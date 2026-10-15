Leo Flores, la cara solidaria de Boca Juniors: participó de una olla popular y revolucionó un barrio en Monte Chingolo

El extremo de la Selección Argentina se acercó a un club de futsal para acompañar a un amigo influencer, repartió comida y compartió fotos y autógrafos con los vecinos del lugar

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Leo Flores, extremo de 19 años de Boca Juniors y de la selección argentina, se sumó la noche del miércoles a una olla popular en el club de futsal Santa María, en Monte Chingolo, partido de Lanús. El delantero, surgido de las divisiones inferiores de Boca Predio, acompañó la iniciativa impulsada por un amigo influencer y se quedó varias horas para repartir comida junto a los vecinos del barrio.

La jornada solidaria fue organizada por Leo Silva, figura de las redes sociales y amigo del futbolista, con el objetivo de brindar comida a las familias de la zona. Flores llegó al predio acompañado por su pareja, Cami Espinosa, y se sumó de forma activa a la actividad: caminó entre los presentes, compartió mates y colaboró con la distribución de los alimentos.

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Durante su paso por el club, el delantero se tomó fotografías con cada uno de los vecinos que se acercaron, firmó camisetas y autógrafos. Uno de los momentos de la noche se produjo cuando Flores le dedicó un mensaje personalizado en una prenda a un fanático de la zona conocido como “Leito Silva”, quien recibió el gesto en la puerta de su propia casa.

La joya de Boca Juniors, Leo Flores, participó de una olla popular organizada por el influencer Leito Silva junto a su novia Cami Espinosa

El predio del club estuvo enmarcado por una bandera con la frase “ustedes son de club, nosotros de barrio”, que resume la identidad del espacio futsalero. La actividad combinó la entrega de alimentos con un contacto directo entre el jugador y la comunidad, en un ámbito alejado de los estadios y las coberturas habituales del fútbol profesional.

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Los organizadores y los propios vecinos que compartieron contenido en redes sociales aclararon que las fotos y los videos del encuentro se publicaron recién después de que Flores se retirara del lugar. La decisión buscó resguardar el desarrollo de la jornada y evitar que la convocatoria creciera de manera descontrolada antes de que concluyera la actividad.

Por ese motivo, buena parte del material audiovisual apareció en las historias de Instagram una vez finalizado el encuentro, cuando el futbolista ya no se encontraba en el club. El propio Flores compartió además una imagen de su paso por la olla popular en sus redes personales, como registro de la noche.

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Leo Flores firmó camisetas, se sacó fotos y ayudó en la entrega de los alimentos en el barrio de Lanús

A diferencia de las noticias que suelen acompañar a Flores por su rendimiento futbolístico, esta vez el nombre del juvenil se vinculó a una acción solidaria. El extremo, que forma parte del plantel de Boca Juniors y de las convocatorias de la selección argentina, dedicó parte de su tiempo libre a colaborar con un club de barrio en un contexto social donde este tipo de espacios cumple un rol de contención para numerosas familias.

La visita se dio en medio de la expectativa que genera Flores dentro del Xeneize, mientras el plantel profesional de Boca se prepara para su próximo compromiso ante Vasco da Gama. La jornada en Monte Chingolo dejó a un lado por un momento la agenda deportiva del delantero y puso el foco en su acercamiento con la comunidad.

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