Cuba

Cubana desapareció tras salir de su casa durante un apagón y su madre no deja de buscarla desde hace 19 meses

Doraiky Águila Vázquez desapareció una noche de apagón en La Habana y dejó a dos hijos adolescentes a la espera de noticias. Su madre sostiene la búsqueda con apoyo de ciudadanos y activistas

Maura Vázquez viajó desde La Habana hacia Sancti Spíritus tras recibir una pista sobre el paradero de su hija Doraiky Águila Vázquez. (Cortesía: Redes sociales)
Maura Vázquez viajó desde La Habana hacia Sancti Spíritus tras recibir una pista sobre el paradero de su hija Doraiky Águila Vázquez. (Cortesía: Redes sociales)
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Maura Vázquez viajó desde La Habana hasta Sancti Spíritus para seguir una pista sobre el paradero de su hija Doraiky Águila Vázquez, desaparecida desde 2025, de acuerdo con Martí Noticias. La mujer, de 48 años, padece pérdida de memoria y fue vista por última vez en la Calzada de 10 de Octubre, en la capital cubana, tras salir de su vivienda durante un apagón.

Su condición de salud, que incluye episodios de pérdida de memoria, incrementa día con día la preocupación de su familia.

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Vázquez explicó al citado medio que viajó a la provincia de Sancti Spíritus tras recibir información sobre una mujer que podría ser Doraiky. La pista llevó a la madre a ampliar una búsqueda que depende en gran medida del apoyo de ciudadanos, activistas y redes sociales. La desaparición suma 19 meses.

Doraiky Águila Vázquez desapareció el 15 de marzo de 2025 en La Habana tras salir de su vivienda en medio de un apagón. (Cortesía: Redes sociales)
Doraiky Águila Vázquez desapareció el 15 de marzo de 2025 en La Habana tras salir de su vivienda en medio de un apagón. (Cortesía: Redes sociales)

En su intento de encontrar una respuesta, la mujer recorrió calles y barrios con fotografías de su hija y carteles con datos para identificarla. También recibió el apoyo de personas que difundieron el caso en redes sociales, entre ellas el activista Yureibys Torrecilla y vecinos de Sancti Spíritus que la acogieron durante su recorrido.

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Yo no podía esperar. ¿Qué voy a esperar?”, expresó la madre en declaraciones recogidas por el medio. La frase resume la urgencia con la que la familia sostiene las indagaciones ante la falta de información concluyente sobre el paradero de Doraiky.

Dos adolescentes esperan noticias de su madre

En la vivienda familiar permanecen los dos hijos adolescentes de Doraiky, de 15 y 16 años. Maura indicó que ambos reciben atención, aunque la desaparición de su madre los ha afectado. La búsqueda, por lo tanto, involucra a tres generaciones de una misma familia que no ha recibido respuestas sobre qué ocurrió aquella noche de marzo de 2025.

La madre de la desaparecida señaló que las autoridades le han comunicado aspectos del proceso de búsqueda. Sin embargo, sostuvo que los familiares han tenido que asumir buena parte de las gestiones para obtener pistas y mantener vigente el caso. Martí Noticias indicó que allegados de otras personas desaparecidas también han denunciado demoras y obstáculos al intentar presentar reportes en unidades policiales.

La angustia continúa para la familia., debido a que Maura regresó a La Habana sin obtener información concreta sobre el paradero de su hija.

La Alerta Yeniset busca suplir la falta de mecanismos oficiales

La búsqueda de Doraiky se sumó a otros expedientes que organizaciones de la sociedad civil mantienen activos en la isla. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), con sede en España, participa en la difusión de la Alerta Yeniset, un mecanismo ciudadano creado junto con la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba.

Las plataformas OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba promueven la Alerta Yeniset ante la falta de protocolos estatales públicos. (Cortesía: Observatorio de Género de Alas Tensas)
Las plataformas OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba promueven la Alerta Yeniset ante la falta de protocolos estatales públicos. (Cortesía: Observatorio de Género de Alas Tensas)

La iniciativa utiliza redes sociales y canales digitales para divulgar alertas sobre mujeres, niñas y personas vulnerables desaparecidas. Según OGAT, su existencia responde a la falta de estadísticas oficiales transparentes, alertas institucionales públicas y vías estatales de seguimiento para estos casos.

A su vez, familiares recurren a páginas de Facebook, como Desaparecidos en Cuba y Buscando personas desaparecidas, para difundir información o pedidos de ayuda.

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