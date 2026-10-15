Zorrito Von Quintiero pasó por Infobae en Vivo y habló del homenaje a Charly García: "Es mucho tesoro cultural"

El Zorrito Von Quintiero en Infobae en Vivo sobre el show del 19 de octubre en el Teatro Coliseo donde recrearan el Unplugged de Charly García

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A 31 años de su grabación en Miami, el repertorio del disco que Charly García registró para MTV tendrá por primera vez una versión completa sobre un escenario. Fabián Zorrito Von Quintiero recreará el histórico MTV Unplugged de 1995 el 19 de octubre en el Teatro Coliseo, como apertura de la Semana García, que acompañará el cumpleaños número 75 del músico, el 23 de octubre. Durante su visita a Infobae en Vivo, el tecladista conversó con Maru Duffard, Federico Mayol, Facundo Kablan y Andrei Serbin Pont sobre la preparación del concierto, los orígenes de aquella producción televisiva y la vigencia de una obra que definió varias etapas del rock argentino.

El espectáculo recuperará el orden de las canciones del álbum y buscará respetar los arreglos concebidos para la emisión de MTV. Von Quintiero estará acompañado por el baterista Fernando Samalea, los hermanos Di Salvo en cuerdas y la cantante Emme Vitale, invitada que actualmente forma parte de la gira de Fito Páez. “La idea es hacerlo sonar muy, muy parecido”, adelantó el tecladista. “Lo tocamos en el orden que es el disco. Porque la gente al disco lo escucha entero y ya sabe que primero es Yendo de la cama al living, segundo es Rezo por vos, tercero es Funky, cuarto es Pasajera en trance”.

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El Unplugged de Charly García nació de una propuesta para viajar a Miami

La historia del especial comenzó, según recordó el propio Zorrito Von Quintiero en Infobae en Vivo, a partir de una necesidad mucho más terrenal que artística. “Nadie sabe, pero toda la charla con MTV empezó porque queríamos ir a Miami una semanita, de alguna manera, a disfrutar. A comprar ropa y a la playa”, confesó entre risas.

MTV ofrecía esa alternativa a los artistas que participaran de contenidos para el canal, como entrevistas o presentaciones de videos. En ese contexto surgió la propuesta de realizar un programa con un formato que ya funcionaba en Estados Unidos: el MTV Unplugged. La señal buscaba producir sus primeros especiales en español y evaluaba a García como referente de América Latina, mientras que para el mercado mexicano había elegido a la banda El Tri.

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Von Quintiero contó que fue él quien impulsó la candidatura de García frente a las dudas de Alejandro Pels, productor general del canal. “Le digo: ‘Y Charly García, ¿cómo no? No le vayas a dar un Unplugged a Charly. Están locos, yo te digo. Es el con el que hay que empezar’”, relató. La respuesta fue de cautela: “‘No, pero Charly no se va a portar bien, no le gusta hacer lo que le digan’. Y es cierto que no le gusta hacer lo que le digan”, reconoció.

Para calmar las aprensiones del canal, el tecladista apeló a su propio archivo de prensa. “Digo: ‘No, mirá, yo te puedo mandar los reportes de prensa últimos’”, recordó. En aquel momento, la banda atravesaba una etapa de relativa estabilidad con Cassandra Lange, un proyecto de covers que García había puesto en marcha. “Estábamos tranquilitos”, resumió.

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El Zorrito Von Quintiero cuenta cómo se hizo el Unplugged de Charly García en MTV

“¿Esto querés que haga yo? Una guitarrita como si fuera un fogón de playa”

Una vez que MTV aceptó avanzar con García, el siguiente obstáculo fue convencer al propio artista. Von Quintiero le mostró los registros del formato estadounidense y la reacción fue inmediata: “¿Esto querés que haga yo? Una guitarrita como si fuera un fogón de playa. Ya lo hice en Sui Generis. Esto es antiguo para mí”, le dijo Charly.

Las reglas del formato indicaban que los instrumentos debían sonar por micrófono y no conectados a equipos, una limitación que obligaba a dejar de lado sintetizadores y otros elementos eléctricos habituales en sus shows. “Charly siempre le gustan los teclados, los sintetizadores. Entonces: ‘No, pero esto no se puede porque se enchufa’. ‘Ah, ¿no se puede? Bueno, este es a pilas y tiene un parlante y lo tomamos por micrófono’. Me la jugaba así”, describió Von Quintiero sobre las negociaciones para adaptar el formato.

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La solución definitiva llegó con un dúo de violín y violonchelo. Los hermanos Di Salvo fueron citados en la sala de ensayo que García tenía en la calle Fitz Roy. “Vinieron los violines. Cuando entraron al ensayo, de alguna manera, las cuerdas, ahí Charly se copó, se copó mucho, y todo esto fue para adelante y fuimos, viajamos a Miami y lo hicimos”, sintetizó el tecladista.

