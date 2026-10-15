La dura crítica de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras su separación con Emanuel: “Me parece que esta no es la manera”

La actriz apoyó a su hermano tras la separación con la conductora y aseguró que no le gustó el manejo que tuvo (Video: SQP-América TV)

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Julieta Ortega salió al cruce tras la escandalosa separación de su hermano Emanuel Ortega y Julieta Prandi, y cuestionó la decisión de la conductora de anunciar la ruptura a través de las redes sociales apenas 27 días después de haberse casado. En un móvil con SQP (América TV), la actriz se mostró incómoda con la exposición mediática, defendió a su hermano y dejó en claro que, a su entender, la forma en que se comunicó la separación no fue la adecuada.

La crisis estalló el lunes por la noche, cuando Prandi publicó un comunicado en sus cuentas oficiales en el que confirmó el fin de la relación con el cantante luego de seis años juntos: “[...]”. El texto generó un impacto inmediato en los medios y en las redes, aunque la modelo no volvió a dar declaraciones al respecto.

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Por su parte, Emanuel fue abordado por la prensa y habló brevemente desde detrás del portón de su casa, también ante las cámaras de SQP. “No estoy bien”, reconoció el músico en esa breve aparición, sin dar mayores detalles sobre los motivos de la separación.

El comunicado que posteó Julieta en sus redes sociales (Instagram)

Fue entonces cuando su hermana Julieta tomó la palabra. En su paso por el ciclo de América TV, la actriz dejó en claro que no quería quedar involucrada en una disputa mediática, pero no pudo evitar expresar su malestar. “Amo a mis hermanos, amo a Emanuel, quiero que esté bien, le deseo lo mejor. Sé la clase de persona que es y debe estar muy triste”, aseguró visiblemente conmovida.

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En ese sentido, subrayó que la familia Ortega no está acostumbrada a la sobreexposición. “El ruido mediático no es algo que disfrutemos. Ninguno de los miembros de mi familia lo disfrutamos, así que es una pena”, sostuvo.

La actriz también marcó distancia de una supuesta interna familiar que, según ella, se construyó en los medios. “Lo que no quiero es salir a que después digan ‘la hermana dijo’, porque si no parece que soy una hermana que se mete. Se armó esa narrativa y a mí me resulta muy antipática, porque no es así”, explicó. Y agregó: “No nos elegimos las parejas, no nos complicamos la vida, no salimos a hablar de la pareja del otro ni de las elecciones del otro”.

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Consultada por el vínculo entre los hermanos y las versiones que circularon desde la boda, a la cual Julieta fue la única de los hermanos que fue, la actriz fue tajante: “Nosotros nos llevamos bárbaro, los hermanos nos llevamos bárbaro y tenemos los vaivenes que puede tener cualquier relación de hermanos, de amigos. Uno no es siempre igual”.

Martín Ortega habló de Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

Sobre la comunicación con su hermano tras el anuncio de la ruptura, reveló que recién pudo hablar con él el lunes por la noche. “Hablé ayer, recién a la noche, largo y tendido, y por supuesto lo que me contó no me corresponde a mí hablar de eso públicamente. Sólo puedo decir que amo a mi hermano y que lamento el momento”, señaló.

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El tramo más filoso de su intervención llegó cuando cuestionó de forma directa la decisión de Prandi de hacer pública la separación en redes sociales. “Me parece que esta no es la manera de encarar una separación. Hay que esperar que bajen las aguas, hay que entender lo que pasó, hay que respirar hondo y bancar antes de subir una publicación”, planteó. Y cerró con una reflexión que apuntó sin rodeos contra la conductora: “Si hacés eso, creo que sí tenés que salir a dar explicaciones. A veces hay como un doble juego de ‘te cuento, pero no me preguntes más’. Hay cosas que para mí no son de buen gusto”.