del chip con su incorporación física al artículo: cada lectura genera una respuesta segura y el componente incluye un cable que detecta manipulaciones.

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Cómo se ha utilizado este chip de antifalsificación

La primera versión estaba destinada a prendas de vestir. Su estructura incluía una bobina y un puente que se inutilizan si alguien intenta despegar el componente del objeto. Cuando eso ocurre, el chip deja de funcionar y oculta los códigos asociados al producto.

El hardware resiste intentos de clonación con equipos inalámbricos Flipper Zero y genera una réplica digital de la pieza en una cadena de bloques. (Veritas)

La nueva versión supera un límite de la tecnología NFC convencional, que puede fallar cerca de metales por la interferencia electromagnética.

Según Holland, el dispositivo ya está preparado para su producción en joyas, trofeos, artículos de superficies rígidas y recipientes de vidrio, como los envases de perfumes de lujo.

Además del par vinculado a LeBron James, Veritas anunció una alianza con ATHLOS, la liga de atletismo femenino fundada por el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian. Las 18 coronas destinadas a las campeonas de la competencia llevarán el chip para que pueda comprobarse su autenticidad.

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La compañía sostiene que su hardware también resiste intentos de interferencia o vulneración con equipos inalámbricos como Flipper Zero, un aparato de bajo costo que se usa para clonar o alterar señales electrónicas.

El mercado de falsificaciones provoca pérdidas anuales superiores a los 30.000 millones de dólares para las marcas del sector de lujo. (Veritas)

Cada unidad crea una réplica digital del objeto en una cadena de bloques, una función que la empresa contempla para piezas de arte digital y experiencias virtuales.

Según contó Veritas al medio, su primer modelo, del tamaño de una piedra pequeña, podía colocarse aun después de que la pieza hubiera concluido su fabricación, sin afectar su integridad.

El problema tiene una dimensión económica relevante. Las marcas de lujo pierden más de USD 30.000 millones al año por falsificaciones, mientras que el mercado de reventa de artículos usados, valuado en USD 210.000 millones, carece de un mecanismo universal para verificar la procedencia de los productos.

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La expansión de ese mercado impulsó las ventas de carteras, relojes y joyas usadas a precios inferiores a los de las tiendas oficiales. Sin un sistema confiable de autenticación, el comprador puede pagar por una pieza que no fue fabricada por la marca que figura en ella.

Este chip no utiliza códigos QR ni tecnología NFC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La startup detrás del chip

Veritas recaudó USD 1,75 millones en una ronda semilla liderada por Seven Seven Six, el fondo de Alexis Ohanian. Participaron Stanley Tang, cofundador de DoorDash; Gloria Zhu, cofundadora de la marca de cuidado de la piel Reys; y Josh Constine, exeditor de TechCrunch..

Por ahora, la empresa cuenta con aplicaciones en una zapatilla de colección y en los trofeos de una liga deportiva. Todavía no confirmó acuerdos comerciales con una casa de moda establecida para incorporar el chip en sus colecciones.

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