Zorrito Von Quintiero habla sobre la actualidad de Charly García

Un disco que quedó sin gira durante tres décadas

El concierto fue grabado en los estudios de MTV en Miami como un programa de televisión, pero la calidad del registro derivó en una edición discográfica. “La particularidad era que MTV ofreció hacer ese concierto en Miami, en los estudios. Era para televisión. Por supuesto que se grabó de manera profesional para que el show en televisión ya sonara bien, cosa que no es fácil sonar en la televisión, nunca lo fue. Pero quedó tan bueno que después también se decidió a editarlo como disco”, explicó Von Quintiero.

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El tecladista vinculó el resultado con una época en la que el canal dedicaba recursos genuinos a la producción musical. “Había un canal y un presupuesto realmente para gastar en música y en músicos. Cosa que no ha sido habitual, menos en la televisión”, señaló. También trazó un paralelo con formatos actuales: “Los Unplugged son como los primeros Tiny Desk, en realidad. Hoy volvió con ese formato”.

A pesar de la recepción del álbum, el repertorio del Unplugged no tuvo continuidad en vivo. La banda se disolvió poco después de la grabación y cada integrante tomó rumbos distintos. Von Quintiero dejó de tocar durante un período y abrió Soul Café, un restaurante que marcó la noche porteña de aquellos años. “Quedó tan bueno y salió el disco, quedó tan lindo, tan agradable para escuchar. Pero no se tocó en vivo. Justamente cuando tenías un instrumento de difusión y de prensa en toda América que te podía haber hecho de soporte para tocar en todas las capitales latinas”, lamentó.

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Consultado sobre los motivos por los que aquella gira nunca se concretó, fue lacónico: “A veces uno va para allá y otro va para allá y se... No, nos desarmamos”.

El Zorrito Von Quintiero en Infobae en Vivo

Los ensayos volvieron a la sala que Charly llamó la Fábrica de Sueños

Buena parte de la preparación del show tuvo como punto de referencia a La Fábrica en Vivo, el espacio de Fitz Roy y Córdoba donde García ensayó durante años. “Él compró una casa en el año 88 en la calle Fitz Roy y Córdoba, cuando este barrio no era lo que es ahora. Ahora es un centro nocturno de entretenimiento, de restaurantes. Pero en ese momento era un barrio muy quieto, no pasaba nada”, recordó Von Quintiero. Allí, la banda preparó los últimos ensayos antes de viajar a Miami.

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El músico repasó con nostalgia la dinámica de aquel espacio creativo: “Él fue y compró una casa para ensayar, para tener un espacio de ensayo, un espacio creativo, de jangueo, de relax. Incluso tiene pileta la casa. Y nos tirábamos, estábamos ensayando a veces y parábamos el ensayo y nos metíamos en la piscina”. La propiedad fue vendida con el paso del tiempo, pero el productor Matías Capeluto la reconvirtió en un espacio para conciertos. “Este chico abrió La Fábrica en Vivo. Es un espacio donde hay música todo el tiempo en vivo, que es algo necesario para la ciudad”, valoró.

La formación que se presentará en el Teatro Coliseo realizó funciones previas en ese lugar. “Anduvo tan bien la vibra, la onda y la recepción, y toda la gente contenta. Y venía la Semana García y nos propusieron ir al Coliseo, que es un teatro también excelente, de gran nivel, de gran acústica, también asociado históricamente a muchos recitales que Charly hizo con Serú Girán”, detalló.

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La celebración coincide con los 75 años de Charly García

El concierto formará parte de la Semana García, una serie de celebraciones anuales que acompañan el cumpleaños del compositor. “Cada año que Charly festeja su cumple, hace algunos años ya se viene festejando a gran escala también. Él lo festeja de una manera personal e íntima, pero también la gente, su audiencia, la que sigue la cultura García, también lo festeja mucho”, describió Von Quintiero. Esta vez, la fecha tendrá una dimensión particular: el 23 de octubre, Charly García cumplirá 75 años.

Sobre el estado actual del artista, el tecladista afirmó que mantiene una activa vida social. “Está haciendo mucha salida de vida social”, dijo. También mencionó las visitas frecuentes de ambos a La Fábrica en Vivo: “Vamos mucho. Lo que pasa es que siempre fue el lugar de él y por ende nuestro también, porque ahí ensayamos”.

Consultado sobre una posible presencia de Charly García en la función del 19 de octubre, Von Quintiero evitó confirmar detalles: “No sé. Eso nunca se sabe. Eso no te lo puedo decir”.

Al referirse a la permanencia de las canciones de García, el tecladista ofreció una de las definiciones más sentidas de la charla: “El rock argentino es importante en el ADN de la cultura argentina. Tiene su lugar, tiene su historia, tuvo su lucha, su permanencia. Desde aquellos héroes fundacionales de los 60, los maestros iniciales de todo esto: Litto Nebbia, Moris, Manal, el Flaco Spinetta, que es oro en polvo, oro en música, en letra”. Y completó: “La obra de Charly es contundente, es profunda. Brota de emoción, brota de música, de letra, de crítica, de sátira, de humor, de modernidad, de vanguardia. Merece ser celebrado permanentemente como uno de los tantos que tiene la cultura argentina”.

El 19 de octubre, esa obra volverá a una escena porteña a través de un álbum que, durante 30 años, había permanecido como una experiencia irrepetible de estudio y televisión.

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