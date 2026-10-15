Fede Bal recordó su separación con Sofía Aldrey y dio un detalle desconocido sobre el inicio del “Lavarropas Gate”

El conductor habló de su separación con Sofía Aldrey (Video: Sería Increíble-Olga)

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La relación de casi tres años entre Federico Bal y Sofía Aldrey terminó de la peor manera a comienzos de 2023, cuando la maquilladora descubrió infidelidades del actor a través de una aplicación conectada a un lavarropas inteligente con WiFi. La notificación de un lavado de sábanas a las tres de la mañana encendió las sospechas de Aldrey, que luego encontró chats comprometedores en la computadora compartida. El episodio, bautizado como el “LavarropasGate”, copó durante semanas la agenda de los programas de espectáculos y se convirtió en uno de los escándalos mediáticos más recordados.

Ahora, más de tres años después, Bal volvió a referirse a aquella historia en una entrevista en Sería Increíble, el programa de Nati Jota, Natalie Pérez, Noelia Custodio y Felipe Colombo en Olga, donde por primera vez dio su versión completa del episodio y admitió, sin rodeos, que estaba “haciendo las cosas mal”.

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Fue Nati Jota quien puso el tema sobre la mesa al hablar de las formas más insólitas de descubrir una infidelidad. “Vos sabés la del lavarropas, que es buenísima”, lanzó la conductora. Bal, entre risas, ensayó una primera reacción evasiva: “Mirá qué temazo, nunca pasó”, y amenazó en broma con irse del estudio. “Me voy a la con... de mi madre”, disparó, mientras el resto del panel estallaba en carcajadas. “Yo estoy de novio, trabaja acá mi novia”, agregó con humor.

Sin embargo, rápidamente el actor cedió y confirmó los hechos que durante años alimentaron la versión mediática. Admitió que puso el lavarropas de madrugada y que a Aldrey le llegó una notificación al celular avisándole del fin del lavado. “Ahí me enteré y muchos se enteraron”, reconoció. También explicó que él mismo puso en el radar de mucha gente la existencia de esa tecnología: “Creo que puse en el radar a gente que tal vez no sabía que si vos agarrás un teléfono, hacés un QR abajo del electrodoméstico, él te avisa el lavado”.

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Fede y Sofía fueron pareja durante 3 años hasta que se conocieron las infidelidades del actor (Instagram)

Bal detalló que aquella noche organizó una reunión con amigos en su casa. “Lo que iba a hacer es una joda”, precisó, y aclaró que no se trataba de un encuentro sexual. No obstante, el lavado a las cinco y media de la mañana no tenía forma de pasar inadvertido. “Le llegó un ‘terminó su lavado’, ella en su casa, ¿entendés? Se levanta y un mensaje decía ‘terminó su lavado’. Es todo muy raro, pero todo piensan y lo llevan a un lugar horrible”, dijo el actor. Al ser consultado sobre si efectivamente lavó sábanas, fue categórico: “Sí, pero no fueron mías. Eso es lo peor de todo”. Sin embargo, no se escudó en esa explicación. “Obvio que estaba haciendo las cosas mal. Nadie me puede creer. No me crean”, lanzó ante la mirada atenta del panel.

Noelia Custodio intervino para resumir la situación con una frase directa: “O sea, sí estaba siendo infiel, pero no fueron esas sábanas”. Bal no se hizo el distraído: “Tampoco estaba siendo sincero con ella en un montón de cosas. Obvio, ya está”, admitió, y cuando Nati le marcó que aquel episodio destapó todo, asintió sin dudar. “Destapó. Todo lo que quieras”, respondió.

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La conversación también giró hacia un terreno más personal cuando le preguntaron si alguna vez le habían sido infiel a él. “Pero obvio”, respondió sin dudar. “Me mata esa pregunta porque piensan tal vez que solo yo fui el sorete”, se quejó. Y reveló que en más de una ocasión eligió cargar con la culpa antes que exponer a sus parejas. “¿Sabés cuántas veces lo han hecho y yo levanté la mano como diciendo: ‘Sí, me la mandé yo, me la mandé yo’? Podría haber retrucado y decir: ‘Y no saben la otra lo que pasó’”, contó. Pero explicó que nunca quiso ir por ese camino: “Llega un punto que a mí me parece algo tan feo exponer estas cosas en la tele”.

Fede Bal se habria separado de Sofia Aldrey

El conductor también se refirió a los límites en la intimidad de una pareja y fue tajante respecto de revisar el teléfono del otro: “Nunca revisé en mi vida. Me parece que no se hace, nunca se hace y nunca lo voy a hacer y no lo permito que me lo hagan también”. Contó que a él sí se lo hicieron y que esa situación resultó irreparable: “Ya hay algo que se rompe ahí. Imposible volver”.

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