Tecno

Una startup lanzó una IA que mira varias veces la misma imagen antes de responder

Glimpse cuesta hasta 94% menos que los modelos de las grandes tecnológicas y ya les gana en pruebas específicas de video y gráficos

Elorian desarrolló una IA que analiza imágenes y videos varias veces antes de dar una respuesta definitiva.
Elorian desarrolló una IA que analiza imágenes y videos varias veces antes de dar una respuesta definitiva. (Elorian)
Guardar

La startup Elorian presentó Glimpse, un modelo de inteligencia artificial que vuelve a observar una imagen o un video varias veces durante su razonamiento, en lugar de analizarla una sola vez y describirla con palabras, según informó la compañía en un comunicado oficial.

El modelo está disponible desde el 16 de octubre a través de una interfaz de API y un chat con lista de espera, en lo que la empresa define como una vista previa de investigación.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el modelo

La mayoría de los sistemas multimodales convierten una imagen en unidades de texto, llamadas tokens, y después razonan solo con ese texto, sin volver a mirar la fuente original. Glimpse hace lo contrario.

Durante el proceso de respuesta, el modelo puede recortar una zona específica de una imagen, revisar cuadros puntuales de un video a mayor velocidad o ejecutar código para medir y comparar lo que observa. Elorian llama a este mecanismo “espacio de trabajo visual”.

IA - PDF - resúmenes - documentos - tecnología - 14 de octubre
Elorian desarrolló una IA que analiza varias veces una misma imagen antes de dar una respuesta. (Gemini)

Andrew Dai, fundador de Elorian y ex investigador de Google DeepMind, explicó que los modelos actuales manejan razonablemente bien las matemáticas, la programación y la física, pero que la comprensión visual quedó rezagada frente a esas otras capacidades.

PUBLICIDAD

Según las pruebas propias de la compañía, Glimpse supera al modelo GPT-6 Astra de OpenAI en el análisis de gráficos científicos, el conteo de objetos y la descripción de videos cortos, y queda a la par en tareas de razonamiento aplicado a robots.

El precio frente a las grandes tecnológicas

Glimpse cuesta USD 0,60 por cada millón de unidades de texto que procesa como entrada y USD 3 por cada millón que genera como salida, de acuerdo con las tarifas publicadas por Elorian.

Esa cifra representa un costo 94% menor al de GPT-6 Astra y 85% menor al de Claude Opus 5,5, el modelo de Anthropic, según el detalle de precios difundido por la empresa.

Un técnico con tableta inspecciona armarios de servidores en un centro de datos con cables rojos y un gabinete iluminado en azul.
El costo por token de esta nueva IA es un 94% menor al de GPT-6 Astra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elorian afirmó que entrenó Glimpse con un equipo chico y apenas unos cientos de chips especializados para inteligencia artificial, partiendo de un modelo base de código abierto, muy por debajo del presupuesto de cómputo que manejan Google, OpenAI o Anthropic para sus sistemas más avanzados.

La compañía, con sede en Palo Alto, California, recaudó una ronda semilla de USD 55 millones con una valuación de USD 300 millones en abril de este año, antes de lanzar ningún producto, según informó Bloomberg en esa fecha.

A quién apunta la tecnología

Elorian señaló que sus primeros clientes objetivo son empresas de robótica, laboratorios científicos, medios de comunicación y estudios de videojuegos, sectores que manejan grandes volúmenes de imágenes y video.

empresas - ventas - marketing - IA - automatización - tecnología - 26 de agosto
Elorian dio a conocer qué clientes busca captar tras dar a conocer su nueva IA. (Gemini)

La compañía describió a Glimpse como un primer paso dentro de un plan más amplio que incluye reconstrucción de escenas y control directo de robots, capacidades que calificó como trabajo pendiente.

Dai dijo que el objetivo de la empresa para el año próximo es construir el modelo de razonamiento visual más avanzado del mercado, con el mejor desempeño en cada prueba comparativa disponible para esa categoría.

Temas Relacionados

ElorianGlimpseIAInteligencia artificialLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los agentes de IA prometían hacer compras y reservas: las empresas les cierran la puerta

Bancos, aerolíneas y plataformas de compras frenan el acceso de asistentes como Grok, Muse y Dots por riesgos de seguridad y pérdida de ingresos publicitarios

Los agentes de IA prometían hacer compras y reservas: las empresas les cierran la puerta

Apple lanzó HomeView, una pantalla inteligente para la cocina que resume recetas de internet

Apple promete facilitar la cocina con ayuda de voz y temporizadores automáticos

Apple lanzó HomeView, una pantalla inteligente para la cocina que resume recetas de internet

Activa el modo Dragon Ball Super Beerus en WhatsApp

Los fanáticos pueden crear grupos con sus amigos y fijar un evento semanal para el estreno de cada nuevo capítulo

Activa el modo Dragon Ball Super Beerus en WhatsApp

Crean un chip antifalsificación para joyas, trofeos y perfumes de lujo: LeBron James ya lo usó

El dispositivo es desarrollado por la empresa Veritas y funciona con una tecnología diferente a los códigos QR y NFC.

Crean un chip antifalsificación para joyas, trofeos y perfumes de lujo: LeBron James ya lo usó

Cómo secuestran WhatsApp con tu número, la SIM y cómo identificarlo

Un PIN para la SIM, la verificación en dos pasos y el bloqueo de portabilidad ayudan a proteger la cuenta y la línea telefónica

Cómo secuestran WhatsApp con tu número, la SIM y cómo identificarlo

DEPORTES

Argentina tuvo su debut histórico en el Mundial femenino Sub 17 con una ajustada derrota 2-1 ante Alemania

Argentina tuvo su debut histórico en el Mundial femenino Sub 17 con una ajustada derrota 2-1 ante Alemania

La lesión que habría sufrido Emiliano Dibu Martínez tras el brutal choque de cabezas que obligó a trasladarlo al hospital

El llamado de atención que el cuerpo técnico de la Selección le hizo a la promesa de Boca Leo Flores: “Se lo dijo Scaloni”

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Habló la reportera que se hizo viral por la llamativa “lucha” de un entrenador cuando lo entrevistó: “Destaco su fuerza de voluntad”

TELESHOW

Postales de la despedida a Fernando Confessore: las anécdotas de sus compañeros y la promesa más emotiva

Postales de la despedida a Fernando Confessore: las anécdotas de sus compañeros y la promesa más emotiva

La mamá de El Noba reveló que La Joaqui la llamaba para contarle qué la angustiaba de su relación con Luck Ra: "Las mentiras"

Así está el memorial de Liam Payne en Palermo: el homenaje de sus fanáticos a dos años de su muerte

El descargo de Hernán Casciari tras las acusaciones de estafa: “Actuamos con ingenuidad, pero no hubo fraude”

Quiénes son los famosos que aparecen nombrados en la denuncia penal contra Hernán Casciari por presunta estafa

INFOBAE AMÉRICA

Panamá registra más de 271.000 contratos laborales en 2026, pero solo el 24% es indefinido

Panamá registra más de 271.000 contratos laborales en 2026, pero solo el 24% es indefinido

FMI evaluará a Honduras para abrir paso a un nuevo acuerdo económico por tres años

Organización de Familiares Desaparecidos en Guatemala presenta una denuncia por 37 crímenes de guerra contra artistas

Cubana desapareció tras salir de su casa durante un apagón y su madre no deja de buscarla desde hace 19 meses

La sátira corporal "Sanguine" gana el premio a la mejor película del Festival de Sitges