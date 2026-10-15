El misterio de siete cerámicas con símbolos rupestres halladas a casi 3.000 metros de altura en la cordillera de San Juan

Integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña encontraron los siete fragmentos durante un patrullaje en Calingasta

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A casi 3.000 metros de altura, sobre una ladera de los Altos Valles Cordilleranos de Calingasta, siete fragmentos de cerámica con simbologías rupestres interrumpieron la rutina de una patrulla de montaña. Integrantes de la Gendarmería Nacional detectaron las piezas cerca de la Cordillera de Ansilta, en San Juan, y avisaron a las autoridades provinciales para preservar el sitio y determinar el origen de los restos.

Los elementos fueron encontrados a 2.971 metros sobre el nivel del mar por efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 26 “Barreal”. El personal recorría senderos y zonas limítrofes cuando localizó los vestigios arqueológicos en un sector de la cordillera sanjuanina.

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Las piezas aparecieron sobre una ladera de los Altos Valles Cordilleranos, cerca de la Cordillera de Ansilta

La intervención de la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan abrió una etapa de evaluación técnica. Hasta el momento, las fuentes oficiales no informaron una fecha precisa para las piezas ni establecieron a qué grupo humano pudieron pertenecer. Tampoco detallaron si los fragmentos serán retirados del lugar o si los especialistas harán primero relevamientos sobre el terreno.

El hallazgo de cerámicas en Calingasta ocurrió durante un patrullaje de montaña

El descubrimiento se produjo durante tareas de reconocimiento de sendas en la alta montaña de San Juan. Según el comunicado de Gendarmería Nacional, los efectivos encontraron restos arqueológicos “sobre la ladera de un sector montañoso de los Altos Valles Cordilleranos”, cerca de la Cordillera de Ansilta.

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El hallazgo se produjo a 2.971 metros sobre el nivel del mar, en una zona de alta montaña de San Juan

La fuerza indicó que el grupo constató la existencia de “siete fragmentos de piezas de cerámica con simbologías rupestres”. La expresión alude a motivos o representaciones visuales vinculados con manifestaciones culturales de poblaciones antiguas.

La ubicación aporta un primer elemento para el estudio. Los fragmentos aparecieron en una zona próxima a corredores cordilleranos y áreas limítrofes. Ese contexto puede resultar relevante para los arqueólogos, aunque todavía no permite establecer si se trató de un sitio de ocupación, una ruta de tránsito o un lugar destinado a fines específicos por comunidades prehispánicas.

Tras el hallazgo, la Gendarmería Nacional notificó a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan, que impartió medidas iniciales para el resguardo de los fragmentos. El organismo provincial tendrá a su cargo las decisiones sobre la preservación, el relevamiento y el eventual análisis de las piezas.

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El protocolo busca evitar alteraciones en los objetos y en el entorno donde aparecieron. En arqueología, el lugar de un hallazgo puede aportar tanta información como la pieza misma. La posición sobre el terreno, la profundidad, la cercanía con otros restos y las características del suelo ayudan a reconstruir cómo llegó hasta allí y qué función pudo haber tenido.

La Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan indicó medidas para preservar y analizar los restos arqueológicos

Las autoridades no informaron si habrá excavaciones, fechados de laboratorio o nuevas inspecciones arqueológicas. Sí señalaron que se aplicaron las “orientaciones y medidas de rigor correspondientes al caso”.

La Cordillera de Ansilta concentra interrogantes sobre el origen de los restos

La cercanía con la Cordillera de Ansilta sitúa el hallazgo en una región asociada a antiguos procesos de ocupación humana en el oeste argentino. El nombre Ansilta también identifica a una cultura arqueológica reconocida en estudios sobre pueblos prehispánicos de Cuyo, aunque las fuentes oficiales no vincularon de forma directa los siete fragmentos con esa tradición.

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Los especialistas deberán examinar las formas, los acabados, las decoraciones y la composición de la arcilla para compararlos con materiales ya conocidos. La cerámica puede ofrecer pistas sobre prácticas cotidianas, intercambios entre comunidades y modos de producción.

Los recipientes podían servir para almacenar agua o alimentos, cocinar, transportar productos o participar en actividades rituales. Sin un análisis de los fragmentos, de momento no es posible determinar cuál de esas funciones cumplían las piezas encontradas en Calingasta.

El Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 26 “Barreal” mantiene sus tareas en áreas cordilleranas y pasos limítrofes. Según Gendarmería, esos operativos incluyen el reconocimiento de rutas, el control preventivo en corredores viales y la vigilancia de sectores de montaña.

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El paso siguiente dependerá de la evaluación de la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan, que deberá definir el tratamiento de los fragmentos y los estudios necesarios para precisar su antigüedad, procedencia y función.