Honduras

FMI evaluará a Honduras para abrir paso a un nuevo acuerdo económico por tres años

El Gobierno de Nasry Asfura busca asegurar la continuidad del respaldo financiero internacional mientras enfrenta desafíos fiscales, pobreza superior al 60 % y compromisos pendientes en el sector energético.

Una misión del Fondo Monetario Internacional llegará a Honduras para evaluar el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos en 2023. (FOTO: Infobae)
Una misión del Fondo Monetario Internacional llegará a Honduras para evaluar el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos en 2023. (FOTO: Infobae)
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Honduras se prepara para una evaluación decisiva de su política económica, en un momento en que la Administración de Nasry Asfura busca establecer nuevas condiciones de cooperación financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Una misión del organismo multilateral llegará el próximo lunes al país para realizar la sexta y última revisión del programa económico aprobado en 2023, un procedimiento que podría allanar el camino para negociar un nuevo acuerdo que abarque los próximos tres años de Gobierno, según informó una fuente oficial.

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El secretario de Finanzas, Emilio Hernández, explicó que la delegación permanecerá alrededor de dos semanas en territorio hondureño para examinar los resultados de las políticas económicas y fiscales implementadas, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

Durante su visita, los representantes del FMI sostendrán reuniones con integrantes del Gabinete Económico, representantes del sector privado y otras instituciones. También está previsto un encuentro con el presidente hondureño, Nasry Asfura.

El Gobierno de Nasry Asfura busca negociar un nuevo programa económico con el organismo internacional para los próximos tres años. (Foto: Casa de Gobierno)
El Gobierno de Nasry Asfura busca negociar un nuevo programa económico con el organismo internacional para los próximos tres años. (Foto: Casa de Gobierno)

La misión estará encabezada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, quien dirigirá las conversaciones relacionadas con el desempeño económico del país y las obligaciones pendientes dentro del programa vigente.

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La revisión representa un paso importante para las autoridades hondureñas, debido a que el acuerdo anterior permitió acceder a recursos financieros destinados a respaldar reformas económicas y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

En 2023, Honduras y el FMI alcanzaron un acuerdo técnico que otorgó al país acceso a aproximadamente 823 millones de dólares. El programa contemplaba compromisos relacionados con la política fiscal, el funcionamiento del sector público y las reformas económicas, y venció en septiembre pasado.

La evaluación final permitirá determinar el grado de cumplimiento de las metas acordadas y establecer las condiciones para avanzar hacia una nueva etapa de cooperación con el organismo internacional.

El Gobierno de Asfura espera obtener una valoración favorable que facilite las negociaciones de un programa para los próximos tres años de su Administración, iniciada el 27 de enero de 2026.

La implementación de la Ley de Justicia Energética figura entre los compromisos que serán examinados durante la revisión del programa económico. (Foto: Cortesía)
La implementación de la Ley de Justicia Energética figura entre los compromisos que serán examinados durante la revisión del programa económico. (Foto: Cortesía)

Aunque la conclusión de la revisión no garantiza automáticamente un nuevo acuerdo, el resultado será relevante para definir la relación financiera entre Honduras y el organismo multilateral durante el actual período presidencial.

La eventual negociación también permitirá establecer las prioridades económicas del país y los compromisos que asumiría el Gobierno para mantener el respaldo del FMI.

Hernández reconoció que uno de los puntos más importantes de las conversaciones será el cumplimiento de las metas estructurales que permanecen pendientes en el sector energético.

Entre ellas destacó la implementación de la Ley de Justicia Energética, aprobada en agosto pasado por el Parlamento hondureño, cuyo desarrollo forma parte de los asuntos que deberán ser examinados durante la evaluación.

El sector eléctrico constituye un área sensible para las finanzas públicas, debido a sus implicaciones económicas y a la necesidad de fortalecer la gestión del sistema energético.

Por ello, las autoridades deberán presentar avances y explicar las medidas adoptadas para cumplir los compromisos establecidos en el programa anterior. La revisión permitirá determinar si las acciones ejecutadas responden a las metas acordadas y qué aspectos requieren atención adicional.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández, confirmó que la delegación trabajará durante dos semanas con representantes del Gobierno y del sector privado. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)
El secretario de Finanzas, Emilio Hernández, confirmó que la delegación trabajará durante dos semanas con representantes del Gobierno y del sector privado. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

Pese a los desafíos, el secretario de Finanzas expresó confianza en que los indicadores económicos registrados hasta el momento contribuyan a obtener una evaluación positiva.

La expectativa del Gobierno es utilizar ese resultado como punto de partida para negociar un nuevo programa enfocado en el desarrollo económico y la continuidad de políticas que favorezcan la estabilidad del país.

En este escenario, la política económica deberá responder tanto a las exigencias de estabilidad fiscal como a las demandas de una población afectada por limitaciones de ingresos y oportunidades laborales.

El FMI ha destacado la importancia de mantener políticas macroeconómicas adecuadas para preservar la estabilidad y promover un crecimiento económico inclusivo, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Finanzas.

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