Honduras

Empresarios advierten que negocios hondureñas deben acelerar su transformación digital

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, advirtió sobre la necesidad de acelerar la incorporación de herramientas digitales y de inteligencia artificial en las empresas hondureñas

La digitalización facilita que las empresas hondureñas documenten su viabilidad y soliciten créditos ante la banca
La digitalización facilita que las empresas hondureñas documenten su viabilidad y soliciten créditos ante la banca
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La transformación digital se ha convertido en uno de los desafíos centrales para las empresas hondureñas que buscan mantener su competitividad frente a mercados que incorporan cada vez más herramientas tecnológicas en sus operaciones.

Gallardo sostuvo que la digitalización y la inteligencia artificial pueden contribuir a mejorar la productividad, generar valor agregado y facilitar la creación de empleos de calidad. Sin embargo, señaló que su adopción no debe limitarse a las grandes corporaciones, sino extenderse también a los pequeños negocios.

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La presidenta del Cohep, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, advirtió que el principal riesgo para el empleo no es la tecnología en sí, sino que otros países y empresas la incorporen primero y logren captar clientes, inversiones y oportunidades comerciales que podrían beneficiar a Honduras.

“Pero debemos entender algo fundamental, el mayor riesgo para el empleo en Honduras no es la tecnología. El mayor riesgo es que otros países, otras empresas y otros mercados la adopten antes que nosotros y se queden con los clientes, con las inversiones y los puestos de trabajo que podrían generarse en nuestro país”, expresó.

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Gallardo destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar la inteligencia artificial para mejorar sus procesos administrativos y comerciales, sin que su uso esté reservado exclusivamente a compañías de gran tamaño.

Inteligencia artificial y MiPymes

Como ejemplo, explicó que estas herramientas pueden ayudar a los negocios a conocer mejor a sus clientes, organizar inventarios, evaluar proveedores y tomar decisiones de venta con mayor información.

Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, advirtió que el retraso tecnológico amenaza empleos, inversiones y clientes para Honduras.
Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, advirtió que el retraso tecnológico amenaza empleos, inversiones y clientes para Honduras.

La digitalización también puede agilizar tareas como la facturación, los cobros, el control de cuentas y la gestión de trámites, lo que permitiría reducir procesos manuales y mejorar la administración de los negocios.

No obstante, para aprovechar estas herramientas, las empresas necesitan incorporar tecnología de acuerdo con sus capacidades y necesidades, además de contar con conocimientos y recursos para utilizarla de manera efectiva.

Digitalización y acceso al financiamiento

Otro de los aspectos señalados por la dirigente empresarial es la posibilidad de que la transformación digital facilite el acceso al crédito para las empresas hondureñas.

Según Gallardo, contar con información financiera y administrativa más ordenada permite a los negocios demostrar mejor su viabilidad ante las instituciones financieras y presentar datos que respalden sus solicitudes de financiamiento.

Este aspecto resulta determinante para las MiPymes, que necesitan recursos para invertir, ampliar sus operaciones y mejorar su capacidad productiva. La digitalización puede contribuir a organizar la información requerida para esos procesos, aunque el acceso al crédito también depende de las condiciones financieras y los requisitos establecidos por cada institución.

La presidenta del Cohep insistió en que incorporar herramientas digitales representa una oportunidad para fortalecer la competitividad empresarial y ampliar las posibilidades de crecimiento.

El orden de la información financiera y administrativa facilita la solicitud de créditos para las MiPymes.
El orden de la información financiera y administrativa facilita la solicitud de créditos para las MiPymes.

El reto de convertir la tecnología en empleos

El llamado del Cohep plantea el desafío de extender la transformación digital a más empresas del país, especialmente a aquellas que tienen menos recursos para invertir en tecnología.

Aunque la inteligencia artificial puede mejorar procesos y facilitar decisiones comerciales, su impacto dependerá de la capacidad de las empresas para incorporarla, formar a sus trabajadores y adaptar sus operaciones a las nuevas herramientas.

Para Honduras, la clave consiste en evitar que la brecha tecnológica limite la participación de sus empresas en mercados más competitivos y reduzca las oportunidades de atraer inversiones.

Gallardo considera que acelerar la digitalización puede contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleos de calidad. Sin embargo, el alcance de esos beneficios dependerá de la adopción efectiva de la tecnología y de las condiciones que permitan a las empresas, particularmente las MiPymes, acceder a ella.

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