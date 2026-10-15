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El particular motivo por el que Dillom prefiere no realizar juntadas en su casa

Durante su paso por Olga, el artista compartió sus gustos musicales en vivo y sorprendió al dar a conocer la razón por la que evita invitar personas a su hogar

Con el humor que lo caracteriza, Dillom dio a conocer su inesperada postura a la hora de tener que organizar juntadas en su casa y sorprendió al panel (Soñé que volaba - Olga)
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Dillom volvió a convertirse en protagonista en las redes por una confesión vinculada con su vida cotidiana. Durante su paso por Soñé que volaba (Olga), el artista mostró parte de su colección personal de vinilos y habló sobre la manera en que escucha música en su casa. SIn embargo, el tema quedó a un segundo plano luego de que el cantante diera a conocer que no le gusta realizar juntadas en su propio hogar.

Todo comenzó mientras los integrantes del programa observaban los discos que forman parte de la colección de Dillom. En ese momento, le consultaron si tenía el tocadiscos instalado en el living de su casa y el cantante confirmó“Sí. Y le bajo un poquito (el volumen) para no joder tanto a los vecinos, porque si no...”. La conversación derivó entonces hacia los reclamos que pudo haber recibido por parte de los vecinos. “No, hace mucho que no se me quejan realmente. En otro momento me rompían más los hue... Yo creo que los que rompían los hue... se fueron, así que...”, expresó, fiel al tono directo y descontracturado que mostró durante toda la entrevista.

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A partir de esa respuesta, los integrantes del programa bromearon con la posibilidad de que el barrio se hubiera renovado.. “Sí, sí. De hecho, yo la verdad que en casa no hago tanto quilombo”, afirmó. Y cuando le preguntaron si acostumbraba invitar gente o si prefería trasladarse a otros lugares, Dillom fue contundente. “No, no es un punto de reunión mi casa. No me gusta tanto recibir gente”, respondió entre risas. La frase generó complicidad en el estudio, pero el artista profundizó todavía más en su particular relación con las visitas y explicó qué le ocurre cuando alguien llega a su hogar.

Dillom lanzó su tercer álbum de estudio y su equipo mostró el detrás del proceso
El artista sorprendió al dejar en claro que no le gusta que su hogar sea el punto de reunión y sorprendió en vivo (Instagram)

En mi casa, los recibo y ya quiero que se vayan en un momento”, confesó. De esa manera, Dillom contó que no suele disfrutar de las juntadas en su casa, incluso cuando se trata de personas cercanas.

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Sin embargo, esa declaración no significó que el cantante rechace cualquier invitación. De hecho, a mediados de septiembre protagonizó una situación que comenzó como un comentario en redes sociales y terminó con una comida compartida junto a uno de sus seguidores. La situación se originó a partir del posteo de un joven. “Tengo una remera de Dillom por cada recital al que fui, debo tener como 15. Hoy mi mamá vio una y me dijo: ‘Si tanto te gusta Dillom, invitalo a comer’. Sí, ma jajajajajajaj. Ya me va a dar bola, le preparo unos fideos y le pido que me cante mientras lavo los platos”, escribió el usuario.

Dillom cumplió la promesa que le hizo a un fan y fue a comer milanesas con puré a su casa
El irónico tweet del joven fanático que dio pie a la velada con Dillom a mediados de septiembre (X)

El comentario parecía formar parte de las publicaciones que los fanáticos realizan sobre sus artistas favoritos. Sin embargo, un día después, el propio Dillom apareció en la conversación y respondió al mensaje del usuario @Dillomillonario. Lejos de esquivar la propuesta, escribió: “Voy amigo, ¿dónde es?”. La respuesta del joven llegó de inmediato y reflejó su sorpresa ante la posibilidad de que el cantante aceptara la invitación. “AHHHHHHHHH TE AMO GORDOOOOOO!!!! Es en Almagro”, contestó.

Tiempo después, el fanático compartió un video del encuentro. En las imágenes, Dillom apareció sentado alrededor de la mesa de su seguidor junto a su guitarrista, El Gringo, apodo con el que se conoce al cordobés Giuliano Tomatis. El momento también tuvo una continuación a través de los mensajes que intercambiaron después de la comida. Dillom le escribió al joven: “Gracias, amigo. Perdón que no te dejamos ni una para almorzar mañana”.

Dillom cumplió la promesa que le hizo a un fan y fue a comer milanesas con puré a su casa
El artista disfrutando de la comida casera que le preparó su fanático en su casa (X)

El fanático respondió con el mismo tono y agradeció tanto la visita como el gesto del artista. “¡De nada, amigo! Son unos genios y les deseo lo mejor en lo que viene, ¡sigan tocando que nosotros los vamos a ir a ver! Se los quiere y Aguante LNV”, expresó.

Así, durante su visita a Soñé que volaba, Dillom reveló que su casa no suele ser un lugar de reuniones y que, cuando recibe personas, después de un tiempo ya quiere que se retiren. Pero la historia con su seguidor mostró otra situación: aunque no disfruta organizar juntadas en su hogar, sí aceptó una invitación espontánea y terminó compartiendo una comida en Almagro, acompañado por su guitarrista.

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