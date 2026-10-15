La lesión de Lautaro Martínez que encendió las alarmas de la selección argentina: el comunicado del Inter

Martínez hizo dos goles ante el Brujas, pero no pudo evitar la derrota por la Champions League (REUTERS/Daniele Mascolo)

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Lautaro Martínez sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo y encendió todas las alarmas tanto en el Inter de Milán como en la selección argentina. El delantero, que apenas unas horas antes había convertido un doblete en la derrota 4-3 frente al Brujas por la fase de liga de la Champions League, se sometió a estudios médicos este jueves en el Instituto Humanitas de Rozzano, y los resultados confirmaron lo que se temía: una lesión que lo marginará de las canchas durante varias semanas y que pone en duda su presencia en la próxima fecha FIFA, programada del 9 al 17 de noviembre.

El club nerazzurri emitió un comunicado oficial en su sitio web para informar sobre el estado de salud de su capitán: “Lautaro Martínez se sometió hoy a exámenes clínicos e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano. Los exámenes evidenciaron una molestia muscular en los flexores del muslo izquierdo”. Más allá de esas líneas, la institución italiana no precisó el grado de la lesión ni estableció plazos concretos de recuperación, aunque las primeras estimaciones de la prensa europea apuntan a un período de entre cuatro y seis semanas fuera de actividad.

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De cumplirse esa proyección, el panorama para el Inter resulta particularmente complicado. El equipo dirigido por Simone Inzaghi deberá prescindir de su máximo referente ofensivo en una seguidilla de compromisos decisivos: los duelos de Serie A ante Bologna, Fiorentina, Venezia, el clásico contra el Milan —previsto para el 31 de octubre— y Como, además de las citas europeas frente a Shakhtar Donetsk y Feyenoord. Son hasta siete partidos en los que el conjunto lombardo tendrá que encontrar soluciones sin su goleador y capitán, una ausencia que pesa especialmente cuando el calendario se comprime entre la competencia doméstica y la continental.

La lesión llega en el mejor momento goleador del Toro

La dolencia aparece en un tramo en el que Lautaro Martínez atravesaba uno de sus mejores momentos de la temporada. En lo que va del semestre, el delantero de 29 años acumula seis goles y una asistencia en siete partidos con la camiseta del Inter, números que lo posicionaban como uno de los atacantes más determinantes en la élite del fútbol europeo. En la Serie A, sus actuaciones habían sido particularmente gravitantes: el doblete ante la Roma, con el que lideró una remontada tras un 0-2 en contra, y el tanto agónico en el minuto 91 frente al Napoli, que selló otra épica victoria para los nerazzurri, son apenas los ejemplos más resonantes de su influencia dentro del equipo.

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Incluso en el propio partido ante el Brujas, donde terminó con molestias físicas, el Toro fue la principal figura ofensiva del Inter al anotar dos de los tres goles de su equipo. Sin embargo, la derrota en el Giuseppe Meazza dejó algo más que la amargura del resultado adverso: la confirmación de que su cuerpo pagó un precio alto por el esfuerzo en una temporada que, a esa altura, ya exigía una intensidad sostenida sin demasiados descansos.

La preocupación se extiende a la selección argentina

Más allá del impacto en el Inter, la lesión genera una inquietud especial en el entorno de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja en la organización de la ventana internacional de noviembre, con amistosos que podrían incluir un duelo contra Uruguay —con la Bombonera como posible sede— y otro frente a Costa Rica. La presencia de Lautaro en esos compromisos dependerá exclusivamente de cómo evolucione su recuperación durante las próximas semanas, un proceso que tanto el cuerpo médico del club como el de la selección seguirán de cerca.

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El atacante nacido en Bahía Blanca llega a esta situación tras una participación destacada en la última triple jornada de la selección argentina. En aquella ventana, convirtió ante Burkina Faso —segundos después de errar un penal, anotó en el rebote— y completó una actuación sobresaliente con dos asistencias en la goleada 7-0 que la Albiceleste propinó en el Monumental. Su nivel con la camiseta nacional refuerza la importancia que tiene para el esquema ofensivo de Scaloni y explica por qué su posible ausencia en noviembre no pasa inadvertida.

El próximo compromiso del Inter en la liga italiana será este sábado 17 de octubre como visitante ante el Bologna, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Serie A que se disputará en el Stadio Dall’Ara. Para ese partido, Lautaro ya no estará disponible y su lugar en el frente de ataque deberá ser cubierto por un equipo que enfrenta el desafío de sostenerse competitivo en múltiples frentes sin su principal arma goleadora.

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