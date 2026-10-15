Tecno

Qué debo tener en cuenta al comprar una computadora: RAM, almacenamiento y procesador

En 2026, 16 gigabytes de memoria RAM se consolidaron como el estándar mínimo para una computadora nueva

Un hombre de perfil teclea en un teclado retroiluminado, frente a un monitor negro y una torre de PC con paneles transparentes y luces RGB, en un escritorio de madera.
El procesador es el componente que determina cuánto tiempo seguirá siendo útil una computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Comprar una computadora en 2026 requiere evaluar tres componentes que definen su rendimiento y vida útil: el procesador, la memoria RAM y el almacenamiento. Dos consultas realizadas a los asistentes de IA Gemini y ChatGPT coinciden en que el estándar mínimo subió respecto a años anteriores, aunque cada uno aporta matices distintos sobre qué buscar según el uso que se le dará al equipo.

Gemini pone el acento en la llegada de las Unidades de Procesamiento Neuronal, mientras que ChatGPT insiste en no pagar de más por funciones que no se van a aprovechar. Ambas respuestas, sin embargo, convergen en una recomendación de base: 16 gigabytes de memoria RAM y 512 gigabytes de almacenamiento en estado sólido como piso para cualquier equipo nuevo.

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Procesador: qué chip elegir según el uso en 2026

El procesador es el componente que determina cuánto tiempo seguirá siendo útil una computadora. Gemini señala que “la NPU es fundamental” y explica que estas unidades “ejecutan modelos locales sin sobrecargar el procesador principal ni agotar la batería”.

PC gamer - computadora - gamer - tecnología - 16 de diciembre
Comprar una computadora en 2026 requiere evaluar tres componentes que definen su rendimiento y vida útil: el procesador, la memoria RAM y el almacenamiento. (Google Imagen)

Según este asistente, conviene buscar chips con NPU de un mínimo de 40 TOPS si se quiere acceder a la certificación Copilot+.

Es pertinente señalar los cambios de nomenclatura de los principales fabricantes. Intel reemplazó la clásica denominación i5 e i7 por la serie Core Ultra en sus gamas con mayor integración de inteligencia artificial.

AMD, por su parte, apuesta por los procesadores Ryzen AI, mientras que Qualcomm ofrece los Snapdragon X Elite y X Plus, con arquitectura ARM, que según Gemini brindan alta eficiencia energética aunque pueden presentar problemas de compatibilidad con software heredado muy específico. Apple completa el panorama con sus chips Silicon de las series M3 y M4.

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ChatGPT, en cambio, advierte sobre un error común al momento de comparar procesadores. El asistente recomienda no guiarse únicamente por el nombre del chip, ya que “un Core i7 antiguo no necesariamente supera a un Core 5 moderno”. Para evitar esa confusión, sugiere comparar el modelo exacto, su generación, su consumo energético y las pruebas de rendimiento disponibles antes de decidir una compra.

Primer plano de una mano derecha con el dedo índice presionando una tecla en un teclado gaming retroiluminado con luces LED azules y verdes.
Para producción audiovisual o carpetas de videojuegos de gran peso, recomienda 2 terabytes o más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos asistentes clasifican los procesadores según el tipo de tarea. La IA de Google propone una guía por perfil de usuario: para ofimática y navegación recomienda un Intel Core Ultra 5, un AMD Ryzen 5 o un Apple M2/M3; para trabajo pesado y multitarea, un Core Ultra 7, un Ryzen 7 o un M3/M4 Pro; y para creación de contenido o gaming, un Core Ultra 9, un Ryzen 9 o un M3/M4 Max.

ChatGPT organiza su respuesta en cuatro niveles de exigencia. La gama básica cubre navegación, documentos y clases virtuales. La gama media sirve para estudios, oficina y programación general. La gama alta está pensada para edición, desarrollo exigente y análisis de datos, y la muy alta se reserva para renderizado profesional y simulaciones.

Este asistente agrega un dato práctico sobre el uso en portátiles: los procesadores de bajo consumo favorecen la autonomía de batería, mientras que los de mayor potencia rinden mejor en tareas exigentes, aunque requieren una refrigeración adecuada.

