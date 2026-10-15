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“Tuve una vida oscura”: las fuertes revelaciones de Mike Tyson a los 60 años

Iron Mike no se guardó nada: “Quería ser el joven campeón, el héroe, el matón”

Mike Tyson cuenta su historia en profundidad en un nuevo documental
Mike Tyson cuenta su historia en profundidad en un nuevo documental
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Hay una frase que condensa mejor que ninguna otra los sentimientos que atraviesan a Mike Tyson a sus 60 años: “Viví una vida oscura. Digo cosas oscuras”. La pronunció durante una entrevista concedida a The Athletic cuando le preguntaron qué sintió al revivir frente a cámaras los capítulos más duros de su biografía para la nueva serie documental que relata su existencia.

La producción, de cuatro episodios y dirigida por Floyd Russ para Netflix, no le ahorra nada al espectador. Hay escenas en las que el propio Tyson llora y se seca las lágrimas con una toalla, desconcertado por su propia reacción: “Debe haber algo en mí que no funciona bien. Esto no debería afectarme tanto”. En otras, ante las preguntas del director, solo logra repetir: “Lo siento”.

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Para cuando llegó el momento de hablar con The Athletic, esa emoción parecía haberse apaciguado. Tyson explicó sin vueltas por qué acepta someterse a este tipo de exposiciones: “Igual siempre estoy dispuesto a ganar algo de dinero, así que si quieren hacer un artículo, se los doy. De todas formas, la gente va a creer lo que quiera. No podés evitar que alguien se forme su propia opinión”.

Mike Tyson
Tyson en su etapa como boxeador

Pocas biografías combinan tantos extremos como la del boxeador nacido en Nueva York. Pasó de una infancia atravesada por la pobreza, las drogas y la violencia a convertirse en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, con bolsas millonarias por combate. Pero esa misma trayectoria incluye también adicciones, acusaciones de violencia de género, una condena por violación, un ataque a la oreja de un rival arriba del ring y la muerte de su hija Exodus, de cuatro años, en un accidente ocurrido en 2009.

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Curiosamente, el más escéptico sobre la necesidad de narrar otra vez esa historia es el propio Tyson: “Ya hice varios documentales. Me pregunto si cambio de opinión tan seguido que por eso quieren hacer otro más. Tal vez piensan que maduré y que tengo otra visión de la vida”.

Uno de los tramos más tensos del documental vuelve sobre la acusación de violación que pesó sobre Tyson tras su encuentro con Desiree Washington, una joven de 18 años, en un ensayo del certamen Miss Black America realizado en Indianápolis en julio de 1991. El boxeador siempre negó los cargos, postura que repite frente a las cámaras: “Pensé que era una conquista. Pero no crucé la línea... Creo que fue consentido”. Pese a su negativa, la Justicia lo declaró culpable de violación y atentado al pudor y lo condenó a seis años de cárcel, de los que terminó cumpliendo tres.

Cuando Russ volvió sobre el tema durante el rodaje, Tyson se cerró: “Es un período muy difícil para mí y no quiero hablar de eso”. Y agregó, visiblemente incómodo: “No hablás lo suficientemente rápido como para arreglar las cosas”.

Algo similar ocurre cuando debe mirar las imágenes de la revancha de 1997 contra Evander Holyfield, en la que le arrancó un pedazo de oreja de un mordisco, y las de una conferencia de prensa de 2002 en la que pareció morder también la pierna de quien sería su rival, Lennox Lewis. Sobre lo primero, asume toda la responsabilidad: “Es mi culpa. No puedo culpar a nadie por eso. Soy un chico mimado, sobre todo en el mundo del boxeo”. Sobre lo segundo, es más escueto: “Estaba completamente loco en esa época, ¿no? Lo siento”.

La razón de esa incomodidad, según explicó él mismo, tiene que ver con la distancia que siente respecto de quien era entonces: “Porque soy una persona completamente distinta”, le dijo a The Athletic. “Viví tanta violencia para convertirme en quien soy hoy. Entonces cuando veo a mi yo anterior, guau, me transporta de nuevo al pasado”.

Resulta difícil imaginar que alguien que alguna vez puso su nombre a una línea de gomitas de cannabis con forma de oreja mordida de Holyfield sienta culpa por el episodio, pero la pregunta se hizo de todos modos. La respuesta fue inmediata: “No. No, para nada”. Y justificó: “Me gustaría arrepentirme, pero si lo hiciera, no tendría la vida que tengo hoy. Tengo que aceptar que eso me permitió tener la buena vida que llevo”.

Cerró la idea con una comparación propia: “Escuché a Demi Moore decir algo similar, así que me siento mejor. No soy una mala persona. No hablo mal de nadie, pero tengo un vacío enorme adentro, un vacío difícil de llenar. Me siento así desde siempre. Nunca estoy a la altura. Necesito ser más”.

El documental dedica también un pasaje a la muerte de Cus D’Amato, su entrenador y mentor, cuando Tyson tenía apenas 19 años, otro de los golpes que más lo marcaron. La inseguridad aparece como hilo conductor de toda la serie: desde la infancia, cuando era víctima de burlas por la ropa sucia y por no comportarse como los chicos “duros” del barrio, hasta el testimonio del guardia del centro de detención juvenil donde estuvo internado a los 12 años, quien lo recuerda como “muy frágil”. Hay incluso una escena en la que llora en el hombro de su entrenador, Teddy Atlas, antes de competir en los Juegos Olímpicos de 1982, mientras intenta convencerse a sí mismo: “Llegué lejos, ¿te acordás? Soy Mike Tyson, todo el mundo me quiere. Estoy orgulloso de mí”.

El mismo hombre que alguna vez disfrutó de que le dijeran “el Hombre Más Malvado del Planeta” se asume hoy como otra persona: “Es verdad, uno cambia con la edad. Me volví más conservador. Nunca me hubiera imaginado volviéndome conservador cuando era joven”. “Quería ser el joven campeón, el héroe, el matón”, añadió.

Buena parte de su tiempo libre lo dedica ahora a sus palomas, una pasión que viene de la infancia y que no abandonó nunca. La pérdida reciente de 200 de sus aves, que “se enfermaron, se contaminaron” mientras él estaba de viaje, le dejó, según contó, una sensación de duelo genuino. Se define a sí mismo en “modo papá” y espera con ilusión convertirse en abuelo: “No les voy a meter presión, pero, por favor, ¿por qué no tener un hijo?”.

Hace casi dos años que no sube a un ring: su último combate fue ante Jake Paul, en un evento que Netflix calificó como el más visto de la historia en un cuadrilátero, con 65 millones de espectadores simultáneos en su pico. Perdió por decisión unánime, pero no cierra la puerta a un regreso: “A la mañana siguiente pensé: ‘¿Pero qué hice? Esto realmente no valió la pena’. Pero lo volvería a hacer. Si mi esposa y mis hijos me dijeran que está bien, lo volvería a hacer”.

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