Tecno

Apple lanzó HomeView, una pantalla inteligente para la cocina que resume recetas de internet

Apple promete facilitar la cocina con ayuda de voz y temporizadores automáticos

HomeView puede hacer resúmenes de recetas que encuentra en internet.
HomeView puede hacer resúmenes de recetas que encuentra en internet. (Apple)
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Apple presentó HomeView, una pantalla inteligente para la cocina que convierte cualquier receta de internet en una serie de pasos simples, con temporizadores automáticos y comandos de voz. La función generó preocupación entre quienes escriben y publican recetas en la web, que ven amenazada una fuente clave de sus ingresos.

En el video de presentación del dispositivo, Apple mostró la rutina matutina de una familia de cinco integrantes que usa HomeView para revisar el calendario, enviar mensajes y preparar una receta de tostadas francesas en segundos, con instrucciones simples paso a paso.

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El dispositivo toma una receta publicada en cualquier sitio web y la reduce a una lista de ingredientes y pasos de cocción, sin la introducción, las fotos adicionales ni los enlaces de afiliados que suelen acompañar al contenido original.

Para cargar la receta en la pantalla, el usuario primero debe abrirla en el iPhone o en el navegador Safari del propio HomeView, lo que garantiza al menos una visita a la página original del autor.

Una mujer sostiene verduras frescas en una cocina junto a un dispositivo con pantalla HomeView y dos altavoces esféricos.
HomeView de Apple permite resumir recetas que encuentra en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ecosistema de recetas en internet incluye sitios grandes como Allrecipes y NYT Cooking, que publican decenas de miles de recetas, además de miles de creadores independientes que suben contenido a blogs, boletines y redes como YouTube y TikTok.

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La práctica de simplificar recetas de internet no es nueva. En 2021, la aplicación Recipeasly prometió arreglar las recetas eliminando publicidad y anécdotas personales, pero debió cerrar a los pocos días por el rechazo de usuarios y creadores de contenido.

Qué pierden los autores de recetas

Bettina Makalintal, periodista sénior del medio gastronómico Eater, dijo que las herramientas que solo extraen la receta rompen el contrato tácito que existe entre quienes desarrollan recetas y su audiencia.

Makalintal explicó que el texto que suele rodear a una receta, más allá de las anécdotas personales, es a menudo la única parte sobre la que un autor puede reclamar derechos, porque la lista de ingredientes y los pasos de cocción se consideran meras instrucciones sin protección legal.

HomeView de Apple fue presentado oficialmente como el nuevo dispositivo para controlar el hogar inteligente.
HomeView de Apple fue presentado oficialmente como el nuevo dispositivo para controlar el hogar inteligente. (Apple)

La periodista sumó otro argumento: la información adicional de una receta suele ser útil para resolver problemas durante la cocción o para reemplazar ingredientes, algo que el formato simplificado de HomeView no contempla.

Jaya Saxena, cofundadora del sitio de comida Ravenous, planteó una objeción distinta. Según dijo, casi todos los blogs gastronómicos tienen un botón para saltar directo a la receta, por lo que quienes se quejan de esos textos introductorios podrían simplemente evitarlos.

Apple ya había probado otro modelo

Apple no es la primera empresa que intenta simplificar las recetas de internet, ni siquiera la primera vez que lo intenta ella misma. En 2025 había lanzado Apple News+ Food, un catálogo de recetas limitado a sus editores asociados, a quienes compensó con una porción de la publicidad vendida dentro de sus artículos.

No es la primera vez que Apple tiene un dispositivo inteligente para la cocina, anteriormente tenía Apple News+ Food. REUTERS/Shannon Stapleton
No es la primera vez que Apple tiene un dispositivo inteligente para la cocina, anteriormente tenía Apple News+ Food. REUTERS/Shannon Stapleton

HomeView no ofrece ese tipo de acuerdo: funciona con cualquier receta de la web, sin distinguir entre editores asociados y sitios independientes, y sin ningún esquema de compensación conocido hasta ahora.

Los dispositivos Echo Show de Amazon ofrecen desde hace años una función similar, aunque limitada a sitios asociados como Allrecipes y Epicurious. Google incorporó una herramienta parecida en sus pantallas Nest Hub, pero la eliminó en 2024 junto con otras funciones que la empresa consideró poco utilizadas.

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