Memoria RAM: cuántos gigabytes necesita una computadora en 2026

En 2026, 16 gigabytes de memoria RAM se consolidaron como el estándar mínimo para una computadora nueva, según coinciden Gemini y ChatGPT. Esta cantidad resulta suficiente para estudiantes, tareas de oficina, navegación exigente y juegos casuales, mientras que los equipos con 8 gigabytes quedaron relegados a un uso básico o escolar extremo debido a la ralentización que provocan al abrir múltiples pestañas o ejecutar funciones de IA.

Un ingenierio preocupado observa su computadora en su oficina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El procesador es el componente que determina cuánto tiempo seguirá siendo útil una computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini recomienda priorizar tecnologías DDR5 o LPDDR5X en la memoria, y reserva los 32 gigabytes para profesionales que editan video en 4K o 8K, programadores, diseñadores 3D y gamers. Para flujos de trabajo de ingeniería, renderizado 3D o ejecución de modelos de IA de gran tamaño, el asistente sugiere directamente 64 gigabytes o más.

ChatGPT plantea una tabla similar, aunque con una diferencia de enfoque práctico. El asistente aconseja “intentar comprar 16 GB como mínimo práctico y elegir 32 GB si tu presupuesto lo permite y realmente lo aprovecharás”. Reserva los 64 gigabytes o más para modelado 3D avanzado, proyectos profesionales exigentes y el uso de máquinas virtuales.

La elección correcta de memoria RAM depende del tipo de uso que se le dará a la computadora. Para tareas cotidianas como navegación, oficina y estudio, 16 gigabytes resultan suficientes en 2026, mientras que quienes editan video, programan o diseñan en 3D necesitan al menos 32 gigabytes para evitar ralentizaciones.

Almacenamiento SSD: qué capacidad y tipo elegir

Los discos duros mecánicos quedaron descartados como unidad principal de sistema en ambas respuestas. Gemini es categórico al respecto y exige “un SSD NVMe M.2 bajo interfaz PCIe 4.0 o PCIe 5.0” por las velocidades de lectura y escritura que ofrece, necesarias para la carga rápida del sistema operativo y de las aplicaciones pesadas.

Dos módulos de memoria RAM vistos en primer plano sobre un fondo oscuro, uno etiquetado como DDR4 en negro y plata, y el otro como DDR5 en plata calada.
La memoria RAM DDR4 sirve para almacenar de forma temporal y rápida los datos y programas que tu procesador está usando en el momento (como el sistema operativo, los videojuegos o el navegador web). (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChatGPT matiza esa jerarquía al distinguir tres tipos de unidades. El SSD NVMe es, según el asistente, “muy rápido” y permite iniciar el sistema y abrir aplicaciones con agilidad. El SSD SATA también resulta veloz frente a un disco mecánico, aunque normalmente rinde menos que un NVMe.

El HDD, por su parte, ofrece bastante capacidad a bajo costo, pero es más lento y conviene utilizarlo como almacenamiento secundario antes que como disco principal de una computadora moderna.

En cuanto a capacidad, ambas respuestas descartan los 256 gigabytes por insuficientes, ya que ese espacio queda muy ajustado apenas se instala el sistema operativo y un par de programas pesados.

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Prioriza DDR5 o LPDDR5X, y reserva los 32 GB para edición de video 4K/8K, programación, diseño 3D y gaming avanzado. (Google Imagen)

Gemini ubica el mínimo aconsejable en 512 gigabytes para uso de oficina, tareas académicas y almacenamiento en la nube, y considera 1 terabyte como la opción más equilibrada de 2026 para no preocuparse por el espacio al guardar aplicaciones, juegos o archivos multimedia. Para producción audiovisual o carpetas de videojuegos de gran peso, recomienda 2 terabytes o más.

ChatGPT coincide en situar los 512 gigabytes como “el punto de partida recomendado para la mayoría” y sugiere subir a 1 terabyte si la persona descarga muchos juegos, edita videos o quiere conservar archivos durante años sin depender de discos externos.

Un SSD NVMe de 512 gigabytes es la base recomendada para una computadora en 2026, ya que permite instalar el sistema operativo y los programas habituales sin quedarse corto de espacio. Quienes editan video, juegan con archivos pesados o acumulan grandes bibliotecas de fotos y documentos deberían considerar directamente 1 terabyte o más.

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