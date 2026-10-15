OpenAI acusa a Apple de obtener información secreta sobre uno de sus dispositivos

OpenAI acusa a Apple de haber obtenido información secreta de sus productos que aún no se han lanzado. (Apple - OpenAI)

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OpenAI acusó a un exempleado de haber enviado más de 100 archivos confidenciales a sus cuentas personales antes de incorporarse nuevamente a Apple, en un caso que añade un nuevo capítulo a la disputa judicial entre ambas compañías por el presunto robo de secretos comerciales.

Entre los documentos que habría transferido el trabajador figuran imágenes, datos técnicos y detalles sobre un dispositivo que la empresa de inteligencia artificial prepara para el mercado.

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Según informó Reuters, la acusación aparece en un documento presentado ante un tribunal federal de Estados Unidos. OpenAI sostiene que el exempleado descargó y envió los archivos el 2 de junio de 2026, fecha en la que terminó su relación laboral con la compañía para regresar a Cupertino.

OpenAI señaló que uno de sus exempleados sustrajo información sobre los productos que viene preparando su empresa antes de irse a trabajar a Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El material incluiría información sobre la hoja de ruta de productos de OpenAI, así como especificaciones de ingeniería, fabricación y componentes del dispositivo. La empresa teme que estos datos hayan llegado a manos de directivos de Apple y que puedan utilizarse en el desarrollo de futuros productos.

OpenAI acusa a un exempleado de filtrar información confidencial

De acuerdo con los documentos judiciales citados por Reuters, el trabajador había llegado a OpenAI procedente de Apple y permaneció aproximadamente seis meses en la compañía antes de volver a la empresa fabricante del iPhone.

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OpenAI afirma que, durante su último día de trabajo, el empleado transfirió más de un centenar de archivos confidenciales a cuentas personales. Según la acusación, posteriormente habría presentado parte de esa información a responsables de Apple, entre ellos un vicepresidente vinculado a las operaciones en Asia.

Los documentos contendrían imágenes detalladas del dispositivo en desarrollo, información sobre sus procesos de ingeniería y fabricación, datos de proveedores y especificaciones sobre los acabados, el recubrimiento y el sellado de los componentes.

La preocupación de OpenAI es que la información permita a Apple conocer anticipadamente aspectos técnicos de un producto que todavía no ha llegado al mercado. Sin embargo, las acusaciones forman parte de una disputa legal y no equivalen a una determinación judicial de que se haya producido un robo de secretos comerciales.

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OpenAI cree que uno de sus exempleados compartió información secreta de sus productos con Apple. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Apple negó las acusaciones y afirmó que dispone de procedimientos para impedir que los trabajadores que se incorporan a la empresa utilicen información confidencial de sus anteriores empleadores.

La disputa por secretos comerciales entre Apple y OpenAI

El nuevo señalamiento se produce en medio de un conflicto legal en el que Apple acusa a OpenAI de haberse beneficiado de información confidencial obtenida a través de antiguos empleados de la compañía.

Según la demanda de Apple, Chang Liu y Tang Yew Tan, dos exempleados de la empresa, habrían llevado documentos, diagramas y prototipos relacionados con productos que todavía no habían sido presentados públicamente cuando se incorporaron a OpenAI.

La compañía de Cupertino sostiene que uno de ellos descargó numerosos archivos de sus servidores, incluidos materiales que mostraban diseños y características de dispositivos en desarrollo. OpenAI, por su parte, ha calificado de infundada la demanda presentada en su contra.

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Actualmente OpenAI y Apple se encuentran en juicio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El caso refleja cómo la movilidad de ingenieros y especialistas entre empresas tecnológicas puede convertirse en una fuente de conflictos cuando existen sospechas de que se ha trasladado información protegida. En sectores como la inteligencia artificial y el hardware, los detalles de diseño, los procesos de fabricación y los planes de lanzamiento pueden representar ventajas competitivas importantes.

Apple podrá revisar archivos digitales antes del juicio

En el proceso judicial, un juez aceptó una solicitud de Apple para acceder anticipadamente a determinados archivos digitales vinculados con los exempleados mencionados en su demanda. La medida permitirá a la empresa recopilar información de los dispositivos de Liu y Tan y tomarles declaración, como parte de la preparación del caso.

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El juicio por las acusaciones de robo de secretos comerciales está previsto para octubre de 2027, aunque OpenAI ha planteado la posibilidad de que el proceso comience antes.

Mientras tanto, la compañía de Sam Altman busca que se aclare si Apple recibió o utilizó información confidencial sobre su próximo dispositivo. La empresa considera que los archivos presuntamente transferidos podrían revelar aspectos sensibles de su estrategia de producto.